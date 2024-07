¿Hay fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto?

Escuchar

El próximo feriado es el 17 de agosto y hay quienes se preguntan si hay fin de semana largo por esta fecha, cuando se celebra el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Al ver el calendario 2024, surge que el 17 de agosto coincide con un sábado, razón que ya de por sí basta para descartar que se celebre con un fin de semana largo. Ocurre que, aunque en este caso se trate de un feriado transferible, este no se puede correr a un día de la semana porque la posibilidad de desplazarlos no aplica a las jornadas de asuetos que caen en el fin de semana.

Los feriados trasladables no pueden moverse cuando caen en fin de semana, por lo que el del sábado 17 de agosto quedará fijo en esa fecha

Es que según establece en su texto la ley 27399, solo pueden ser movidos los feriados nacionales trasladables “cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles”, en cuyo caso se desplazan al día anterior. En tanto, los que caen en los días jueves y viernes “serán trasladados al día lunes siguiente”.

Tampoco es posible que el Gobierno defina un feriado puente en la fecha para extender los descansos del sábado y el domingo. Esto es porque según la legislación vigente, el Gobierno solo puede decretar tres de estas jornadas por año, las cuales ya fueron informadas en 2023. Al observar el calendario elaborado por el Ministerio del Interior, surge que estas fechas ya fueron decretadas, y no incluyen la tercera semana de agosto.

Por lo tanto, no habrá fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto, y los argentinos tendrán que esperar algunos meses para volver a tener un feriado. Ocurre que el próximo mes no tiene más jornadas de asueto, y septiembre es un período que se caracteriza por no tener feriados.

Cuándo es el próximo fin de semana largo de 2024

La próxima de estas fechas va a caer en octubre, en la jornada anterior a la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se celebra el 12 de octubre. Este feriado toma la fecha del día de 1492 en que se produjo el primer contacto registrado entre europeos y americanos, cuando la expedición liderada por Cristóbal Colón desembarcó en Guanahani, una isla de las Bahamas, y se encontró con sus pobladores de etnia taína.

Pero en 2024 el 12 de octubre cae en sábado. Por eso, el Gobierno decidió ocupar el viernes 11 con uno de los tres cupos anuales para feriados puente que el Ministerio del Interior tiene garantizado por ley. De esta forma, se configuró un fin de semana largo entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre.

Cabe aclarar que los feriados turísticos tienen el mismo estatus que aquellos que responden a un evento histórico o similares. Por lo tanto, según la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados que sean convocados a sus empleos en dicha fecha tienen derecho a cobrar el doble de una jornada regular.

Cuáles son todos los feriados después del próximo fin de semana largo

Una vez que transcurra el fin de semana largo entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre, todavía quedará la oportunidad de descansar con los feriados y fines de semana extendidos que quedarán en los últimos meses del 2024.

En noviembre, por ejemplo, se celebra el Día de la Soberanía Nacional, que es un feriado trasladable y del miércoles 20 pasa al lunes 18. Allí también quedará constituido un fin de semana largo, por la unión del sábado 16 y domingo 17 con el lunes no laborable.

Todavía quedan dos fines de semana largo en lo que queda del año, uno en octubre y el otro en noviembre

Diciembre, último mes del año, traerá el feriado del Día de la Inmaculada Concepción de María, que cae domingo y por ser un feriado inamovible no se trasladará a otra fecha. Tampoco representará una cambio en la rutina de los ciudadanos, ya que coincide con un día no laborable.

En el mismo mes, la Navidad se festejará el miércoles 25. Se trata de un feriado inamovible, por lo que habrá un receso a la mitad de la semana, días antes de culminar el año. Una semana después, el primer feriado del 2025 llegará con el Año Nuevo, inaugurado un miércoles.

El calendario completo de los feriados que quedan de 2024

A continuación figura el listado de feriados que se avecinan en la segunda parte del año, y que significará para muchos trabajadores del país un receso más prolongado que el habitual:

Agosto

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Octubre

Viernes 11 de octubre: feriado turístico

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

