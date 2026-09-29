Cuáles son los tres signos con “más suerte” en octubre de 2026 en la Argentina, según la inteligencia artificial

Muchas personas tienen en cuenta la astrología para conocer su fortuna a lo largo del año. Es así que a principio de cada mes buscan horóscopos para anticiparse a lo que viene. Para ello, la inteligencia artificial es útil para conocer cuáles son los tres signos con “más suerte” en octubre 2026.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es Gemini, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web y da un diagnóstico.

Cuáles son los tres signos con “más suerte” en octubre 2026, según la inteligencia artificial

Los signos con "más suerte", según la IA shutterstock - Shutterstock

Al consultar a Gemini sobre cuáles son los signos del Zodíaco que tendrán suerte en octubre 2026, la IA realiza un análisis exhaustivo y determina que los tres signos más afortunados en el anteúltimo mes del año son Libra, Escorpio y Tauro.

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Libra : al transitar su propia temporada y contar con la Luna Nueva en su signo, se posiciona en el podio principal. Es un ciclo de reinvención personal, mayor confianza para establecer límites y la concreción de oportunidades muy favorables para su autoestima y el plano vincular o económico.

: al transitar su propia temporada y contar con la en su signo, se posiciona en el podio principal. Es un ciclo de para su autoestima y el plano vincular o económico. Escorpio : aunque octubre se presenta como un mes intenso de profunda revisión emocional gracias a los movimientos planetarios en su área de deseos y vínculos , esa misma dinámica le otorga una ventaja clave. Su “suerte” radica en salir del mes con una claridad absoluta sobre lo que quiere, soltando lo que ya no tolera y redefiniendo su poder personal.

: aunque octubre se presenta como un mes intenso de profunda revisión emocional gracias a los , esa misma dinámica le otorga una ventaja clave. Su “suerte” radica en salir del mes con una claridad absoluta sobre lo que quiere, soltando lo que ya no tolera y redefiniendo su poder personal. Tauro: se beneficia fuertemente de los tránsitos del mes para transformar situaciones que venían grises o inciertas. Con una Luna Llena clave hacia finales de octubre en su propio signo, encuentra la estabilidad económica o la resolución de temas pendientes que le permitirán cerrar etapas de dudas con éxito.

Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en octubre 2026, según la inteligencia artificial

Aries, Cáncer y Capricornio, los signos con "menos suerte" según la IA Freepik

Por otro lado, la IA destaca los signos con “menos suerte” en este octubre son Aries, Cáncer y Capricornio. Esto es lo que pueden esperar en el décimo mes del año:

Aries : al encontrarse en el eje opuesto a la temporada de Libra, la energía del mes le exige equilibrar su impulsividad natural con la diplomacia. Puede sentir que los proyectos se frenan, que hay trabas en las negociaciones o que la paciencia se le pone a prueba, obligándolo a revisar en lugar de avanzar a su ritmo habitual.

: al encontrarse en el eje opuesto a la temporada de Libra, la energía del mes le exige equilibrar su impulsividad natural con la diplomacia. Puede sentir que los proyectos se frenan, que hay trabas en las negociaciones o que la paciencia se le pone a prueba, obligándolo a revisar en lugar de avanzar a su ritmo habitual. Cáncer : enfrenta un mes de alta exigencia emocional y posibles desajustes en el ámbito doméstico o laboral . Las tensiones planetarias pueden generar sensaciones de desgaste, obligando a los nativos de este signo a lidiar con imprevistos que interrumpen su tranquilidad cotidiana y les exigen un extra de energía.

: enfrenta un mes de alta . Las tensiones planetarias pueden generar sensaciones de desgaste, obligando a los nativos de este signo a lidiar con imprevistos que interrumpen su tranquilidad cotidiana y les exigen un extra de energía. Capricornio: las cuadraturas de octubre suelen tocar zonas de su carta asociadas con responsabilidades y estructuras de poder. Puede ser un período donde sientan que el reconocimiento económico o profesional se demora, obligándolos a reestructurar planes y a enfrentar presiones externas que no dependen enteramente de ellos.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Vale recordar que se trata de tendencias astrológicas que solo indican el tipo de energía que tendrán disponible durante las próximas semanas. De todos modos, las personas pueden enfrentar diferentes desafíos o mismo obtener recompensas en este período, sin importar de qué signo sean.