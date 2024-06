Feriados: cuántos fines de semana largos quedan en la Argentina en lo que resta de 2024

Escuchar

La llegada de mitad de año hace a muchos argentinos preguntarse cuántos fines de semana largos quedan en lo que resta de 2024. Si bien en mayo hubo dos feriados, ninguno cayó lunes o viernes, por lo que hay que esperar a junio para tener tres o cuatro días seguidos de descanso.

Sucede que en mayo pasado hubo dos asuetos (el 1° por el Día del trabajador y el 25, por la Revolución de Mayo). Sin embargo, ninguno de los dos implicó un fin de semana largo. Esto se debe a que en la Argentina existen tres tipos de feriados: los inamovibles, los trasladables y los puente, y no todas fechas festivas pueden moverse y acoplarse al sábado o al domingo, ya que estas son situaciones particulares que se dan algunas veces en el año. De acuerdo a la Ley 27399 que detalla el régimen de feriados nacional, el Gobierno nacional puede sumar tres días no laborables por año en el calendario nacional. En ese sentido, este 2024 se establecieron feriados el 1° de abril, 21 de junio y 11 de octubre.

Cómo son los feriados en la Argentina

En la Argentina existen 16 días en los que no se trabaja de acuerdo a la ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos, y existen otras fechas no laborables para algunas personas.

A los días de asueto se los puede dividir en cuatro grandes grupos:

Feriados inamovibles : estas son fechas que, por ley, están estipuladas en un día en particular del año. Se trata de jornadas en las que no se trabaja ni en la administración pública ni en el sector privado. En caso de tener que cumplir obligaciones en una organización, los empleados deben cobrar el doble del sueldo diario .

: estas son fechas que, por ley, están del año. Se trata de jornadas en las que no se trabaja ni en la administración pública ni en el sector privado. En caso de tener que cumplir obligaciones en una organización, los empleados deben . Feriados trasladables: estas son fechas que el gobierno puede mover en el calendario para generar fines de semana largos . También están estipulados por ley y la administración pública se encarga de organizarlos de acuerdo al calendario anual. Al igual que los inamovibles, las personas no deben ir a trabajar y, en caso de tener que hacerlo, el empleador debe pagarles doble por el trabajo del día .

estas son fechas que el gobierno puede para generar . También están estipulados por ley y la administración pública se encarga de organizarlos de acuerdo al calendario anual. Al igual que los inamovibles, las personas no deben ir a trabajar y, en caso de tener que hacerlo, el empleador debe pagarles doble por el . Feriados con fines turísticos : estos días son establecidos para dar continuidad a las fechas festivas que caen martes o jueves. En estos casos, el gobierno decide dar el asueto bajo las mismas características de un feriado no por una conmemoración en particular, sino que le objetivo es meramente turístico.

A los tres tipos de feriados mencionados se suman los días no laborables. A diferencia de los anteriores, durante esta jornada es el empleador quien define si los empleados tienen o no que trabajar, y no se cobra doble en caso de tener que hacerlo. Puede tratarse de días como el Jueves Santo.

Por otro lado, existe la posibilidad de que el Gobierno decrete feriados a lo largo del año, pero se trata de situaciones excepcionales.

Feriados: cuántos fines de semana largos quedan en la Argentina en lo que resta de 2024

En lo que resta del año en la Argentina todavía quedan algunas fechas festivas que ocasionan un fin de semana largo.

Lunes 17 de junio: paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Jueves 20 de junio: paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Viernes 21 de junio: feriado con fines turísticos.

Viernes 11 de octubre: feriado con fines turísticos.

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

El calendario completo de los feriados que quedan del 2024

Aunque las jornadas de descanso de junio son esperadas por muchos, habrá otras oportunidades para cortar con la rutina en los meses posteriores de este 2024:

Junio

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Viernes 21 de junio: feriado turístico

Julio

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Agosto

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

