¿Hay feriados en septiembre 2024?

La llegada del nuevo mes hace a muchos preguntarse si hay feriados en septiembre. Si bien es una pregunta que podría contestarse llanamente por la negativa, en verdad tiene algunos matices.

En el calendario oficial, septiembre es un mes que no tiene feriados nacionales, siendo el único de 2024 que cumple con esa condición. Así como no tiene fechas de asueto generalizado, el Gobierno tampoco dispuso un feriado puente para el noveno mes del año, por lo cual el común de la población no tendrá descansos extra en septiembre.

Sin embargo, sí existe una fecha tradicional asociada a septiembre, que significará asueto para algunos grupos: el Día del Maestro, homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que se celebra con un día de descanso en las escuelas en el día de la muerte de este expresidente, ocurrida el 11 de septiembre de 1888. Por lo tanto, el miércoles 11 de septiembre de 2024 no habrá clases y podrán quedarse en sus casas los alumnos, docentes y personal no docente de las escuelas.

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en honor a la muerte de Domingo Faustino Sarmiento Archivo

Además, el calendario de septiembre trae otro día que, si bien este año no es feriado, es una fecha esperada por muchos: el Día del Estudiante, unido al Día de la Primavera, que suele significar un feriado en el nivel secundario, pero este año cae en sábado. De todas formas, seguro será una fecha en la que jóvenes y adultos de todo el país coparán las plazas y parques, si el clima lo permite.

Asimismo, el 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio, una jornada equiparable a un feriado para todos los trabajadores de este sector, por lo que comercios, shoppings y locales permanecen cerrados. Sin embargo, desde la Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), que nuclea los gremios del sector explicaron a LA NACION que aún no se determinó si el asueto se pasará o si se llevará a cabo el mismo 26 de septiembre.

Por fuera de estas fechas, como se mencionó, no hay feriados en septiembre, por lo que es preciso esperar hasta octubre del 2024 para volver a tener una jornada de asueto generalizado en la semana.

Cuándo es el próximo feriado del 2024

El próximo feriado del 2024, que forma a su vez un fin de semana largo, cae en octubre. El descanso extendido del sábado y el domingo va a caer en la jornada anterior a la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra el 12 del décimo mes del año. Este feriado toma la fecha del día de 1492 en que se produjo el primer contacto registrado entre europeos y americanos, cuando la expedición liderada por Cristóbal Colón desembarcó en Guanahani, una isla de las Bahamas, y se encontró con sus pobladores aborígenes de etnia taína.

Este 2024 el 12 de octubre cae en sábado, pero el Gobierno decidió ocupar el viernes 11 con uno de los tres cupos anuales para feriados puentes que el Ministerio del Interior tiene garantizado por ley. De esta forma, el próximo feriado configura un fin de semana largo entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre.

El calendario oficial de feriados 2024 guarda algunas fechas de descanso en lo que queda del año

Todos los feriados que quedan en 2024

Después del fin de semana largo de octubre, todavía quedan tres jornadas de asueto más en el calendario oficial, de las cuales una a su vez va a formar otro fin de semana largo en noviembre, mientras que otra cae en domingo y la restante, a fin de año:

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

