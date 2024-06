La ciudad de California que volvió a declararse “santuario” para brindar refugio este grupo de personas

Escuchar

El pasado 11 de junio, la Junta de Supervisores de San Francisco, California, declaró por unanimidad a esa ciudad como santuario para “las personas transgénero, no conformes con su género, no binarias y de dos espíritus”. Mientras tanto, en otros estados se suman legislaciones contra este grupo

De acuerdo con la organización SF Pride, la medida es “un importante paso simbólico que afirma nuestro compromiso de crear una comunidad segura para las personas trans y de género no conforme y sus familias”, indicaron en redes sociales. En el mensaje, le agradecieron al miembro de la Junta de supervisores, Rafael Mandelman, quien fue el encargado de presentar la iniciativa.

La Oficina de Iniciativas Transgénero celebró en redes sociales la declaración de San Francisco

“Mientras muchos estados están aprobando leyes crueles que dañan y marginan aún más a personas inocentes, San Francisco está comenzando a ver que más familias de Estados Unidos vienen aquí en busca de atención médica y protección legal para sus hijos trans”, indicó la organización.

Asimismo, Suzanne Ford, directora de SF Pride, dijo para Fox: “Somos personas como tú”. Ford, quien se reconoce como mujer trans, contó que el camino no ha sido fácil y ejemplifico incluso los insultos que ha tenido que recibir en situaciones comunes. “Tengo que poner mi cara de juego. Habrá gente que me odiará”, sostuvo, y luego agregó que: “La gente sabe que soy una mujer trans y puede que nunca me hayan dicho una palabra, pero ya me odian”.

Suzanne Ford, directora de SF Pride, durante la presentación de la declaración

Cómo impacta que San Francisco sea “santuario”

Uno de los antecedentes inmediatos sucedió en West Hollywood, donde más del 40% de los residentes se identifican como homosexuales, bisexuales o transgénero, indicó ABC. La ciudad fue declarada un santuario en abril de 2023. Más cerca en el tiempo, en marzo de este año, Sacramento tuvo la misma iniciativa.

Con estas dos metrópolis como referencia, Suzanne Ford se acercó a Rafael Mandelman, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, para el distrito ocho. El funcionario patrocinó la iniciativa y le dio el impulso necesario para que la ciudad pudiera ser un santuario para personas transgénero.

Los precursores de la iniciativa se mostraron satisfechos por el logro

“Así como otros estados deciden legislar el odio, nosotros elegimos legislar el amor”, aseguró Mandelman en sus redes sociales al conocer la resolución. Además, en diálogo con Fox comentó: “Aquí hay personas queer y trans de todo el país en lugares mucho menos amigables que San Francisco y vemos que la gente en esta ciudad se preocupa por ellos”.

Honey Mahogany, directora de la Oficina de Iniciativas Transgénero de San Francisco

Por su parte, Honey Mahogany, directora de la Oficina de Iniciativas Transgénero de San Francisco, sumó: “Hemos visto una afluencia de refugiados, no solo de otros países, sino de otros estados que buscan atención y refugio”. Su equipo fue el vínculo entre la comunidad y las autoridades de la ciudad para brindarle recursos, incluida la protección para que no se queden sin hogar.

En las redes sociales de la Oficina de Iniciativas Transgénero de San Francisco aseguró que la presentación de Mandelman “era una declaración de que aquí en San Francisco apoyamos a las comunidades transgéneros de todo el mundo”. “¡Una victoria para la comunidad trans es una victoria para todos!”, publicó.

LA NACION