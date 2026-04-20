Horóscopo de Acuario de hoy: lunes 20 de abril de 2026

De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el lunes 20 de abril

Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.

Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.

Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

No se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar durante este día. Sepa que logrará resolverlas en el momento adecuado, no sea impaciente.

Amor: Deténgase y analice con objetividad las situaciones. No recaiga en los celos, ya esto lo supero hace bastante tiempo. Su pareja podría enfadarse con usted.

Riqueza: Atrévase y ponga en practica su inventiva lo antes posible. De esta forma, podrá tomar esa decisión que le hará generar buenos recursos económicos.

Bienestar: Momento para que renuncie a su entorno e intente planificar una salida solitario donde podrá renovar sus emociones y vivir nuevas experiencias.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |