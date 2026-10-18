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Oficial y confirmado: cuándo son las midterm elections en USA 2026
La jornada electoral en EE.UU. será el martes 3 de noviembre y definirá la composición del Congreso en 2026
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LA NACION
Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Se llaman midterm elections porque ocurren a mitad del mandato presidencial y definirán qué partidos controlarán las dos cámaras del Congreso durante el próximo período legislativo.
Congreso de Estados Unidos y qué se elige en las midterm elections
- El 3 de noviembre de 2026 se votará para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
- En el Senado estarán en disputa 35 bancas, no la totalidad de esa cámara, y los legisladores electos asumirán en enero de 2027.
La jornada también incluirá elecciones de gobernador en numerosos estados, además de legislaturas estatales y cargos locales. Por eso, los puestos que aparecerán en cada boleta dependerán del lugar de residencia.
Votación anticipada en EE.UU. 2026
- Nueva York habilitará la votación anticipada presencial del 24 de octubre al 1 de noviembre; Texas, del 19 al 30 de octubre.
- En Florida, el período será del 24 al 31 de octubre, aunque los condados podrán sumar días adicionales.
- En California, los primeros centros anticipados de los condados que participan en la Ley de Elección de los Votantes abrirán el 24 de octubre.
La Cámara y el Senado se renuevan de manera diferente
El Congreso en EE.UU. actúa como contrapeso del presidente: puede bloquear o modificar sus iniciativas y supervisar a su administración.
- Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras. El resultado definirá si conservan esa mayoría o si los demócratas recuperan poder legislativo frente a Donald Trump.
- Los 435 representantes cumplen mandatos de dos años: por eso, todos sus escaños se disputan tanto en las presidenciales como en las elecciones de medio término.
- Los senadores tienen mandatos de seis años y la cámara se renueva por tercios. Cada estado elige a dos senadores, sin importar su población.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.