Cómo son las personas de Aries con las amistades

Las personas de Aries son aquellas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril de cada año, lo que da lugar al primer signo de la rueda zodiacal. Es esta cualidad que le otorga su personalidad de liderazgo, por la cual desea controlar cualquier situación y posee la capacidad de tener la iniciativa.

Los arianos son personas que no pasan desapercibidas y suelen realizar amigos en todos los lugares que asisten, gracias a su personalidad extrovertida. Sin embargo, no todos los vínculos sobrevivirán a sus parámetros y demandas.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

¿Qué busca Aries en las amistades?

En las amistades, el signo del carnero busca vínculos activos que valoren sus características y lo impulsen a superarse. Como buen signo de Fuego, sus nacidos son enérgicos y se sienten atraídos por la aventura.

Es así que a los arianos les interesa viajar, conocer sitios nuevos y poner a prueba su fortaleza. En ese sentido, anhelan amigos que sepan acompañar su espíritu y ambición. Con Marte ―el planeta de la acción― como regente, no les gustan las personas monótonas que les cuesta salir de su zona de confort. Prefieren a quienes puedan romper con la rutina y se animen a experimentar cosas nuevas.

¿Cómo se comportan las personas de Aries en las amistades?

Las personas Aries buscan amigos que los acompañen en sus aventuras y que sean activos Shutterstock

Al momento de hacer nuevos amigos, los regidos por el signo del carnero son decididos y no temen mostrarse tal como son. Son extrovertidos por naturaleza y logran llamar la atención rápidamente. Sin embargo, puede que sean vistos como seres un tanto vanidosos, lo que no genera empatía en todas las personas. De todos modos, les interesa crear vínculos honestos que no den vueltas ni muestren demasiada emocionalidad.

Se encuentran dispuestos a apoyar y defender a sus amigos en cualquier situación. No temen decir lo que piensan y son leales por naturaleza. Asimismo, buscan asistir a sus seres queridos en lo que necesiten, puesto que demuestran su cariño con actos de servicio.

¿Qué no toleran las personas de Piscis en las amistades?

Indecisión constante : si hay algo que enfada definitivamente al signo del carnero es aquellas personas que no logran tomar una decisión concreta. A sus regidos les interesa rodearse de individuos que sean seguros de sí mismos y de sus ideales.

si hay algo que enfada definitivamente al signo del carnero es aquellas personas que no logran tomar una decisión concreta. A sus regidos les interesa rodearse de individuos que sean seguros de sí mismos y de sus ideales. Deslealtad : la fidelidad es uno de los valores más importantes para los arianos. A pesar de parecer despreocupados y seres libres, observan en detalle cómo se comportan sus amigos y cómo los defienden ante otras personas.

la fidelidad es uno de los valores más importantes para los arianos. A pesar de parecer despreocupados y seres libres, observan en detalle cómo se comportan sus amigos y cómo los defienden ante otras personas. Falta de motivación : regido por Marte, se trata de un signo enérgico que desea alejarse de la rutina. Es por ello que mantienen una agenda ocupada con grandes metas, alineadas a su ambición. En ese sentido, no congeniarán con quienes no tienen metas establecidas y viven sin pensar en el futuro.

regido por Marte, se trata de un signo enérgico que desea alejarse de la rutina. Es por ello que mantienen una agenda ocupada con grandes metas, alineadas a su ambición. En ese sentido, no congeniarán con quienes no tienen metas establecidas y viven sin pensar en el futuro. Emocionalidad extrema : como buen signo de Fuego, sus nacidos se dejan llevar por sus impulsos. Se encuentran regidos por su mente, a pesar de ser un tanto pasionales. Es así que les desagrada quienes realicen planteos o demasiadas demandas sentimentales, puesto que no toleran la susceptibilidad.

: como buen signo de Fuego, sus nacidos se dejan llevar por sus impulsos. Se encuentran regidos por su mente, a pesar de ser un tanto pasionales. Es así que les desagrada quienes realicen planteos o demasiadas demandas sentimentales, puesto que no toleran la susceptibilidad. Cuestionamientos : buscan compañeros que los motiven a seguir adelante y trabajar por sus sueños. Es por ello que se alejarán, sin dudas, de quienes discutan acerca de sus principios, valores y elecciones.

Las personas de Aries no dudan en decir si algo no les gusta o les molesta Ekateryna Zubal - Shutterstock

Los signos con los que las personas de Aries pueden ser grandes amigos

Las personas de Aries son amigables por naturaleza y no tienen grandes dificultades a la hora de hacer amigos. Son conocidas por llevarse bien con todo el mundo y puede que tengan muchas amistades, pero no con todas tendrán la misma lealtad y profundidad.

A continuación, estos son los signos del Zodíaco con los que los arianos podrán alcanzar una amistad plena:

Libra : se trata de su opuesto complementario, una cualidad que en la astrología sugiere una conexión y química tan particular como espontánea. Esta polaridad provoca que sus personalidades contrasten entre sí, pero de manera armónica. Ambos se admiran y observan cualidades en el otro que desean obtener o bien valoran. Mientras que el carnero es enérgico, impulsivo y toma la iniciativa sin dudarlo, la balanza es más reflexiva y busca llevar a cabo cada acción con cuidado.

: se trata de su opuesto complementario, una cualidad que en la astrología sugiere una conexión y química tan particular como espontánea. Esta polaridad provoca que sus personalidades contrasten entre sí, pero de manera armónica. Ambos se admiran y observan cualidades en el otro que desean obtener o bien valoran. Mientras que el carnero es enérgico, impulsivo y toma la iniciativa sin dudarlo, la balanza es más reflexiva y busca llevar a cabo cada acción con cuidado. Leo : la dinámica entre estos signos se dará de manera instantánea, gracias a su elemento, el Fuego. Ambos desean ser reconocidos por sus talentos y personalidad, por lo que saben cómo coexistir y valorarse entre sí. Son eufóricos, extrovertidos y siempre se encuentran dispuestos a divertirse, por lo que son grandes candidatos a ser el alma de cualquier fiesta.

: la dinámica entre estos signos se dará de manera instantánea, gracias a su elemento, el Fuego. Ambos desean ser reconocidos por sus talentos y personalidad, por lo que saben cómo coexistir y valorarse entre sí. Son eufóricos, extrovertidos y siempre se encuentran dispuestos a divertirse, por lo que son grandes candidatos a ser el alma de cualquier fiesta. Géminis : la amistad entre las personas de Aries y Géminis se dará de manera instantánea. Son individuos que disfrutan de estar en constante movimiento, no le temen a los cambios y son sociales por naturaleza. Su dinámica se dará de manera natural, con Aries proponiendo planes nuevos, organizando viajes o invitando a Géminis a participar de su agenda.

: la amistad entre las personas de Aries y Géminis se dará de manera instantánea. Son individuos que disfrutan de estar en constante movimiento, no le temen a los cambios y son sociales por naturaleza. Su dinámica se dará de manera natural, con Aries proponiendo planes nuevos, organizando viajes o invitando a Géminis a participar de su agenda. Sagitario : viajes, aventuras y deportes son algunas de las cosas que definen la amistad entre las personas de Aries y Sagitario. El signo del centauro no solo comparte su elemento, el Fuego. Ambos son competitivos y activos, prefieren estar fuera de sus hogares y realizar planes que los desafíen mental y físicamente.

