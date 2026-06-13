Willian Pacho, la estrella discreta de Ecuador

En poco tiempo y sin alardes, el defensor central Willian Pacho, impulsado por las dos Ligas de Campeones conquistadas con el PSG, se ha convertido en la estrella de la selección de Ecuador, que inicia su Mundial 2026 el domingo (23.00 GMT) contra Costa de Marfil en Filadelfia.

El fin de semana pasado, al término del último partido amistoso de preparación contra Guatemala (3-0), los rivales de Ecuador permanecieron sobre el césped con un objetivo: conseguir su foto con Pacho.

Esta escena ilustra la creciente popularidad en América Latina del central, que creció en Quinindé y luego en las afueras de Quito, a 2.850 metros de altitud.

Si la Tricolor está en el Mundial, es en parte gracias a sus actuaciones de alto nivel, sumadas a las de su amigo Moisés Caicedo, mediocentro defensivo del Chelsea, y a las de las otras estrellas del equipo, Piero Hincapié (Arsenal) y Pervis Estupiñán (AC Milan).

Además, forma parte del grupo de capitanes designados por el seleccionador Sebastián Beccacece, lo que refleja su importancia dentro y fuera del campo.

- "Humilde y discreto" -

Pacho, que juega todo el tiempo con un vendaje en la mano izquierda por superstición a raíz de una antigua fractura cuando militaba en el Amberes belga, sigue siendo, pese a todo, "muy humilde", "discreto", volcado en su familia y sus raíces ecuatorianas y, sobre todo, "muy trabajador", como cuenta a la AFP una fuente cercana al jugador.

En el PSG, donde es "muy apreciado" por el cuerpo técnico y por el club en su conjunto según fuentes internas, Pacho ha sido una de las piezas centrales de la defensa parisina y del segundo título en la Liga de Campeones, incluso más que el capitán Marquinhos.

El jugador de 24 años, que no procede de una familia con arraigo futbolístico, sigue su camino con discreción, convirtiéndose poco a poco, pero con paso firme, en uno de los mejores defensas centrales del mundo.

Su segunda temporada en París se escribió con las mismas letras de oro que la primera, que fue magistral: volvió a mostrarse sólido en los duelos, hizo gala de un gran sentido de la anticipación. También respondió bien a la hora de defender la espalda, especialmente en los grandes choques de la Liga de Campeones, como contra el Bayern en la vuelta de semifinales (1-1) en Múnich, donde fue elegido mejor jugador del partido.

- ¿Balón de Oro? -

Entre sus cualidades destaca la pulcritud de su juego, algo poco común para un defensor central: no ha recibido ninguna tarjeta amarilla ni roja, ni en la Ligue 1 ni en la Liga de Campeones esta temporada.

"Doy mucha importancia a ser regular, la constancia siempre ha sido mi punto fuerte y tengo intención de seguir así", contaba a la AFP en el otoño europeo de 2024, algún tiempo después de su llegada desde el Eintracht Fráncfort por 40 millones de euros.

Desde sus primeras semanas en la capital francesa, se convirtió en un eslabón esencial del equipo de Luis Enrique.

Bajo contrato hasta 2029, puede "seguir mejorando, pero es capaz de rendir bien sin cometer errores. Tiene la mentalidad adecuada para ser un jugador decisivo", decía hace unos meses el entrenador español.

"Me gustaría mejorar en la fase ofensiva, en los córners, ser capaz de marcar", explicaba Pacho a la AFP hace un año y medio. Esta temporada solo ha marcado dos veces, en la Liga de Campeones, lo que supone, no obstante, un ligero progreso con respecto al curso anterior (0 goles).

"Seguro algún día tocará (que un defensor gane el Balón de Oro). Ojalá sea uno de aquí o algún conocido mío para celebrarlo de alguna manera, porque la defensa es un sector clave que mejora constantemente. Espero que sea del PSG o alguien que conozca para celebrarlo con él", decía sonriente para la AFP.

¿Y si fuese él? Un buen Mundial con su selección probablemente le metería de lleno en las quinielas de favoritos.