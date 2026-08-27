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LA NACION

Horóscopo de Acuario jueves 27 de agosto: resolvé tus temas de dinero

Las predicciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Acuario invitan a la introspección; "escuchá tus necesidades y mejorá el diálogo en tu pareja"

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario jueves 27 de agosto: resolvé tus temas de dinero
Horóscopo de Acuario jueves 27 de agosto: resolvé tus temas de dinero

En este jueves 27 de agosto, los nacidos bajo el signo de Acuario transitan una etapa inmejorable para iniciar una renovación profunda en su vida personal. Según nuestras recomendaciones astrológicas, es fundamental que trabajes en tu autoestima y aprendas a aceptarte tal cual sos. En el plano del amor, la clave estará en mantener un diálogo abierto y sincero con tu pareja para consolidar la convivencia. Por otro lado, en relación a tu riqueza, las predicciones sugieren que te prepares para resolver un tema de dinero de manera inmediata para evitar complicaciones futuras. Finalmente, tu bienestar físico y mental te pide un momento de soledad y reflexión; aprovechá el horóscopo de hoy para refugiarte en tu interior y recuperar tu equilibrio emocional en este día tan significativo para el zodiaco.

Transitará por un período optimo para comenzar con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 27 de agosto

  • Amor: Sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. De esta forma, empezaran a llevarse mucho mejor en la relación.
  • Riqueza: Prepárese, ya que un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. Procure intervenir hoy mismo y así podrá solucionarlo sin ningún problema.
  • Bienestar: Excelente día para reencontrarse con usted mismo. Sepa que su equilibrio emocional esta necesitando de soledad, trate de refugiarse en su interior.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

  • Amor: Aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo.
  • Riqueza: Momento ideal para detenerse en las razones que lo acarrean últimamente a gastar en exceso. Antes de comprar piense si realmente lo necesita.
  • Bienestar: Sepa que es un día perfecto para asistir a algún espectáculo artístico junto a algún amigo. En caso que lo inviten, acepte la invitación sin dudarlo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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