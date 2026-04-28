Horóscopo de Acuario de hoy: martes 28 de abril de 2026

Muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 28 de abril

Amor: Prepárese, ya que hoy su pareja lo descolorará con las reacciones inesperadas. Intente serenarse y ruegue que ceda la tormenta lo rápido posible.

Riqueza: Evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen en ese nuevo proyecto. Debería tomar conciencia y prestar mucha atención a los detalles.

Bienestar: Si hace días que se siente contracturado y no le calma ese dolor lumbar, intente realizarse masajes descontracturante en algún centro de belleza.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente comentar las ideas con franqueza cuidándose de no herir los sentimientos ajenos. Prepárese, ya que contará con más valentía que la habitual.

Amor: Aprenda a respetar las decisiones que tome su alma gemela. Procure mantenerse más abierto y tranquilo frente a las situaciones que enfrenten.

Riqueza: Propóngase y genere negocios pequeños, de lo contrario, le costará obtener ganancias rápidas. Busque un excelente proyecto y ponga toda su energía.

Bienestar: Será una jornada donde los intereses estarán conectados con el cuidado del cuerpo y la belleza. Agende un turno con su cosmetóloga o esteticista.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |