El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 10 al 14 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 10 al 14 de octubre para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Si tienes algunas molestias físicas es mejor que acudas con el médico inmediatamente, para evitar que sean recurrentes. También es momento de salir de tu zona de confort en cuanto al trabajo y demostrar tus habilidades.

TAURO

Comienza a tomar buenas decisiones acerca de tu cuerpo y tu salud, como iniciar un régimen alimenticio. A veces dar un paso atrás es una manera de ir adelante, eso te permitirá saber qué es lo que verdaderamente quieres.

GÉMINIS

Las bebidas energéticas podrían causarte daños de salud este lunes, así que tenles cuidado. No esperes que tu pareja te reclame por promesas no cumplidas. Demuestra que tu palabra sí tiene valía.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

CÁNCER

No es un buen momento para que sometas a tu cuerpo a un esfuerzo físico. Todo debe ser paulatinamente para evitar lesiones. Alguien te solicita un préstamo y la recomendación es que lo hagas. Todo el bien se regresa.

LEO

No dejes en manos del azar o del universo tu salud mental. Si te sientes extraño o percibes que algo no anda bien, es mejor acudir con un profesional. Uno de los proyectos que requieren de tu mayor esfuerzo está por llegar.

VIRGO

Te costará un poco de trabajo volver a la calma que tenías, después de que alguien te llevara a un enojo extremo, pero hoy verás la salida. Recuerda que todo tiene solución y que no es el fin del mundo. No te preocupes.

LIBRA

Tienes que aprender a mesurar un poco tus emociones, no permitas que lo negativo te rebase. Además, los astros te dicen que el universo te premiará con una mejor economía siempre que aprendas a no tomar decisiones precipitadas.

ESCORPIO

No abuses de aquellos alimentos que sabes que no te hacen nada bien. Cuida un poco más tu salud. No es momento para desentenderte de esa situación que ya te dio tantos dolores de cabeza. Es tu responsabilidad.

SAGITARIO

La monotonía es algo que puede llegar a destruir tu estabilidad, así que si ves necesario cambiar de sede o cualquier otro aspecto en tu vida, estás en el mejor momento. Por otro lado, la recomendación de hoy es no hacerse metas tan cortas ni “mediocres”.

CAPRICORNIO

Tu salud requiere de una mayor disciplina de tu parte. No dejes de lado las señales que tu cuerpo te da. Hoy recibirás una propuesta laboral en la que te ofrecen mejores condiciones económicas, pero no aceptes porque el trabajo no es lo que crees.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de esta semana Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Siempre te preocupas por los que amas y es algo que te distingue muy bien de los demás. Lo que debes tener en cuenta es que no puedes solucionarles la vida a todos. Cada persona es responsable de sus actos y es capaz de ser mejor.

PISCIS

Siempre ten la cabeza en alto, aun cuando sufras algún fracaso o alguna situación por la que consideres que perderás tu prestigio. No le des cabida a la debilidad. En cuanto al amor, todo se tornará tranquilo y con un tono de paz.

LA NACION