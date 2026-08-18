Calendario oficial: ¿hay feriados en septiembre 2026?

Transcurrido el fin de semana largo del lunes 17 de agosto, donde se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchos ciudadanos se preguntan si en el mes de septiembre existe otro asueto para poder planificar un descanso extendido.

Para obtener una respuesta precisa hay que acudir al calendario oficial de feriados 2026. Según los registros, en el noveno mes del año no hay asueto.

El calendario de septiembre 2026 Foto: Chat GPT

Por otra parte, se incluyen días no laborables el viernes 11, sábado 12, domingo 13, lunes 21, sábado 26 y domingo 27 por el Año Nuevo Judío. Cabe aclarar que estos solo aplican para los habitantes que profesen la religión judía. Así lo determina la ley 27.399, que establece los feriados y los fines de semana largos.

Cuándo es el próximo feriado en la Argentina

De acuerdo al diagrama de días feriados y no laborables que difunde la Jefatura de Gabinete, el próximo feriado coincide con el Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y es el lunes 12 de octubre.

De esta forma, al igual que sucedió en la primera quince de agosto, se forma un fin de semana extendido compuesto por tres días consecutivos: sábado 10, domingo 11 y el mencionado lunes 12.

Qué se recuerda el 12 de octubre

En el Día de la Raza, denominación establecida por decreto presidencial el año pasado, se conmemora el primer contacto entre los europeos que formaban la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos aborígenes de América en la Isla de Guanahani, actualmente parte del archipiélago de las Bahamas.

El 12 de octubre se celebra el Día de la Raza Foto: Casa Rosada

El 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen decretó este feriado nacional, en recuerdo al día en el que Colón llegó a América. La fecha buscaba recordar como el comienzo de la exploración del nuevo continente.

Cómo se paga el feriado del 12 de octubre

De acuerdo a lo que indica la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), “los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En ese sentido, la normativa estipula que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que se percibe en un día hábil regular. Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores, establecido por la legislación.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)