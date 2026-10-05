Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante octubre en la Argentina

Octubre de 2026 llega con una energía intensa y transformadora en materia sentimental. Venus en Escorpio será uno de los tránsitos protagonistas del mes, cuya influencia puede favorecer los vínculos profundos, las emociones intensas y el deseo de construir relaciones más auténticas. Sin embargo, este planeta inicia su movimiento retrógrado el 3 de octubre, lo que invita a revisar sentimientos, expectativas y situaciones afectivas que aún no han sido resueltas por completo. Esto podría provocar que muchas personas se reencuentren con emociones del pasado o reflexionen acerca de las dinámicas que ya no les generan bienestar.

La Luna nueva en Libra del 10 favorece los nuevos comienzos, la búsqueda de equilibrio y la posibilidad de encontrar soluciones a conflictos recientes. Es una energía que impulsa el diálogo y la cooperación dentro de las relaciones. Con la llegada del Sol a Escorpio el día 23, las emociones adquieren una mayor intensidad y muchos sentirán la necesidad de vivir el amor de manera más comprometida. Al día siguiente comienza Mercurio retrógrado, un tránsito que puede traer conversaciones pendientes, recuerdos o situaciones que requieren ser aclaradas antes de seguir adelante.

Qué dicen los astros para el amor Lifestock

La Luna llena en Tauro del 26 pone el foco en la estabilidad emocional y ayuda a comprender qué vínculos poseen bases sólidas y cuáles necesitan ajustes. Además, Neptuno retrógrado continúa activo durante todo el mes, invitando a distinguir entre ilusión y realidad dentro de la vida afectiva.

A continuación, cómo afectará la energía astrológica de octubre a cada signo del Zodíaco en el amor.

Aries

El carnero atraviesa un período que le invita a reflexionar antes de actuar. Venus retrógrado puede despertar recuerdos o situaciones sentimentales que creía superadas. Es posible que surjan dudas respecto a ciertas relaciones, pero la Luna nueva en Libra le ayudará a encontrar equilibrio. La clave del mes consiste en evitar decisiones impulsivas y tomarse el tiempo necesario para comprender lo que realmente desea.

Tauro

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra vivirán semanas importantes en materia afectiva. El movimiento de Venus, su planeta regente, favorece las conversaciones profundas. La Luna llena en su constelación el 26 podría traer claridad respecto a una situación sentimental que generaba incertidumbre. Es hora de confiar en su intuición y expresar lo que sienten.

Qué le depara a cada signo

Géminis

Las personas de Géminis comienzan octubre con la necesidad de ordenar sus emociones. Es posible que experimenten recuerdos o piensen en personas del pasado, algo que podrían aprovechar para comprender el presente. Algunos podrían vivir nuevos encuentros, reconciliaciones y momentos agradables en compañía de su persona especial.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo del elemento Agua atraviesan un mes ideal para conectar con sus sentimientos. Vivirán nuevos romances o experiencias emocionales intensas que renuevan su energía en el amor. La clave de este período radica en construir vínculos honestos y expresar sus emociones con naturalidad.

Leo

El signo del león comienza octubre con el deseo de fortalecer su estabilidad emocional. Algunas situaciones familiares o afectivas podrían requerir mayor atención durante las primeras semanas. La Luna nueva en Libra favorece el diálogo y ayuda a resolver diferencias pendientes. Hacia el final del mes sentirán una mayor necesidad de expresar sus sentimientos con sinceridad y dejar atrás dudas que limitaban su bienestar.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Virgo

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en octubre una oportunidad para mejorar la comunicación dentro de sus relaciones. Venus retrógrado les invita a revisar ciertas actitudes o expectativas que podrían estar afectando sus vínculos. Es momento de escuchar con atención y evitar conclusiones apresuradas. La Luna llena en Tauro aporta estabilidad y les ayuda a recuperar confianza en asuntos sentimentales.

Libra

La balanza vive uno de los momentos más importantes del mes gracias a la Luna nueva en Libra del 10 de octubre. Este tránsito favorece nuevos comienzos, encuentros significativos y decisiones destinadas a mejorar la calidad de sus relaciones. Durante estas semanas podrían sentir una mayor necesidad de equilibrio emocional. Es un excelente momento para expresar sentimientos y construir acuerdos duraderos.

Escorpio

Las personas de Escorpio protagonizan gran parte de la energía emocional de octubre. Venus permanece en su constelación durante buena parte del mes y potencia el magnetismo, la pasión y la capacidad de generar conexiones profundas. Sin embargo, su movimiento retrógrado invita a reflexionar antes de actuar. La llegada del Sol a Escorpio el 23 aumenta su protagonismo y les ayuda a comprender mejor sus verdaderos deseos.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego atraviesan semanas que favorecen la introspección y la reflexión sentimental. Los tránsitos planetarios podrían despertar recuerdos o emociones vinculadas al pasado, lo que pueden utilizar para comprender situaciones que antes resultaban confusas. Es momento de observar con calma y evitar apresurarse en cuestiones importantes.

Qué dicen los astros Shutterstock

Capricornio

La cabra encuentra en octubre una oportunidad para fortalecer vínculos basados en la confianza y la honestidad. Venus en Escorpio favorece conversaciones profundas y ayuda a construir relaciones más auténticas. La Luna llena en Tauro aporta estabilidad emocional y claridad para tomar decisiones importantes. Es una etapa propicia para dejar atrás inseguridades y concentrarse en aquello que realmente aporta bienestar.

Acuario

Las personas de Acuario vivirán semanas que les invitan a revisar ciertas expectativas respecto al amor. Venus retrógrado puede traer replanteos o situaciones inesperadas que les ayuden a comprender mejor sus necesidades afectivas. La clave del mes consiste en mantener una actitud abierta frente a los cambios.

Piscis

El signo de los peces comienza octubre con una sensibilidad elevada. Su planeta regente, Neptuno, se encuentra retrógrado, lo que les invita a distinguir entre ilusión y realidad dentro de sus relaciones. Son semanas ideales para fortalecer vínculos existentes o abrirse a nuevas experiencias, siempre que mantengan expectativas realistas sobre las personas que forman parte de su vida.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo