Amor y romance en julio: ¿cómo afectará la alineación de los planetas a cada signo del Zodíaco?

Escuchar

El mes de julio será uno de los más intensos del 2024 de acuerdo a la astrología. Esto se debe a la posición de varios planetas, cuyo comportamiento afectará a las personas y su manera de sentir. La influencia de los astros posee un gran efecto en la vida romántica, las relaciones sentimentales y el amor.

Este período inicia con una Luna Nueva en Cáncer, la cual propone reflexionar acerca de nuestro lugar de pertenencia en el mundo, trabajar en el hogar y la familia. En tanto, a principios de este mes Mercurio ingresa a la constelación de Leo, lo que potenciará la comunicación y la expresión con una energía más eufórica, creativa e impulsiva. Este signo de Fuego recibirá también la visita de Venus, el planeta del amor. Esto dará lugar a relaciones pasionales, declaraciones de afecto y la necesidad de sentirse deseados.

¿Qué tránsitos planetarios habrá en el mes de julio y como afectará en el amor y romance? Imagen de Freepik

Hacia finales del mes ocurrirá una Luna Llena en Capricornio y Marte ingresará a Géminis. Esto dará lugar a nuevos encuentros, alianzas duraderas y cambios de rutinas. A su vez, en el lunes 22 el Sol llegará Leo, por lo que empieza un nuevo ciclo que trabajará el autoestima y la imagen social.

A continuación, el clima astrológico de julio 2024 en el amor y cómo aprovechar su energía para cada signo del Zodíaco.

Aries

Los signos del elemento Fuego se verán beneficiados en el amor durante julio, gracias al ingreso del Sol y Venus a Leo a finales del mes. En ese sentido, las personas de Aries disfrutarán de una energía más apasionada de lo normal, en la cual podrán expresar su afecto de manera especial.

Tauro

La posición del planeta del amor durante estos días hará que el toro cuestione lo que considera como hogar. Puede que surjan dudas acerca de sus círculos más cercanos y se plantee nuevas formas de vivir sus relaciones. Es importante que mantengan la comunicación con sus parejas para evitar conflictos y malos entendidos.

Géminis

Los geminianos podrían tener discusiones o enfrentamientos en el amor durante julio Shutterstock

Durante este mes, su planeta regente, Mercurio, arribará a la constelación de Leo. La combinación de las energías de Aire y Fuego potenciarán la impulsividad del signo de los gemelos. Es probable que experimenten discusiones o enfrentamientos en el amor. Es necesario que posterguen ciertas conversaciones hasta que pase esta temporada y el clima astrológico se encuentre en su favor.

Cáncer

Julio será un gran mes para las personas de Cáncer, ya que el Sol se encuentra en su constelación. Su espíritu festivo los hará reunirse con sus seres queridos y sentirse amados. Es un gran momento para conocer nuevas personas o consolidar una relación, sea irse de viaje, mudarse juntos o comprometerse.

Leo

La llegada de Venus, el planeta del amor, a este signo de Fuego lo ayudará en el área de romance y relaciones sentimentales. Experimentarán momentos inolvidables en donde el amor y la pasión serán protagonistas. Es una buena oportunidad para declarar sus emociones y dar un paso más en sus vínculos.

Virgo

Los nacidos bajo este signo de Tierra sentirán caos y confusión en su vida sentimental. Mercurio, su planeta regente, se encontrará en Leo, por lo que experimentará problemas en las comunicaciones en el plano amoroso. Esto se debe a que su naturaleza chocará con la del león, lo que les hará sentir fuera de control. Su humor no será el mejor y notarán cierta irritabilidad ante un clima astrológico tan desenfrenado y emocional. Es importante que aprendan a conectar con su lado vulnerable y disfrutar de los pequeños placeres.

Libra

Libra puede que tome más riesgos en julio, pero debe estar dispuesto a disfrutar Shutterstock

Las personas de Libra se sentirán un poco abrumadas por los tránsitos de su planeta regente, Venus, en Leo. Esta dinámica les ofrecerá la oportunidad de ser más extrovertidos y arriesgados en el plano del amor. Esto puede causarles inseguridad, temor y dudas, por lo que es necesario que dejen de lado los pensamientos negativos y se entreguen al disfrute.

Escorpio

Durante esta temporada, las personas de Escorpio se enfrentarán a ciertos desafíos en el amor. Puede que tengan dudas o se sientan confundidos ante una situación o sentimiento. Es importante que dediquen tiempo a sí mismos y eviten tomar decisiones apresuradas, ya que la claridad llegará pronto.

Sagitario

A partir de principios de este mes, Saturno, su planeta regente, se encontrará retrógrado hasta finales de este año. Esta posición les hará experimentar lecciones de vida, que si aprenden a interpretarlas, podrían mejorar en varios aspectos. No es un momento ideal para los vínculos, por lo que se recomienda la prudencia y evitar conflictos.

Capricornio

Los capricornianos se sentirán más seguros de compartir sus sentimientos y puede que se comprometan más con su pareja Freepik

La Luna llena en su signo que ocurrirá a finales de este mes le otorgará al signo de la cabra todas las herramientas emocionales para lidiar con sus problemas amorosos. Algunos capricornianos pueden sentirse animados y con ganas de dar un paso más en sus relaciones. Es una época ideal para hablar sobre sus sentimientos y disfrutar del romance.

Acuario

Julio no será el mejor de los meses para las personas de Acuario, ya que la energía emocional y sensible de la temporada canceriana los irritará. Este signo suele ser mental y reflexivo, por lo que demora mucho tiempo para tomar decisiones. Deberá aprender a tomar decisiones y negociar con su persona especial, con el fin de lograr un bien conjunto y no individual.

Piscis

La posición de Neptuno durante este mes favorecerá al signo de los peces. Sus nacidos tendrán la oportunidad de conectar su imaginación y sus relaciones amorosas. Compartirán sus sueños con su persona especial o bien podrían conocer a alguien nuevo que cumpla con todas sus expectativas.

LA NACION

Temas Horóscopo