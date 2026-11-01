Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 2 al 8 de noviembre
Descubrí las claves de lo que le depara a los diferentes signos del Zodíaco para los primeros días del mes; cuál es la carta de la suerte de cada uno de ellos
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Jimena La Torre publicó en YouTube sus predicciones para la semana que va del 2 al 8 de noviembre. La astróloga manifestó lo que pasará signo por signo con la llegada del undécimo mes del año.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Noviembre te impulsa a recuperar energía, cuidar tu salud y retomar planes postergados.
- Carta de la suerte: El Mundo. Viajar y disfrutar momentos de descanso puede renovar tu entusiasmo y fortalecer tu vida amorosa.
Tauro
Los nacidos bajo este signo se verán favorecidos por el trabajo en equipo y los proyectos compartidos.
- Carta de la suerte: La Templanza. Este mes favorece el trabajo en equipo y los proyectos compartidos.
Géminis
Noviembre te convoca a equilibrar tus deseos con lo que precisas para sentir estabilidad.
- Carta de la suerte: Dos de Copas. Aceptar ayuda laboral y comprometerte con sinceridad puede robustecer tus vínculos y planes.
Cáncer
El undécimo mes trae movimiento profesional y oportunidades para impulsar emprendimientos en equipo.
- Carta de la suerte: Seis de Oro. Reconocer el aporte de quienes te acompañan fortalecerá tu liderazgo y favorecerá nuevas sociedades.
Leo
Noviembre te convida a viajar, descansar y ordenar tu vida cotidiana.
- Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. Disfrutar en pareja o dedicarte tiempo personal te ayudará a renovar ánimos y preparar nuevos deseos para el futuro.
Virgo
El período favorece la introspección y las conversaciones pendientes con tus seres queridos.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. Conocerte mejor y expresar tus necesidades puede ayudarte a recuperar confianza y ganar terreno profesional.
Libra
Noviembre te sugiere equilibrar la labor diaria con tus necesidades afectivas.
- Carta de la suerte: Los Enamorados. Elegir con certeza a quienes merecen tu energía te ayudará a recuperar el control de tu vida amorosa.
Escorpio
El ciclo favorece el reconocimiento y las ocasiones para destacar profesionalmente.
- Carta de la suerte: Diez de Copas. Compartir tus logros y valorar a quienes te apoyan puede ampliar contactos y consolidar tu éxito.
Sagitario
Noviembre puede acercarte a personas pretéritas y ayudarte a comprender vivencias pendientes.
- Carta de la suerte: La Fuerza. Cuidar tu bienestar te dará seguridad para disfrutar nuevas aventuras y vínculos afectivos.
Capricornio
Los capricornianos se aferran a su sentido introspectivo y rescatan anhelos que habían quedado en el olvido.
- Carta de la suerte: Siete de Bastos. Comprenderte mejor puede ayudarte a tomar decisiones valientes y acompañar a otros desde tu experiencia.
Acuario
Noviembre te llama a revisar tus prioridades económicas y prepararte para nuevos retos.
- Carta de la suerte: Sota de Espadas. Estudiar y aceptar mudanzas puede fortalecer tu estabilidad y abrir espacio para un amor auténtico.
Piscis
Este período favorece compromisos afectivos y proyectos familiares que cobran impulso.
- Carta de la suerte: Seis de Oros. Buscar acuerdos justos y laborar con quienes comparten tus objetivos puede traer avances y mayor armonía.