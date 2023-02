¿Cómo son los suegros de cada signo del Zodíaco?

escuchar

La astróloga uruguaya Susana Garbuyo propone entender a los suegros desde la astrología y, de ese modo, evaluar las características principales de estos familiares con la mirada puesta en el signo del Zodíaco que los rige.

Aries

Aries está regido por Marte, el “planeta del trabajo”, y es un signo “varonil”. Según la astróloga, los suegros arianos son muy generosos, aunque tienen carácter y son imperativos. Además, suelen marcar presencia, decir lo que piensan y les cuesta pedir perdón. “Más vale que le den un nieto varón”, expresó la especialista entre risas.

Tauro

Los suegros de este signo son personas a quienes les gusta hacer las cosas a un ritmo tranquilo y disfrutan de sentirse cómodos; por lo tanto, puede que no colaboren y esperen a ser atendidos. “Al suegro de Tauro lo conquistás con la comida”, señaló Garbuyo, quien los calificó como “glotones”. También sostuvo que son “disfrutables” ya que, si bien les gusta estar en compañía, no se meten de más.

Géminis

“El suegro de Géminis es charlatán y está informadísimo. Sabe de todo aunque no sepa de nada”, observó. Según dijo, no son de quedarse quietos y no se les escapa nada por la vitalidad que caracteriza a este signo de Aire.

Cáncer

“El suegro de Cáncer es el que disfruta la familia”, puntualizó. Siempre cocina, mima a sus seres queridos y es el que une a la familia por su apego al hogar. También puede ser emocional y “llorón”, pero su sensibilidad lo hace ser buen compañero. En general, quieren tener nietos.

Leo

Las personas de Leo nacen entre el 24 de julio y el 23 de agosto

Los hombres bajo este signo de Fuego suelen ir a lo importante: preguntan sobre el trabajo, las aspiraciones y a dónde se quiere llegar. Suelen dar buenas pautas del futuro porque “te hacen mirar para adelante” y “quieren que te vaya bien”. También ocupan el mejor lugar de la casa para asegurar su comodidad.

Virgo

Al suegro de este signo le gusta lo prolijo y busca la excelencia. Son exigentes y se fijan en pequeñas cosas que uno no suele ver a primera vista. Son grandes hacedores, ordenan y saben delegar trabajos.”Si sos de Virgo como él, fantástico; ahora, si no lo sos, el signo de Virgo te puede ayudar a buscar la perfección”, sostuvo la astróloga.

Libra

“El suegro de Libra lo que quiere es que no pierdas tu parte social”, dijo Garbuyo. Les gusta compartir y se sienten muy bien en compañía.

Escorpio

“El suegro de Escorpio ahonda donde quizás vos no ahondes”, determinó la astróloga. Según ella, es posible que -a la vista de los demás- no resulte simpático, pero es muy agradable para convivir y puede ser gracioso. De todos modos, aclaró que esto sucede en núcleos reducidos porque es selectivo. Le gusta estar con la familia y ahondar en sus sentimientos.

Sagitario

“Al suegro de Sagitario lo ves poco”, indicó Garbuyo, y explicó que esto se debe a su constante necesidad de moverse y viajar. Según dijo, está cuando le pedís que este y no es invasivo. Además, sostuvo que son simpáticos y siempre están dispuestos.

Capricornio

Las personas del signo de la cabra son muy pensantes y racionales. “El suegro de Capricornio es la persona que tiene cosas para hacer, es responsable y no se jubila nunca”, marcó la uruguaya. Por ser trabajadores, creativos y “saber hacer de todo”, ella recomienda darle esas tareas que llevan trabajo. Es un suegro que siempre están ahí y acompaña a la familia.

Acuario

La temporada de Acuario se extiende hasta el 19 de febrero

“El suegro de Acuario es muy divertido”, detalló. Es un signo puntual, pero olvidadizo y distraído. Es sociable por naturaleza, le gusta hablar y estar con muchas personas.

Piscis

El pisciano es muy emotivo y sensible, pero también tiene un “sexto sentido” que otros signos no tiene. “Lo que te diga el suegro de Piscis, acordate y anótalo porque va a suceder”, recomendó Susana Garbuyo, y añadió que es muy querido en la familia por sus relatos.

El País (Uruguay)

Temas Astrología