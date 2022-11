Amor, amistad y trabajo: con qué signos del Zodíaco es menos compatible alguien de Escorpio

escuchar

Escorpio es un signo del elemento Agua que se caracteriza por su intensidad. Es pasional y audaz, capaz de dar todo por quienes quiere. Son muy cariñosos, pero les cuesta confiar fácilmente en los demás, ya sea en el trabajo, amistad o en el amor. Esto se debe a que, en el Zodíaco, cada signo tiene ciertas compatibilidades hacia otros en función del ámbito de la vida que se trate. Así, es posible que dos personas se lleven bien laboralmente, pero nunca puedan tener una pareja sentimental.

Para Escorpio, la honestidad y la prudencia son dos de los valores más importantes en todos los vínculos. Por eso, no toleran las traiciones o faltas de respeto, y huyen de aquellas personas que necesitan llamar la atención constantemente, ya que los consideran falsos. Además, su capacidad de análisis y observación los vuelve desconfiados: buscan el lado oculto y secreto de las personas y, si alguien no lo muestra con facilidad, dudarán de sus buenas intenciones.

A continuación, los signos del Zodíaco con los que Escorpio es menos compatible:

Amor imposible con Aries y Leo

Las personas de Escorpio sienten atracción por personas apasionadas y sensibles; y fieles a su intuición, no hay opinión que les importe más que la de ellos mismos.

Les gusta mantener en secreto sus vínculos y sentimientos, y no les interesa mostrarle a su pareja a nadie. Por lo tanto, trabajan sobre la intimidad de la relación y solo hablan sobre sus emociones cuando se sienten en confianza. De todos modos, una vez que se sienten seguros con alguien, podrán incluirlo en sus rutinas y presentarlo a sus amigos y familias.

La personalidad enérgica y dominante de las personas de Aries no provocará sentimientos amorosos en Escorpio, dado que los nacidos bajo este signo conciben al otro como un par, no les gusta que les digan qué hacer y prefieren el trabajo en conjunto en una relación.

Aries y Leo no hacen una buena combinación con Escorpio en el amor

De igual manera, tampoco se sentirán a gusto con Leo, ya que los alejará el carácter extrovertido de este signo del elemento Fuego. Esto se debe a que a los escorpianos no les gustan las personas que desean llamar la atención o que no necesitan lucirse ante los demás y, por el contrario, sienten mayor atracción hacia quienes tienen un perfil bajo.

Un vínculo entre estos dos signos solo podrá funcionar como algo pasional y pasajero. Podrán divertirse en su intimidad y ser grandes amantes, pero esta relación no perdurará en el tiempo.

Enemistad con Géminis y Libra

La fidelidad es una de las cosas más importantes para alcanzar una amistad verdadera con las personas de Escorpio, quienes buscan compañeros incondicionales, que los apoyen en todas sus decisiones y sepan escuchar. Asimismo, este signo del elemento Agua es muy hábil a la hora de aconsejar a sus amigos. Son personas ideales para pedir un nuevo punto de vista o un análisis profundo sobre alguna situación o problema dado que siempre observarán aquello que los demás pasan por alto.

Con Géminis les costará crear un vínculo duradero, ya que este signo posee la fama de tener doble cara. Esta personalidad dual hace que resulten simpáticos con todo el mundo, aunque -por dentro- sean muy críticos y analíticos. Esto no agradará al signo del elemento Agua, que prefiere a las personas que sean más directas con sus sentimientos.

Libra y Escorpio tampoco serán grandes amigos, ya que la indecisión del signo del elemento Aire acabará con su paciencia. Otro factor que no agradará al escorpión es su cualidad amable y coloquial con todo el mundo. Por el contrario, ellos prefieren personas determinadas que aman u odian, sin manejarse con puntos medios.

Complicaciones en el trabajo con Sagitario y Capricornio

Para las personas de Escorpio, el trabajo es una responsabilidad más de la vida, que no los completa como individuos. Por esta razón, no encuentran grandes presiones en su profesión y se toman las cosas con calma. De esta manera, les gustan los ambientes laborales serios pero tranquilos, donde no haya conflicto ni competencia. El clima laboral es vital para ellos y, por lo tanto, si encuentran un compañero con sus mismos valores, serán grandes amigos.

Sin embargo, con Sagitario no podrán contar con esta alegría. Este signo del elemento Fuego es particularmente eufórico y despreocupado y, por momentos, juega con sus tareas y cumple con los deberes a último momento, por lo que logrará estresar a las personas de Escorpio.

En el extremo opuesto, con Capricornio, los nacidos bajo el signo del elemento Agua se sentirán constantemente presionados a cumplir con sus estándares laborales. Su perfeccionismo y predilección por el liderazgo, hará que su relación sea tensa y les demande más de lo que corresponde. Esto hará que no puedan congeniar pacíficamente y que las personas de Escorpio decidan abandonar sus puestos laborales para evitar a este signo del elemento Tierra. Otros, en cambio, optarán por los secretos y rumores, y preferirán hablar con sus compañeros a espaldas de Capricornio .

