Nació en EE.UU., emigró a Córdoba hace 5 años y reveló qué es lo que más le gusta de los argentinos: “Nunca vi algo así”

Una mujer de Denver, Estados Unidos, viajó a la Argentina hace un tiempo con el objetivo de aprender español y se enamoró por completo de la cultura. Abigail King (28) pensó que su estadía en la provincia de Córdoba iba a durar unos pocos meses, pero se extendió por cinco años. Ahora, se volvió una creadora de contenidos en las redes sociales y se volvió viral por un video en el que demostró su perfecta tonada. “Nunca había visto nada así en mi vida”, aseguró en declaraciones con LA NACION.

“Enloquezco con esta yankee que vino a vivir a la Argentina para perfeccionar su español, cayó a Córdoba y ahora es la Mole Moli”, fue el tuit con el que la cuenta @cordobeseanding adjuntó uno de los tantos clips que la joven compartió en las redes. Allí, los usuarios se mostraron sorprendidos por la fluidez con la que se expresó y reaccionaron a través de cientos de comentarios. “Si no la escucho hablar en inglés, para mí esa chica nació en Alberdi”; “es más cordobesa que yo” y “la amo, se nota que le gusta estar en el país”, fueron algunos de los mensajes alusivos.

El video que se volvió viral en las redes

Tras la repercusión que tuvieron sus videos, y en diálogo con este medio, la joven habló sobre los motivos por los cuales emigró y dio más detalles de su recorrido. “Vine en enero del 2014 por un intercambio que debía durar solo 12 meses. Luego regresé a Estados Unidos, me recibí de profesora de Historia y volví en 2017″, explicó.

Sobre la primera impresión que sintió a la hora de pisar suelo argentino, recordó: “Me acuerdo que justo había una ola de calor importante, pero me encantó todo. Era distinto, nunca había visto nada así en mi vida, desde la arquitectura y los árboles, hasta la energía del barrio Nueva Córdoba”.

Por otro lado, aclaró que las personas que la recibieron hicieron que se sienta como en su hogar desde el primer día. “Éramos 7 yankees, querían saber sobre nosotras y compartir, nos invitaban a los asados, viajábamos a las sierras y nos mostraban cómo es la vida de un cordobés”, comentó.

Si bien luego de esta primera experiencia regresó a su país, Abigail siempre tuvo la idea de que la Argentina era un gran lugar para echar raíces: “Me sentí amada desde el principio, había mucha calidez y nos recibieron con mucho amor. No hablaba casi nada en castellano, pero todos buscaban la forma de comunicarse y de compartir, creo que eso fue muy lindo. En ningún momento me sentí sola”.

Abigail incluyó el mate en su rutina diaria y lo lleva con ella en cada paseo que realiza por la Argentina Abigail King

Córdoba, su segunda casa

Los paisajes, los diversos pueblos y la calidez de las personas son solo tres cuestiones que la cautivaron de la provincia ubicada en el centro de la Argentina: “Vivo experiencias muy lindas, voy a bailes, festivales, tengo muchas familias que me adoptaron. Además, es todo muy hermoso. Soy de ir mucho a Villa del Dique, Valle de Traslasierra, La Falda… agarrás la ruta y siempre llegás a un destino lindo”.

No obstante, también remarcó que tuvo la posibilidad de conocer otros lugares, como Salta, Jujuy, Mendoza, Bariloche, Calafate, Puerto Madryn, Buenos Aires, Rosario y las Cataratas del Iguazú. “Ya fui a todos los sitios más turísticos. Ahora quiero conocer mucho más, pero toda la cultura es linda”, señaló.

De visita por Calafate, en el 2017 Abigail King

La sorpresa de su familia cuando les dijo que viviría en la Argentina

“No tenían idea de nada”, manifestó Abigail, entre risas, sobre las inquietudes de sus seres queridos cuando les dijo que vendría al país.

Con este escenario, reveló que todos estaban desinformados al respecto: “Pensaban que la Argentina era como México. No diferencian mucho entre los países de Latinoamérica y eso está mal, viven en su mundo y no prestan mucha atención”. Sin embargo, eso cambió cuando viajaron para reencontrarse con ella.

“Cuando mi familia y amigos conocieron todo, me decían ‘no puede ser, te reciben muy lindo, hay mucho amor’. Córdoba les encantó, dijeron que son muy divertidos, que te invitan a todas partes, que están muy presentes. Los que conocen a algún argentino lo aman, no hay manera de que no”, indicó.

Abigail King y su mamá en Carlos Paz Abigail King

Por otro lado, reconoció que sus familiares aún se sorprenden cuando observan cómo conversa y se relaciona con los demás: “Mi hermano me dijo ‘es muy loco ver cómo hablás con alguien y no entiendo nada, es tu cuerpo y tu cara, pero hablando un idioma y teniendo una vida totalmente distinta’”.

El mundo de las redes sociales

En la variedad de publicaciones que publica en su cuenta de Instagram y TikTok @muyabbey, siempre hace hincapié en lo que siente por el país y el aprecio que tiene hacia los habitantes.

“Siento que la Argentina me eligió a mí. Fue mucha casualidad, sobre todo cuando llegué, no tenía idea de lo qu me esperaba, pero me encontré con mi lugar en el mundo. Los elijo por la gente y la cultura, acá tenés amistades más profundas, están en todo, comparten cosas de la vida, buscan la manera para hacer mil cosas en un día, siempre hay tiempo, creo que va con mi forma de ser”, remarcó en uno de los videos que tomó más repercusión.

“Argentina me eligió a mí”, dijo la joven

Con todo este camino recorrido, Abigail mira para atrás y no se arrepiente de todo lo que emprendió. En simultáneo a las redes sociales, trabaja en un emprendimiento de muebles sustentables llamado Cacha Design y, siempre que puede, visita Colorado para reencontrarse con sus familiares. Después de verlos y pasar tiempo con ellos, vuelve sin dudar al país que considera como su propia casa.