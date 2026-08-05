Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante agosto en la Argentina

El octavo mes del 2026 presenta posibilidades en el plano profesional, especialmente para aquellos que sepan aprovechar la energía de los astros. La temporada de Leo se otorga oportunidades de crecimiento y cambios de perspectiva, pero con la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Este signo favorece a quienes buscan mayor visibilidad, liderazgo y trabajar en su creatividad. Es un período para mantener la confianza y asumir desafíos importantes.

Júpiter continúa su tránsito en Leo, una posición que potencia la expansión, el reconocimiento y las recompensas. Venus ingresa en Libra el 6 de agosto, lo que potencia el trabajo en equipo, las negociaciones y la construcción de relaciones profesionales más armónicas. Tres días más tarde, Mercurio entra en Leo, un tránsito que ayuda a alcanzar una comunicación más directa y la capacidad para exponer proyectos y tomar el control de las dinámicas grupales.

¿Cómo saber tu ascendente?

El 11 de agosto Marte llega a Cáncer, un movimiento que provoca una actitud más protectora respecto a los recursos. Al día siguiente, se producirá un eclipse total acompañado por la alineación planetaria integrada por Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Estos fenómenos pueden traer cambios inesperados, epifanías e ideas que surgen para abrir nuevas puertas. Saturno, Neptuno y Plutón permanecen retrógrados durante todo el mes. Esto invita a revisar estructuras, responsabilidades y compromisos profesionales adquiridos en el pasado. Será necesario distinguir las expectativas, deseos y objetivos, de lo que es realmente posible.

El 12 de agosto se llevará a cabo la Luna nueva en Leo, que favorece los nuevos comienzos, lanzamientos y emprendimientos. Hacia el final del mes, el ingreso del Sol y Mercurio en Virgo impulsa la organización, la planificación y la atención a los detalles. La Luna llena en Piscis del 28 invita a evaluar resultados y escuchar tanto la intuición como la experiencia acumulada antes de avanzar hacia una nueva etapa profesional.

A continuación, cómo afectará la energía astrológica de agosto a cada signo del Zodíaco en el trabajo.

Aries

El carnero atraviesa un período ideal para asumir protagonismo dentro de su entorno laboral. Es hora de brillar gracias a su facilidad para tomar la iniciativa. Son semanas claves para destacar por sus ideas, sin dejar de lado el trabajo de equipo y las buenas conexiones. La clave del mes se encuentra en saber como guiar sin caer en órdenes autoritarias.

Tauro

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en agosto la posibilidad de obtener las recompensas por los esfuerzos realizados durante los meses anteriores. Marte en Cáncer favorece la planificación cuidadosa y la comunicación estratégica, lo que mejora el clima laboral y facilita los acuerdos con colegas o superiores.

Géminis

Las personas de Géminis viven semanas de gran movimiento en el ámbito profesional. Mercurio entrando en Leo potencia su capacidad de negociación, creatividad y el intercambio de ideas. Es importante que aprovechen estos tránsitos para ir por lo que desean, exponer sus pensamientos y nuevos proyectos.

Cáncer

El signo del cangrejo inicia agosto con un aumento de determinación, gracias a la llegada de Marte en su constelación el día 11. Este tránsito impulsa iniciativas personales y fortalece la capacidad para defender intereses profesionales. Sin embargo, es importante que cuiden de idealizar oportunidades o discursos ajenos.

A cada signo le depara algo distinto Shutterstock

Leo

El león se encuentra ante una de las etapas más expansivas del año gracias al tránsito de Júpiter por su constelación. Agosto favorece la visibilidad, el liderazgo y el reconocimiento profesional. Mercurio en Leo ayuda a comunicar proyectos con claridad y convicción. Es un excelente momento para iniciar nuevos desafíos con bases sólidas.

Virgo

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra atraviesan un mes de observación y análisis. Previo a su cumpleaños, realizarán balances y evaluarán cada decisión tomada. Es importante que se queden con una lección y no piensen de manera obsesiva en sus errores.

Libra

La balanza recibe a Venus en su constelación, un tránsito que mejora las relaciones laborales, facilita el diálogo y ayuda a construir alianzas productivas. El eclipse del 12 puede traer cambios dentro de equipos o proyectos compartidos. Agosto les propone revisar compromisos profesionales y analizar qué acuerdos continúan siendo beneficiosos para su crecimiento.

Escorpio

Las personas de Escorpio viven agosto con una fuerte necesidad de avanzar hacia metas ambiciosas. Marte en Cáncer favorece la planificación de objetivos de largo plazo y aporta determinación para superar obstáculos. Es hora de dejar el pasado atrás y reinventarse una vez más.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego encuentran en agosto un escenario favorable para expandir sus conocimientos. Agosto les ayuda a explorar nuevas oportunidades laborales y posibilidades de aprendizaje. Son semanas ideales para invertir en su capacitación y herramientas.

Los astros laborales para este mes, signo por signo

Capricornio

La cabra atraviesa un período donde la estrategia resulta más importante que la velocidad. Es hora de realizar asociaciones y acuerdos profesionales, que favorecerán la entrada de capital estable. La clave del mes se encuentra en comprender qué decisiones llevarán a un futuro sólido, dejando de lado las recompensas pasajeras.

Acuario

Las personas de Acuario viven semanas donde la cooperación se convierte en un factor decisivo para alcanzar objetivos. La temporada de su opuesto complementario les sienta bien y ayuda a equilibrar su entrega en cada asunto laboral. Son tiempos para aprender a ceder y colaborar con otros.

Piscis

El signo de los peces atraviesa agosto con una combinación de intuición y necesidad de organización. Podrán tener una mirada más realista sobre sus proyectos, pero deberán medir sus expectativas y objetivos laborales. La Luna llena en su constelación del 28 representa un momento de evaluación importante, donde muchas personas podrán observar con claridad los resultados obtenidos durante los últimos meses.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo