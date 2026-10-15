Cuándo son las elecciones de medio término 2026 en Estados Unidos

Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Durante esa jornada, los ciudadanos elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y a parte del Senado federal, además de votar por gobernadores, legisladores estatales y otros cargos locales.

Elecciones 2026: a qué hora abren y cierran las urnas

De acuerdo con CNN, los horarios corresponden a la hora local de cada estado. En territorios con más de una zona horaria, como Florida y Texas, los horarios deben interpretarse según el condado donde se encuentre el centro de votación.

Con esa aclaración: los horarios dispuestos en los principales estados son:

Florida : las urnas abrirán a las 7 hs y cerrarán a las 19 hs Los votantes que estén en la fila al momento del cierre podrán emitir su voto.

: las urnas abrirán a las y cerrarán a las Los votantes que estén en la fila al momento del cierre podrán emitir su voto. Texas : los centros de votación funcionarán de 7 hs a 19 hs

: los centros de votación funcionarán de California : las urnas abrirán a las 7 hs y cerrarán a las 20 hs

: las urnas abrirán a las y cerrarán a las Nueva York : los centros de votación estarán abiertos de 6 hs a 21 hs

: los centros de votación estarán abiertos de Illinois : las urnas funcionarán de 6 hs a 19 hs

: las urnas funcionarán de Arizona : los centros de votación abrirán a las 6 hs y cerrarán a las 19 hs

: los centros de votación abrirán a las y cerrarán a las Nuevo México: las urnas estarán abiertas de 7 hs a 19 hs

Para consultar los horarios y los lugares de votación, los electores pueden visitar los sitios oficiales de las autoridades electorales de cada estado.

Cuándo empieza la votación anticipada de las elecciones 2026 en cada estado

Los electores podrán votar antes del 3 de noviembre mediante distintas modalidades, como la votación anticipada presencial y el voto por correo. Las fechas, los lugares habilitados y los horarios dependen de las normas estatales y, en algunos casos, de las autoridades de cada condado.

Florida: el período de votación anticipada será del 24 al 31 de octubre . Los condados pueden habilitar días adicionales. Las ubicaciones y los horarios se consultan con la oficina electoral del condado.

el período de votación anticipada será del . Los condados pueden habilitar días adicionales. Las ubicaciones y los horarios se consultan con la oficina electoral del condado. Texas: la votación anticipada presencial comenzará el 19 de octubre y terminará el 30 de octubre . Los electores pueden consultar los centros habilitados en el sitio oficial de elecciones.

la votación anticipada presencial comenzará el y terminará el . Los electores pueden consultar los centros habilitados en el sitio oficial de elecciones. California: el período para devolver las boletas de voto por correo comenzará el 5 de octubre . Los primeros centros de votación presencial anticipada de los condados que participan en la Ley de Elección de los Votantes abrirán el 24 de octubre . Las ubicaciones se pueden consultar en el portal electoral estatal.

el período para devolver las boletas de comenzará el . Los primeros centros de de los condados que participan en la Ley de Elección de los Votantes abrirán el . Las ubicaciones se pueden consultar en el portal electoral estatal. Nueva York: la votación anticipada presencial será del 24 de octubre al 1° de noviembre . Los horarios y las ubicaciones varían según el condado y se pueden consultar en el sitio oficial.

la votación anticipada presencial será del . Los horarios y las ubicaciones varían según el condado y se pueden consultar en el sitio oficial. Illinois: la votación anticipada estará disponible desde septiembre en oficinas electorales y otros centros habilitados. Las fechas y los horarios específicos se pueden consultar en el portal electoral de Illinois.

la votación anticipada estará disponible desde septiembre en oficinas electorales y otros centros habilitados. Las fechas y los horarios específicos se pueden consultar en el portal electoral de Illinois. Arizona: las boletas anticipadas y la votación presencial anticipada estarán disponibles durante octubre. Las fechas y los lugares deben verificarse en el sitio oficial de la Secretaría de Estado.

las boletas anticipadas y la votación presencial anticipada estarán disponibles durante octubre. Las fechas y los lugares deben verificarse en el sitio oficial de la Secretaría de Estado. Nuevo México: la votación anticipada en las oficinas de los secretarios electorales de los condados comenzará el 6 de octubre. Los centros adicionales abrirán el 17 de octubre y el período finalizará el 31 de octubre. Los lugares habilitados se pueden consultar en el sitio oficial de elecciones.

Los partidos buscarán tener el control de las cámaras a partir de los resultados de las elecciones 2026 Magnific

En algunos estados, el voto por correo tiene plazos diferentes a los de la votación presencial anticipada. Por eso, los electores deben verificar los requisitos de entrega y recepción de las boletas antes de enviarlas.

Qué se vota en las elecciones de medio término de EE.UU.

Las elecciones de medio término se celebran cada cuatro años entre dos elecciones presidenciales, cuando transcurre la mitad del mandato del presidente. En 2026, los resultados determinarán qué partidos controlarán la Cámara de Representantes y el Senado durante el próximo período legislativo.

Los electores podrán votar antes del 3 de noviembre mediante distintas modalidades Nate Billings - FR171660 AP

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes estarán en juego, al igual que 35 bancas del Senado. También se elegirán gobernadores en numerosos estados y se definirán cargos legislativos y locales.

Los nuevos integrantes del Congreso comenzarán sus funciones en enero de 2027. El recuento y la certificación oficial de los votos se realizarán después de la jornada electoral, conforme a los procedimientos de cada estado.