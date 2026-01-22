Wall Street cierra aliviada por perspectiva de un acuerdo sobre Groenlandia

La Bolsa de New York terminó al alza el jueves tras el anuncio de un "marco" de acuerdo entre el presidente Donald Trump y el secretario general de la OTAN sobre Groenlandia, que llevó al republicano a retirar sus amenazas arancelarias

El Dow Jones ganó 0,63%, el Nasdaq un 0,91% y el S&P 500 un 0,55%. En dos días, los tres principales índices de la plaza estadounidense se recuperaron de las pérdidas relacionadas con las tensiones en el territorio danés

Las discusiones del miércoles en Davos entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, permitieron un "marco de acuerdo", según el presidente estadounidense

"Este vago acuerdo condujo" al republicano "a renunciar a sus amenazas de aumentar los derechos aduaneros sobre algunos países europeos que protestaron contra las ambiciones de Washington" sobre Groenlandia, destacó Jose Torres, de Interactive Brokers

Dinamarca dijo el jueves que considera la oportunidad de una "negociación real" con Estados Unidos sobre el tema

Al igual que en el conflicto en Ucrania o con las tensiones renovadas sobre Irán "este tipo de riesgos geopolíticos por lo general implican una cierta volatilidad a corto plazo", dijo a la AFP Tom O'Shea, de Innovator Capital Management

"Pero a largo plazo, si no afecta los beneficios de las empresas, los inversionistas no consideran realmente esto como un hecho susceptible de influenciar el mercado", agrega el analista

Según O'Shea, "el mercado se beneficia de nuevo de varios factores favorables", en especial de los datos económicos más recientes

El dato publicado el jueves sobre la inflación a 12 meses en Estados Unidos en noviembre indicó que se mantuvo prácticamente estable en 2,8%, aunque sigue lejos del objetivo fijado por la Fed (Reserva Federal), de 2% anual

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue revisado ligeramente al alza en el tercer trimestre de 2025, a 4,4% anual, contra 4,3% de la estimación previa