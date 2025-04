Semana Santa 2025: cuándo son los feriados

En 2025, la Semana Santa se celebra puntualmente con dos jornadas de actividades específicas, que coinciden con el día jueves 17 y el viernes 18 de abril; aunque las costumbres de la religión católica se extienden desde el Domingo de Ramos hasta el domingo siguiente de Resurrección.

El feriado por Semana Santa coincide con el viernes 18 de abril

Quiénes tengan la inquietud sobre cuándo son los feriados de la Semana Santa 2025, deben saber que el feriado nacional solo se circunscribe al viernes 18 de abril; ya que el jueves previo es considerado día no laborable, y aunque en muchos sectores no habrá actividad, no tiene las mismas características del viernes, en términos de lo que rige por Ley.

De acuerdo al calendario de feriados, que difunde la jefatura de Gabinete, el feriado nacional corresponde al Viernes Santo, es de alcance nacional y tiene el carácter de inamovible.

Cuándo son los feriados de Semana Santa 2025

Jueves Santo: 17 de abril, es un día no laborable en la Argentina.

17 de abril, es un en la Argentina. Viernes Santo: 18 de abril, es feriado nacional en la Argentina.

Estas dos fechas, aunque en el Jueves Santo el empleador define si el empleado trabaja o no, configuran un fin de semana largo para un porcentaje importante de la ciudadanía.

Cómo se paga el feriado del 18 de abril

La Ley 20.744, también conocida como la Ley de Contrato de Trabajo, establece el régimen por el cual se paga a los empleados que prestan sus servicios durante los días de asueto. “En caso de que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”, fija en su artículo 166 la legislación.

De esta manera, las personas que trabajen durante el feriado cobrarán el doble de lo que reciben por una jornada laboral.

Estos son todos los feriados de 2025 IStockPhoto

Todos los feriados nacionales que quedan en 2025

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de Mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

LA NACION