En Semana Santa los bancos no prestarán servicio dos jornadas. Los asuetos bancarios manejan una agenda propia que fija el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que muchas veces difiere del calendario oficial de feriados nacionales y de días no laborables. En particular, esta Semana Santa, las entidades bancarias no prestarán servicio al público el Jueves Santo y el Viernes Santo, 17 y 18 de abril.

Aunque los servicios digitales de las entidades financieras como el homebanking y la extracción de dinero a través de los cajeros seguirán disponibles, las oficinas de estos establecimientos van a estar cerradas, por lo que no está de más saber cuándo cierran los bancos en abril.

El BCRA definió los feriados bancarios

¿Cierran los bancos por Semana Santa?

El domingo 13 de abril empezó la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Se trata de una festividad central en la religión católica que tiene distintas fechas relevantes a lo largo de estos días. En particular, el Gobierno oficializó el Jueves Santo como día no laborable —lo que significa que el empleador puede elegir darlo o no— y el Viernes Santo como feriado nacional.

Las entidades bancarias, con su calendario específico regido por el BCRA, toman ambas fechas como feriados bancarios. Es decir, esos dos días, el Jueves Santo y el Viernes Santo, no prestarán servicio al público y solo funcionarán los cajeros automáticos y el home banking.

Todos los feriados de 2025

El calendario 2025 de feriados en la Argentina todavía no es oficial, pero se pueden adelantar algunas fechas

Además de los mencionados descansos de abril, los próximos meses del 2025 deparan distintos feriados, que darán descansos entre semana a la mayoría de los argentinos:

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Día de la Soberanía Nacional

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

