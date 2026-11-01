Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 2 al 8 de noviembre

Jimena La Torre publicó en YouTube sus predicciones para la semana que va del 2 al 8 de noviembre. La astróloga manifestó lo que pasará signo por signo con la llegada del undécimo mes del año.

Predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Noviembre te impulsa a recuperar energía, cuidar tu salud y retomar planes postergados.

Carta de la suerte: El Mundo. Viajar y disfrutar momentos de descanso puede renovar tu entusiasmo y fortalecer tu vida amorosa.

Tauro

Los nacidos bajo este signo se verán favorecidos por el trabajo en equipo y los proyectos compartidos.

Carta de la suerte: La Templanza. Este mes favorece el trabajo en equipo y los proyectos compartidos.

Géminis

Noviembre te convoca a equilibrar tus deseos con lo que precisas para sentir estabilidad.

Carta de la suerte: Dos de Copas. Aceptar ayuda laboral y comprometerte con sinceridad puede robustecer tus vínculos y planes.

Cáncer

El undécimo mes trae movimiento profesional y oportunidades para impulsar emprendimientos en equipo.

Carta de la suerte: Seis de Oro. Reconocer el aporte de quienes te acompañan fortalecerá tu liderazgo y favorecerá nuevas sociedades.

Signo de cáncer

Leo

Noviembre te convida a viajar, descansar y ordenar tu vida cotidiana.

Carta de la suerte: Cuatro de Bastos. Disfrutar en pareja o dedicarte tiempo personal te ayudará a renovar ánimos y preparar nuevos deseos para el futuro.

Virgo

El período favorece la introspección y las conversaciones pendientes con tus seres queridos.

Carta de la suerte: El Ermitaño. Conocerte mejor y expresar tus necesidades puede ayudarte a recuperar confianza y ganar terreno profesional.

Libra

Noviembre te sugiere equilibrar la labor diaria con tus necesidades afectivas.

Carta de la suerte: Los Enamorados. Elegir con certeza a quienes merecen tu energía te ayudará a recuperar el control de tu vida amorosa.

Este signo tendrá oportunidades en cuestiones laborales y académicas (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Escorpio

El ciclo favorece el reconocimiento y las ocasiones para destacar profesionalmente.

Carta de la suerte: Diez de Copas. Compartir tus logros y valorar a quienes te apoyan puede ampliar contactos y consolidar tu éxito.

Sagitario

Noviembre puede acercarte a personas pretéritas y ayudarte a comprender vivencias pendientes.

Carta de la suerte: La Fuerza. Cuidar tu bienestar te dará seguridad para disfrutar nuevas aventuras y vínculos afectivos.

Capricornio

Los capricornianos se aferran a su sentido introspectivo y rescatan anhelos que habían quedado en el olvido.

Carta de la suerte: Siete de Bastos. Comprenderte mejor puede ayudarte a tomar decisiones valientes y acompañar a otros desde tu experiencia.

Luna Llena en capricornio Shutterstock

Acuario

Noviembre te llama a revisar tus prioridades económicas y prepararte para nuevos retos.

Carta de la suerte: Sota de Espadas. Estudiar y aceptar mudanzas puede fortalecer tu estabilidad y abrir espacio para un amor auténtico.

Piscis

Este período favorece compromisos afectivos y proyectos familiares que cobran impulso.