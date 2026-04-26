Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 26 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 26 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
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Seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el domingo 26 de abril
- Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.
- Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.
- Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo.
- Amor: Se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó, donde tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera.
- Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.
- Bienestar: Sepa que deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en éste día, ya que podría salir bastante perjudicado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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