Carlos Bianco se negó a realizar un prueba de alcoholemia durante un control en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se negó el domingo por la madrugada a una prueba de alcoholemia durante un control en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Fuentes consultadas por LA NACION afirmaron que el hecho se produjo a la 1 de la mañana en el peaje de Dock Sud.

El funcionario manejaba un auto oficial -un Volkswagen Vento gris cuando fue parado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Al no contar con un conductor alternativo, un funcionario de Autopistas de Buenos Aires lo trasladó hasta su domicilio en la ciudad de Quilmes. La Justicia será la que determine el plazo de inhabilitación que se le dispondrá al ministro para conducir vehículos. Deberá pagar una multa de 1,7 millones de pesos.

Acta de infracción a Carlos Bianco

Desde el entorno de Bianco habían dado otra versión. Dijeron que el funcionario bonaerense no se negó al control, pero evitaron la consulta específica sobre si se sometió o no al test de alcoholemia: “Ante el control, Bianco pidió no ser filmado en el proceso, que directamente se le haga el acta y pagar la contravención. Eso es legal. Asumió lo que estaba pasando y eligió pasar directamente al acta. Prefirió pagar antes que haya un video dando vueltas”.

Más tarde, LA NACION logró contactarse con Bianco, quien explicó los hechos: “Me pararon en un control el sábado. Yo no había tomado. Incluso venía de varias reuniones políticas durante la misma jornada, que fueron una locura. Uno tiene derecho en esos casos a hacer el control y aceptar la boleta. Y fue lo que hice. ¿La razón? Había gente filmándome en ese momento. Me gritaban “ministro, ministro”. Le dije al agente que me hiciera el acta directamente. No me quería exponer”.

Durante el operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de aquel sábado en Dock Sud, de acuerdo a información a la que tuvo acceso LA NACION, agentes controlaron un total 5530 vehículos y fueron sancionados 154 conductores, de los 114 dieron alcoholemia positiva.

Quién es Carlos Bianco, el ministro de de Gobierno bonaerense

Conocido en el círculo político como “Carli”, Carlos Bianco nació el 21 de abril de 1976 en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Es economista, funcionario público y uno de los principales colaboradores del gobernador Axel Kicillof. Desde diciembre de 2023 ocupa el cargo de ministro de Gobierno bonaerense, con competencias centrales en la articulación política, el vínculo con los intendentes y la coordinación del gabinete provincial.

Es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde también obtuvo una Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Software. Realizó además estudios de posgrado en economía en la UBA. Fue docente e investigador universitario antes de ocupar cargos políticos.

Ingresó a la gestión nacional en 2013 como secretario de Relaciones Económicas Internacionales en Cancillería, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Desde allí manejó relaciones comerciales con países estratégicos y participó en negociaciones de integración regional y acuerdos bilaterales.

Con el triunfo de Kicillof en territorio bonaerense en 2019, Bianco fue designado jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires. Durante la pandemia de COVID-19, concentró buena parte del protagonismo en la comunicación de medidas sanitarias, conferencias de prensa y anuncios oficiales.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof IG

En septiembre de 2021 dejó ese cargo tras una reestructuración del gabinete provincial motivada por los resultados de las elecciones primarias. Pasó entonces a ser jefe de Asesores del Gobernador, una posición sin exposición pública pero con peso interno en la toma de decisiones.

A fines de 2023, con la salida de Martín Insaurralde -en medio del yategate- y la reelección del gobernador, Bianco asumió como ministro de Gobierno. Esta nueva etapa lo colocó al frente de un área que absorbió funciones que dependían de la Jefatura de Gabinete, como la gestión de la relación con los municipios.

Su relación con Kicillof es de absoluta confianza y cercanía: es parte del núcleo más cerrado del mandatario, y su presencia es constante en las decisiones estratégicas del Ejecutivo provincial. Desde lo operativo, Bianco cumple funciones de coordinación política, despliegue territorial y supervisión administrativa.

