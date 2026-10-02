Nueva sanción: por qué Colapinto recibió otra penalización y largará desde el fondo en la GP de Bahréin

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) comunicó este viernes que Franco Colapinto tendrá una penalidad de diez puestos en la grilla de largada del GP de Bahréin que se correrá este domingo desde las 4 de la mañana (hora de la Argentina) en Sepang, Malasia. El ente regulador del automovilismo tomó esta decisión luego de que el equipo Alpine cambiara por quinta vez en la temporada el motor de combustión interna (ICE, su sigla en inglés) en el monoplaza del piloto argentino. El máximo permitido por el reglamento es de cuatro modificaciones en el año.

La sanción se suma a la que ya había recibido el pilarense el fin de semana pasado, cuando causó el abandono de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y el del campeón del mundo Lando Norris (McLaren). En aquella ocasión, la FIA le había impuesto una pena de diez segundos o cinco puestos en la grilla de partida del próximo Gran Premio. Colapinto, entonces, tendrá un retraso de ¡quince puestos! al sumarse las dos penalizaciones. Para evitar largar desde el último lugar, el argentino debería clasificarse a la Q3 y terminar por encima del séptimo puesto. Parece complicado.

Franco Colapinto, a bordo del Alpine número 43 en el circuito de Sepang I-HWA CHENG - AFP

El propio piloto argentino reconoció la adversidad a la que se enfrenta este fin de semana en declaraciones a ESPN: “El sábado está un poquito perdido por la penalización. Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera”. Por esta razón, el piloto argentino se enfocó durante las dos prácticas en hacer tramos largos (“long runs”, en inglés) buscando rendimiento, más que velocidad. Eso se tradujo en los tiempos: quedó 19º y 22º en ambas tandas, muy lejos de su compañero de equipo (Gasly fue 7º y 10º, respectivamente). “No preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso. No tengo qualy este fin de semana. Largo último, obviamente, con los 15 puestos. Hay que enfocarse en la carrera. Tener un poquito más de ritmo que los demás e ir para adelante. Ese es el objetivo”.

El viernes de Colapinto

En cuanto los dos autos azul claro-rosa salieron a pista, se comprobó que la escuadra de Enstone tenía un plan doble de trabajo para la FP1. Se encomendó a Franco realizar tandas largas con neumáticos blandos y depósitos con mucho combustible. El argentino dio tres vueltas al comenzar el entrenamiento con la parrilla de sensores aerodinámicos para comprobar el comportamiento del flujo de aire alrededor del coche en condiciones reales de presión y temperatura.

Después se concentró en la tarea encomendada. Su mejor tiempo de la sesión, 1m40s 531/1000, lo iba a dejar en la 19ª posición, irrelevante para estimar su potencial para la clasificación. Por su parte, Gasly exploró los límites de adherencia y duración del compuesto medio, pero su mejor registro, de 1m38s 715/1000, le daba un momentáneo séptimo puesto. Lo lograba con blandos, que utilizó en tres vueltas y que lo dejaron a 1s195/1000 del más rápido en la FP1, Max Verstappen (Red Bull). Lo importante era que Gasly superaba a ambos Racing Bulls. Liam Lawson era octavo, a 391/1000, y su compañero Arvid Lindblad, 9º, a 482/1000. Contra estos autos, los VCARB03, es la batalla por la quinta posición en el certamen de constructores.

Ya en el segundo entrenamiento, Colapinto continuó con su programa, que implicaba depósitos casi llenos y tandas largas con neumáticos medios y blandos. Gasly giraba con poco combustible en la primera parte de la sesión y, en una primera vuelta con medios nuevos, dejó su mejor marca, 1m38s 588/1000, que iba a ser la décima. Se le adelantaba el Racing Bulls de Liam Lawson, también con blandos, por solo 9 centésimas. Cuando ambos pilotos anticiparon el enfrentamiento que podría darse el domingo, los ritmos eran parecidos, con ligeras ventajas para el Alpine.

Franco Colapinto, durante los entrenamientos en el autódromo de Sepang, donde el domingo se correrá el GP de Bahréin LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Por su parte, Colapinto, con tanques llenos en tanda larga y buscando duración del caucho, dejaba un registro de 1m43s 391/1000. Cuando Gasly hizo una tanda larga con los medios y bastante combustible, los tiempos de ambos eran muy parecidos. Colapinto, que debía cumplir una sanción de perder cinco posiciones en la grilla de largada el domingo debido al episodio de Bakú, recibía un motor de combustión Mercedes nuevo y, por ello, perdía virtualmente otras 10 posiciones. Con el motor nuevo le será posible recuperarse en las dos largas rectas de Sepang, donde es posible adelantar.