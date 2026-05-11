Wemby escapa de nuevas sanciones y jugará el martes los playoffs de la NBA, según fuente

Victor Wembanyama, expulsado el domingo por dar un codazo en la cara a un rival, no recibió ninguna sanción adicional por parte de la NBA y podrá volver a jugar el martes en los playoffs, según dijo a la AFP el lunes una fuente cercana a la liga de baloncesto.

El astro francés, de 20 años, fue expulsado por golpear a Naz Reid durante la derrota de los San Antonio Spurs en la cancha de los Minnesota Timberwolves, que igualaron la serie 2-2.

Como es habitual con las faltas "flagrantes de nivel 2", la NBA analizó la acción el lunes y decidió no imponer ninguna sanción adicional, según indicó la fuente a la AFP, confirmando una información de ESPN.

Wemby, que llevaba cuatro puntos en ese momento, fue sancionado cuando quedaban 8:39 minutos por jugar en el segundo cuarto, con los Wolves por delante 36-34 en un partido que terminaron ganando por 114-109.

Tras un rebote ofensivo, Wembanyama estaba rodeado por dos rivales y sujetado por uno de ellos. Hizo un movimiento brusco hacia su derecha, con el codo levantado, para zafarse, y golpeó con fuerza a Reid en la cabeza.

Después de revisar el video, los árbitros consideraron que se trataba de una "flagrante de nivel 2" debido a un gesto "innecesario" y "excesivo", lo que supuso la primera expulsión del francés, que está descubriendo los playoffs en su tercera temporada en la NBA.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, consideró en rueda de prensa que el golpe no fue "intencionado" y defendió a su jugador, estimando que no está suficientemente protegido por los árbitros pese al duro trato de sus rivales.

"Visto el plan de juego de cada equipo contra este joven desde que llegó a la liga, la agresividad a la que se ve sometido, la falta de protección de la que dispone es decepcionante, y llega incluso a un punto en que resulta indignante", dijo.

Wembanyama, que había brillado en el partido anterior con 39 puntos, espera clasificar a los Spurs para su primera final de la Conferencia Oeste desde 2017.

El quinto partido de la semifinal tendrá lugar el martes en San Antonio.