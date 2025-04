¿Mañana, jueves 17 de abril, es feriado en la Argentina?

La Semana Santa de 2025 cuenta con un día no laborable y un feriado y muchos argentinos se preguntan si el jueves 17 de abril es feriado en todo el territorio nacional.

El Jueves Santo es día no laborable

De acuerdo al calendario oficial de feriados que publica la Jefatura de gabinete, el Jueves Santo está catalogado como día no laborable, y a diferencia de un feriado, el empleador puede disponer si los trabajadores acuden a sus actividades habituales o no. En caso de que lo hagan, la remuneración debe ser la misma que una jornada normal.

En cambio, el viernes 18 sí figura como feriado nacional y en ese caso, rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Esto quiere decir que las personas que trabajen en feriados cobrarán el doble de lo que reciben por una jornada laboral.

Cómo funcionan los bancos en Semana Santa

En Semana Santa los bancos no prestarán servicio dos jornadas. Los asuetos bancarios manejan una agenda propia que fija el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que muchas veces difiere del calendario oficial de feriados nacionales y de días no laborables. En particular, esta Semana Santa, las entidades bancarias no prestarán servicio al público el Jueves Santo y el Viernes Santo, 17 y 18 de abril.

Qué se recuerda el Jueves Santo

En el Jueves Santo se celebran episodios bíblicos como: la Última Cena de Jesús, su momento de debilidad ante la certeza de su destino en el Jardín de los Olivos y la detención a la que fue sometido tras la traición de Judas Iscariote, uno de sus discípulos. Al día siguiente, la rememoración del texto sagrado continúa con el Viernes Santo, donde el juicio al que fue sometido Jesús y su crucifixión toman el centro de la escena.

La Última Cena de Jesús (aquí en la famosa representación de Leonardo Da Vinci), es conmemorada el Jueves Santo

Todos los feriados de 2025

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

