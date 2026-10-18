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Oficial y confirmado: cuándo son las midterm elections en USA 2026

La jornada electoral en EE.UU. será el martes 3 de noviembre y definirá la composición del Congreso en 2026

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Una encuesta de The New York Times y Siena muestra a los demócratas competitivos en Texas, Alaska, Ohio, Kansas e Iowa antes de las elecciones al Senado
Una encuesta de The New York Times y Siena muestra a los demócratas competitivos en Texas, Alaska, Ohio, Kansas e Iowa antes de las elecciones al SenadoFotomontaje editado con IA

Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Se llaman midterm elections porque ocurren a mitad del mandato presidencial y definirán qué partidos controlarán las dos cámaras del Congreso durante el próximo período legislativo.

Congreso de Estados Unidos y qué se elige en las midterm elections

  • El 3 de noviembre de 2026 se votará para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
  • En el Senado estarán en disputa 35 bancas, no la totalidad de esa cámara, y los legisladores electos asumirán en enero de 2027.
El Congreso en EE.UU. actúa como contrapeso del presidente
El Congreso en EE.UU. actúa como contrapeso del presidenteALEX WROBLEWSKI - AFP

La jornada también incluirá elecciones de gobernador en numerosos estados, además de legislaturas estatales y cargos locales. Por eso, los puestos que aparecerán en cada boleta dependerán del lugar de residencia.

Votación anticipada en EE.UU. 2026

  • Nueva York habilitará la votación anticipada presencial del 24 de octubre al 1 de noviembre; Texas, del 19 al 30 de octubre.
  • En Florida, el período será del 24 al 31 de octubre, aunque los condados podrán sumar días adicionales.
  • En California, los primeros centros anticipados de los condados que participan en la Ley de Elección de los Votantes abrirán el 24 de octubre.
Las últimas encuestas para las midterm elections 2026 muestran a los demócratas por delante de los republicanos en la intención de voto nacional para el Congreso
Las últimas encuestas para las midterm elections 2026 muestran a los demócratas por delante de los republicanos en la intención de voto nacional para el CongresoFotomontaje editado con IA

La Cámara y el Senado se renuevan de manera diferente

El Congreso en EE.UU. actúa como contrapeso del presidente: puede bloquear o modificar sus iniciativas y supervisar a su administración.

“Bienvenidos al Texas de Greg Abbott”: la crítica de Gina Hinojosa al gobernador de cara a las elecciones 2026
“Bienvenidos al Texas de Greg Abbott”: la crítica de Gina Hinojosa al gobernador de cara a las elecciones 2026
  • Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras. El resultado definirá si conservan esa mayoría o si los demócratas recuperan poder legislativo frente a Donald Trump.
  • Los 435 representantes cumplen mandatos de dos años: por eso, todos sus escaños se disputan tanto en las presidenciales como en las elecciones de medio término.
  • Los senadores tienen mandatos de seis años y la cámara se renueva por tercios. Cada estado elige a dos senadores, sin importar su población.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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