Horóscopo de Acuario de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el domingo 26 de abril

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.

Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo.

Amor: Se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó, donde tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera.

Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.

Bienestar: Sepa que deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en éste día, ya que podría salir bastante perjudicado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |