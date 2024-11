¿Por qué el próximo feriado de diciembre pocos lo aprovecharán?

Aunque diciembre aguarda con un feriado en sus primeros días, pocos aprovecharán esta fecha de descanso, ya que el calendario oficial de la Argentina marca que cae un día domingo.

Se trata del descanso correspondiente al feriado del 8 de diciembre, fecha en que el catolicismo celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Según establece la ley 27.399, llamada de Establecimiento de feriados y fines de semana largos, el asueto de la jornada tiene carácter de inamovible.

Se trata de una festividad de origen religioso asumida como feriado en la Argentina. En ella se exalta la doctrina católica de que la mujer que es adorada como la madre de Jesús fue concebida sin pecado original. De esta manera, forma parte de las fiestas litúrgicas que se realizan hacia el fin de año, y por eso es la fecha en la que muchas personas eligen armar el árbol de Navidad.

Pero como habrán notado quienes tengan un calendario al lado o presente en la mente, esta fecha coincide con un día domingo en 2024, por lo que, al no poder trasladarse, no habrá un receso extendido. De esta manera, el anteúltimo feriado del año va a caer en fin de semana, donde la gran mayoría de los argentinos no podrá aprovecharlo.

Más adelante, en el mismo mes, está el feriado de Navidad, que es el 25 de diciembre y coincide con el día miércoles. Esta jornada también es inamovible, por lo que el receso queda ubicado en medio de la semana. En el día previo, correspondiente al martes 24 de diciembre, la actividad es normal, aunque en distintos sectores de la economía nacional se estila trabajar hasta el mediodía.

En lo que resta de diciembre no habrá más feriados, ya que el siguiente corresponde al Año Nuevo y se ubica en el miércoles 1° de enero de 2025. No obstante, en la jornada anterior, del martes 31, la administración pública, bancos y otros organismos suelen prestar atención al público hasta las primeras horas de la tarde.

Cuándo cae el feriado de carnaval 2025

Esta festividad tradicional es esperada con ansias, ya que, por fuera del asueto del 1° de enero, son los primeros feriados nacionales que tiene el año.

El año próximo, el lunes y martes de Carnaval van a caer el 3 y el 4 de marzo. Estas dos jornadas son consideradas feriados nacionales, lo que impactará directamente en la actividad de los argentinos y así habrá un receso prolongado en el tercer mes del año.

Los días de Carnaval cuentan con celebraciones, murgas y desfiles en todo el país, especialmente en Gualeguaychú, Entre Ríos, considerada la capital nacional de este festejo. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene una tradición de corsos en distintos barrios porteños, con epicentro en la zona de Boedo.

Cuándo es el próximo feriado de diciembre 2024

El último mes del año cuenta con dos feriados, pero ninguno formará un fin de semana largo, ya que el primero cae un día domingo y el otro, a mitad de semana.

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

