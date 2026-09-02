Así le irá cada signo del Zodíaco en el trabajo durante septiembre en la Argentina

Septiembre se presenta como un período de ajustes estratégicos, revisión de objetivos y toma de decisiones importantes en el ámbito profesional. La temporada de Virgo favorece la organización, la eficiencia y la capacidad de detectar detalles que antes podían pasar desapercibidos. Este signo es conocido por su inteligencia, dedicación y capacidad de resolver problemas con racionalidad. Es por ello que son semanas ideales para optimizar recursos, corregir errores y construir estructuras más sólidas para el futuro.

El escenario astrológico de septiembre en lo laboral Shutterstock

El día 10, Mercurio ingresa en Libra, un tránsito que favorece las negociaciones, el trabajo en equipo y la búsqueda de acuerdos. Ese mismo día, Venus entra en Escorpio, lo que aporta determinación y la capacidad de elegir según la intuición. Este movimiento ayuda a encontrar un propósito o camino alineado con nuestro interior. La retrogradación de Urano podría traer cambios inesperados, modificaciones de planes o nuevas perspectivas sobre proyectos que parecían definidos. Esto podría colisionar con la energía metódica de la temporada, por lo que será necesario mantener la paciencia y calma en momentos de incertidumbre.

La Luna nueva en Virgo del 11 representa uno de los momentos más productivos del mes. Ayuda a los nuevos lanzamientos, reorganizaciones y proyectos que podrían traer grandes recompensas. El 23, el Sol entra en Libra, ayudando a crear alianzas, alcanzar la cooperación y la construcción de relaciones profesionales equilibradas. La Luna llena en Aries del 26 puede marcar culminaciones, resultados o decisiones importantes que venían desarrollándose desde semanas atrás.

El 28, Marte ingresa en Leo aportando iniciativa, liderazgo y deseo de destacar. El mes concluye con Mercurio ingresando en Escorpio el 30, favoreciendo el análisis profundo y las estrategias de largo plazo. Saturno, Neptuno y Plutón permanecen retrógrados durante todo el mes, lo que invita a revisar responsabilidades y distinguir entre expectativas y realidad.

qué dicen los astros para septiembre Shutterstock - Shutterstock

A continuación, cómo afectará el clima astrológico de septiembre a cada signo del Zodíaco en el trabajo.

Aries

El carnero atraviesa un período donde los resultados dependerán de su capacidad estratégica. Si se enfocan en la velocidad y la impulsividad, podrían encontrarse con varios imprevistos. La Luna llena en Aries del 26 puede traer definiciones importantes relacionadas con proyectos personales o metas profesionales. La clave en la temporada de Virgo se encuentra en trabajar con su paciencia y expectativas.

Tauro

Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra encuentran en septiembre la oportunidad para consolidar los esfuerzos realizados durante los últimos meses. Es tiempo de encontrar recompensas y celebrar sus triunfos. Podrán crear asociaciones estratégicas o acuerdos laborales importantes si se abren a comunicarse de manera más fluida y sociable.

Géminis

Las personas de Géminis experimentarán semanas favorables para la comunicación, las presentaciones y el intercambio de ideas. Mercurio, su planeta regente, ingresa en Libra, un tránsito que mejora sus relaciones laborales y facilita aquellas negociaciones que parecen complejas. Sin embargo, deben prestar atención a los pequeños detalles para evitar errores.

Cáncer

Este signo del elemento Agua atraviesa un período de pruebas en su ámbito laboral. La temporada de Virgo les invita a fortalecer su posición profesional, ser más ambiciosos y prestar energía para su beneficio individual. Si logran enfocarse, podrían encontrar nuevas oportunidades o crear asociaciones que traerán ascensos, aumentos salariales o elogios de sus colegas.

Leo

El signo del león comienza septiembre con el deseo de construir las bases sólidas para objetivos a largo plazo. La llegada de Marte a su constelación el día 28 representa un impulso para asumir liderazgo y tomar la iniciativa en asuntos laborales. Hasta esa fecha, deberán medir su espontaneidad, energía y ser pacientes acerca de sus planes y expectativas.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Virgo

En su temporada, los nacidos bajo este signo del elemento Tierra viven uno de los períodos más productivos de su año. La Luna nueva en su constelación del 11 favorece los nuevos comienzos, reorganizaciones y proyectos personales. Es hora de dar lugar a su propósito, talento o anhelos que vienen postergando desde hace tiempo.

Libra

La balanza se verá beneficiada gracias a la llegada de Mercurio a su constelación durante este mes. Se trata de un movimiento astrológico que mejora su capacidad de negociación, fortalece las relaciones profesionales y favorece a la construcción de alianzas estratégicas a largo plazo.

Escorpio

Las personas de Escorpio atraviesan septiembre con una fuerte capacidad de concentración y determinación. Venus en su signo les ayuda a encontrar nuevos propósitos y motivaciones, lo que favorece su compromiso con aquellos objetivos que podrían parecerles demasiado ambiciosos.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego encuentran en septiembre un escenario ideal para ampliar sus conocimientos. Es momento de explorar nuevas posibilidades laborales, mejorar su rol en equipos y aprender de otros. El mes les invita a tomar su entorno como una fuente de inspiración para superarse a sí mismos.

Capricornio

La cabra vive un mes orientado a la planificación y la consolidación de sus ideas. La energía de Virgo favorece aquellos proyectos que requieren disciplina y atención al detalle. Saturno retrógrado, su planeta regente, les invita a revisar estructuras, responsabilidades y metas de largo plazo.

Acuario

Las personas de Acuario viven semanas donde la capacidad de adaptación será fundamental. Urano retrógrado puede generar cambios inesperados en dinámicas laborales o proyectos en desarrollo, cancelaciones de planes o ideas que se estancan. La clave del mes es tomar esto como un aprendizaje para evitar nuevos errores a futuro.

Piscis

El signo de los peces comienza septiembre con una combinación de intuición y análisis. Neptuno retrógrado, su planeta regente, les da una mirada más objetiva sobre sus proyectos, asociaciones y expectativas laborales. Es un mes ideal para analizar con criterio acerca de sus metas y sus responsabilidades.