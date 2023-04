Astrología: ¿qué tienen en común todos los signos de Fuego?

escuchar

La astrología aborda el análisis de los doce signos del Zodíaco, los cuales se clasifican en diferentes categorías. La constelación de cada uno de estos se ubica a unos 120° entre sí y esto hace que adquieren un elemento en particular, entre los que se encuentran el Fuego, Tierra, Aire y Agua.

Estos son considerados los cuatro principios básicos de la vida y representan diferentes energías que influirán en las personas y su comportamiento. Cuanto más presencia de un elemento haya en una carta astral, más potenciará esa manera de ser del individuo.

A continuación, las cualidades típicas de los signos del elemento Fuego y sus puntos en común.

¿Cuáles son los signos del elemento Fuego?

En la rueda zodiacal, hay tres signos de cada uno de los elementos iStock

El primero de la rueda zodiacal es Aries, que comienza su ciclo el 21 de marzo y termina hacia el 19 de abril. Gracias a su personalidad enérgica y lúdica, es considerado el líder. Desean destacar en cualquier disciplina en la que se involucren y son grandes competidores.

En tanto, las personas de Leo son las nacidas entre el 22 de julio y el 22 de agosto. Son vistos como los reyes de la selva ya que, gracias a su orgullo y gran autoestima, destacan en cualquier lugar al que asisten. Además, buscan el reconocimiento colectivo y sentirse como las estrellas del Zodíaco.

El último signo de Fuego es Sagitario, el aventurero. Gracias a su carisma y valentía, son de las personas más positivas. Se caracterizan por su necesidad de auto superación, y por el hecho de que les interesa enfrentar nuevos desafíos y aprender constantemente durante toda su vida.

¿Qué representa el Fuego en la astrología?

Este elemento representa el inicio, ya que simboliza la fuente de luz en el mundo. Su calidez aporta cualidades en los individuos que cuenten con su presencia en la carta natal. La pasión, alegría y energía son las principales características que brinda.

Tiene la función de iluminar de una manera llamativa, por lo que suele atraer la mirada de todos. Es una fuente de poder que, por momentos, puede ser incontrolable y desordenada, aspectos que se pueden observar en la personalidad espontánea de sus nacidos.

En la rueda zodiacal es visto como frontal y directo, ya que es imposible de ocultar. Su movimiento natural es ascendente, y coincide con la necesidad de las personas de mejorar y superarse, tal como el deseo de ubicarse en una situación privilegiada y de sentirse admirados.

Las 7 características clave de los signos de Fuego

Gran autoestima : son individuos seguros de sí mismos, no les cuesta tomar decisiones y actúan consecuentemente. Gracias a la energía de su elemento, representante de la acción y energía, suelen transmitir la sensación de confianza.

: son individuos seguros de sí mismos, no les cuesta tomar decisiones y actúan consecuentemente. Gracias a la energía de su elemento, representante de la acción y energía, suelen transmitir la sensación de confianza. Auto superación : en cualquier aspecto de sus vidas, desean desafiar sus capacidades. Les gusta emprender nuevos proyectos y buscan, durante toda su vida, ser la mejor versión de sí mismos.

: en cualquier aspecto de sus vidas, desean desafiar sus capacidades. Les gusta emprender nuevos proyectos y buscan, durante toda su vida, ser la mejor versión de sí mismos. Vanidosos : por momentos, su seguridad se puede convertir en orgullo. Les resulta difícil aceptar sus errores y su carácter puede cambiar rotundamente cuando las cosas no se dan como desean. Odian ser cuestionados y que su opinión no sea tomada con relevancia.

: por momentos, su seguridad se puede convertir en orgullo. Les resulta difícil aceptar sus errores y su carácter puede cambiar rotundamente cuando las cosas no se dan como desean. Odian ser cuestionados y que su opinión no sea tomada con relevancia. Extrovertidos : este elemento los convierte en las personas más lúdicas del Zodíaco. Llaman la atención de todo el mundo por su carisma y sentido del humor. Tienen buenas aptitudes para comunicarse y les resulta muy sencillo hacer nuevos amigos.

: este elemento los convierte en las personas más lúdicas del Zodíaco. Llaman la atención de todo el mundo por su carisma y sentido del humor. Tienen buenas aptitudes para comunicarse y les resulta muy sencillo hacer nuevos amigos. Intensos : como es de esperarse, son personas pasionales y espontáneas que expresan sus emociones e ideas con total libertad.

: como es de esperarse, son personas pasionales y espontáneas que expresan sus emociones e ideas con total libertad. Enérgicos : el fuego los convierte en seres incansables, en constante movimiento. Buscan ascender en todo aspecto, ya sea en sus trabajos, relaciones o en el lugar donde viven. Les gusta estar activos, realizar deportes y generalmente adoran salir de noche.

: el fuego los convierte en seres incansables, en constante movimiento. Buscan ascender en todo aspecto, ya sea en sus trabajos, relaciones o en el lugar donde viven. Les gusta estar activos, realizar deportes y generalmente adoran salir de noche. Egocéntricos: son centrados en sus metas y objetivos de vida, como también en sus valores y emociones. Esto provoca que, por momentos, les cueste ver otra realidad y no conciban alternativas u otras formas de pensar.

¿Cómo son los signos de Fuego en el amor?

Entre los signos de Fuego, Leo se destaca en el amor shutterstock - Shutterstock

Como es de esperarse, este elemento se potencia en las relaciones románticas. Son pasionales y un tanto intensos, por lo que es probable que se comprometan rápidamente en vínculos afectivos. Además, por lo general, son generosos y detallistas con sus parejas.

Leo es quien explota al máximo las cualidades del elemento Fuego en el amor. Desean encontrar a su otra mitad y, cuando se enamoran, entregan todo de sí mismos. Su mente es tan imaginaria como enamoradiza. Por ello, crean sueños y metas a cumplir en el futuro.

La amistad para los signos del elemento Fuego

Sagitario es muy amistoso Freepik

El aburrimiento no es algo que ocurrirá con un amigo nacido bajo un signo de Fuego. Son personas lúdicas que buscan divertirse en todo momento y no toleran la rutina, por lo que no faltarán planes e invitaciones a cualquier tipo de acontecimiento social.

Sagitario es el mejor representante de este elemento en la amistad, ya que su espíritu aventurero y su gran compañerismo lo convierten en la persona favorita de todos. Son fieles, alegres y siempre se encuentran dispuestos a ayudar a quienes aman.

Las responsabilidades y el Fuego

Secretos de productividad: Las tres claves del liderazgo empático Aries tiene muchas aptitudes para ser un buen líder shutterstock - Shutterstock

Su seguridad en sí mismos los hace confiar en sus capacidades, por lo que son buenos emprendiendo nuevos desafíos, fundando sus propios negocios o bien tomando el control de ciertas situaciones. De todos modos, su carisma extrovertido y un tanto autoritario provoca opiniones diversas, según cada entorno laboral.

Aries adopta todas las cualidades del Fuego en el trabajo, y esto los convierte en líderes por excelencia. Saben manejar grandes grupos de personas, son buenos comunicadores y les resulta sencillo motivar a otros a cumplir objetivos.

