Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante noviembre 2026 en la Argentina

Noviembre llega con un escenario sentimental marcado por la introspección, la intensidad emocional y la necesidad de revisar los vínculos.

La temporada de Escorpio invita a profundizar en los sentimientos y reconocer qué relaciones ofrecen una conexión auténtica. Es un período para analizar expectativas, resolver asuntos pendientes y comprender qué necesita cada persona para sentirse segura y valorada en el amor.

Durante las primeras semanas, Mercurio y Venus permanecen retrógrados. El planeta de la comunicación inicia el mes en retrogradación hasta el día 13, mientras que el del amor mantiene este movimiento hasta el 14. Esto favorece el análisis de conversaciones, decisiones y experiencias sentimentales previas.

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Algunas personas podrían sentirse más susceptibles, reconsiderar acuerdos o descubrir que necesitan modificar ciertas actitudes para construir relaciones más equilibradas.

La Luna nueva en Escorpio del día 9 abre una oportunidad para comenzar una etapa diferente en el plano afectivo. Su energía invita a reconocer deseos profundos y dejar atrás dinámicas que ya no contribuyen al bienestar emocional. El panorama cambia el 22 de noviembre, cuando el Sol ingresa en Sagitario y el clima astral se torna más abierto, espontáneo y optimista. Se trata de un tránsito que favorece la expresión de sentimientos y el deseo de vivir nuevas experiencias.

Dos días más tarde, la Luna llena en Géminis puede traer conversaciones decisivas o revelaciones que ayuden a comprender mejor una relación. Neptuno retrógrado, activo durante todo el mes, también invita a distinguir entre las expectativas y la realidad de los vínculos.

Qué dice cada signo del horóscopo Freepik

A continuación, cómo afectará la energía astrológica de noviembre a cada signo del Zodíaco en el amor.

Aries

El carnero comienza noviembre con la necesidad de revisar sus reacciones y comprender qué situaciones despiertan inseguridad en sus relaciones. Venus retrógrado puede llevarlo a reconsiderar expectativas o sentimientos que creía resueltos. La Luna llena en Géminis favorece conversaciones importantes hacia finales de mes. Será fundamental expresar sus necesidades sin convertir cada diferencia en una discusión y dar espacio al diálogo.

Tauro

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra atraviesan semanas importantes para comprender qué esperan de una relación. Venus retrógrado invita a revisar acuerdos, afectos y compromisos, especialmente cuando existe una sensación de desequilibrio. La Luna nueva en Escorpio favorece nuevos comienzos sentimentales y decisiones más conscientes. Es momento de priorizar los vínculos que ofrecen reciprocidad, confianza y estabilidad emocional.

Qué dicen los astros en noviembre PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Géminis

Las personas de Géminis vivirán un período de revisión afectiva, especialmente durante la primera mitad del mes. Mercurio retrógrado puede generar malentendidos o recuperar conversaciones que quedaron inconclusas. La Luna llena en su signo, el 24 de noviembre, podría aportar claridad sobre una situación que requería definiciones. La clave estará en escuchar con atención, expresar lo que sienten y evitar conclusiones apresuradas.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo del elemento Agua encuentran en noviembre una oportunidad para profundizar sus relaciones. Venus en Escorpio favorece la intimidad, el romance y la conexión emocional, pero su retrogradación invita a revisar expectativas. Algunas situaciones podrían despertar susceptibilidad o temores que necesitan ser comprendidos. La clave consiste en construir vínculos honestos, sin dejar que la inseguridad determine sus decisiones sentimentales.

Leo

El signo del león comienza el mes con la necesidad de observar cómo se distribuyen la atención y el compromiso dentro de sus relaciones. Venus retrógrado puede llevarlo a cuestionar determinadas dinámicas afectivas. La llegada del Sol a Sagitario el 22 favorece una actitud más espontánea y optimista. Será importante recuperar la confianza y expresar sus deseos sin descuidar las necesidades de la otra persona.

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Virgo

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra atraviesan semanas para revisar sus expectativas y mejorar la comunicación sentimental. Mercurio retrógrado puede traer dudas o conversaciones pendientes, mientras que Venus invita a observar si existe reciprocidad en sus relaciones. La Luna llena en Géminis podría favorecer definiciones importantes hacia finales de noviembre. Es momento de evitar el exceso de análisis y prestar atención a los hechos.

Libra

La balanza comienza noviembre con la necesidad de recuperar el equilibrio emocional. Venus retrógrado puede llevarla a reconsiderar decisiones sentimentales o preguntarse si determinados vínculos responden a sus deseos actuales. La Luna nueva en Escorpio favorece una mirada más profunda sobre sus necesidades afectivas. Durante la segunda mitad del mes, será importante comunicar sus expectativas y evitar sostener situaciones únicamente para preservar la armonía.

Escorpio

Las personas de Escorpio protagonizan uno de los períodos más intensos del mes. Venus permanece en su signo hasta el 25 de noviembre y su retrogradación, activa durante la primera mitad, invita a revisar sentimientos, deseos y relaciones. La Luna nueva del día 9 favorece nuevos comienzos. Sin embargo, será fundamental distinguir entre la intensidad de una conexión y la posibilidad de construir un vínculo estable.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego comienzan noviembre con una actitud introspectiva. Venus retrógrado puede llevarlos a reconsiderar experiencias sentimentales o comprender mejor qué esperan de una pareja. El ingreso del Sol en Sagitario el 22 aporta confianza y ganas de recuperar el entusiasmo. Es un buen momento para abrirse a nuevas experiencias, siempre que puedan reconocer sus necesidades y expresarlas con sinceridad.

Capricornio

La cabra encuentra en noviembre una oportunidad para fortalecer sus relaciones desde la confianza y la responsabilidad emocional. Venus retrógrado invita a revisar compromisos y reconocer si existe un intercambio equilibrado de afecto y dedicación. La Luna nueva en Escorpio favorece conversaciones profundas y proyectos compartidos. Será importante demostrar sus sentimientos con acciones concretas y permitir que la otra persona también exprese sus necesidades.

El horóscopo del amor en noviembre Shutterstock

Acuario

Las personas de Acuario atraviesan semanas de reflexión sobre sus vínculos y la manera en que expresan sus emociones. Mercurio retrógrado puede generar confusiones, mientras que Venus invita a revisar expectativas afectivas. La Luna llena en Géminis favorece revelaciones y conversaciones que ayudan a aclarar situaciones. La clave del mes consiste en encontrar un equilibrio entre la independencia personal y el compromiso con quienes forman parte de su vida.

Piscis

El signo de los peces comienza noviembre con una sensibilidad elevada. Neptuno retrógrado, activo durante todo el mes, invita a observar con mayor realismo las expectativas sentimentales y a distinguir entre lo que desea y lo que efectivamente sucede. Venus en Escorpio favorece la intimidad y la conexión profunda. Es una etapa para fortalecer vínculos sinceros, expresar necesidades y evitar idealizar situaciones que todavía requieren tiempo para definirse.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo