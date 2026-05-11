Ciudadanía por nacimiento: Trump presiona a la Corte Suprema en la previa del fallo y pide “hacer lo correcto”

La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para emitir un fallo sobre la Orden Ejecutiva 14160, promovida por el presidente Donald Trump, que busca restringir el acceso automático a la ciudadanía estadounidense para niños nacidos en ese país cuyos padres sean inmigrantes indocumentados o residentes temporales. En la previa, el mandatario utilizó las redes sociales para mandar un mensaje al máximo tribunal.

Trump intensifica la presión sobre la Corte Suprema antes del fallo sobre ciudadanía por nacimiento

El caso sobre la ciudadanía por nacimiento llegó al máximo tribunal bajo el expediente conocido como Trump v. Barbara. Durante abril de este año, los jueces escucharon los argumentos de ambas partes y se espera que la resolución final sea difundida entre fines de junio y principios de julio.

Donald Trump pide finalizar la ciudadanía por nacimiento automática

Mientras avanzaba el proceso judicial, Trump incrementó sus cuestionamientos públicos hacia los integrantes de la Corte Suprema, incluso a magistrados designados durante su presidencia. A través de publicaciones en Truth Social, pidió a los jueces “hacer lo correcto”.

“Las personas que nombré han demostrado tan poco respeto por nuestro país y su gente”, dijo Trump. “Los jueces demócratas siempre se mantienen fieles a quienes los honraron con esa nominación tan especial. No vacilan, sin importar si un caso es bueno o malo, pero los jueces republicanos a menudo se esfuerzan por oponerse a mí, porque quieren demostrar cuán ‘independientes’ o ‘superiores’ son", comparó.

El mandatario apuntó especialmente contra Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, dos integrantes de la mayoría conservadora del tribunal. En sus mensajes, expresó malestar por decisiones recientes vinculadas a aranceles y sugirió que ambos magistrados se alejaron de la agenda política que impulsó su gobierno.

Trump también anticipó públicamente que la Corte podría rechazar su posición en el caso sobre ciudadanía por nacimiento. “Un fallo negativo sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, sumado a la reciente catástrofe arancelaria de la Corte Suprema, no es económicamente sostenible para EE.UU.”, aseguró.

La asistencia del presidente a las audiencias orales de abril marcó un hecho inédito: fue la primera vez que un mandatario en funciones participó presencialmente de una sesión de la Corte Suprema vinculada a una política impulsada por su administración.

En la audiencia oral de abril, Trump abandonó la sala durante el alegato de la ACLU Dana Verkouteren - FR31454 AP

Qué dice la Enmienda 14 y por qué el caso sobre ciudadanía por nacimiento llegó a la Corte Suprema

La discusión judicial se centra en la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense. El texto establece que toda persona nacida o naturalizada en EE.UU. y “sujeta a su jurisdicción” es considerada ciudadana.

La administración Trump sostiene que esa disposición fue incorporada originalmente para reconocer derechos a los esclavos liberados tras la Guerra Civil y no para otorgar ciudadanía automática a hijos de extranjeros que permanezcan en el país de forma irregular o temporal.

El gobierno argumenta además que la frase “sujeta a su jurisdicción” implica una relación de lealtad política y residencia legal permanente con el país norteamericano. Bajo esa interpretación, quienes mantengan vínculos jurídicos con otro Estado no quedarían alcanzados por el beneficio constitucional.

La Corte Suprema se expedirá sobre el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento J. Scott Applewhite - AP

El antecedente histórico que podría bloquear el plan de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

Las organizaciones que impulsaron las demandas contra la orden ejecutiva sostuvieron que la Constitución garantiza la ciudadanía por nacimiento sin considerar el estatus migratorio de los padres. Entre los antecedentes citados aparece el caso “United States v. Wong Kim Ark”, resuelto por la Corte Suprema en 1898.

Ese fallo estableció que una persona nacida en territorio estadounidense adquiere la ciudadanía automáticamente, incluso si sus padres son extranjeros. Los demandantes remarcaron que la Constitución habla de “jurisdicción” territorial y no introduce requisitos vinculados al domicilio o la lealtad política.

También señalaron que las excepciones históricas al “derecho de suelo” fueron siempre limitadas y abarcan únicamente a hijos de diplomáticos extranjeros, integrantes de fuerzas invasoras o personas vinculadas a embarcaciones militares extranjeras.

“El decreto proyectaría una sombra sobre la ciudadanía de millones y millones de estadounidenses, retrocediendo generaciones”, dijeron los demandantes durante la audiencia de abril.

Mientras la Corte Suprema analiza el caso, el sistema actual continúa vigente. Sin embargo, distintos análisis estiman que, si la medida fuera validada, alrededor de 250 mil niños por año podrían quedar excluidos de la ciudadanía estadounidense. Esa situación impactaría en el acceso a programas públicos, cobertura médica y asistencia educativa federal.