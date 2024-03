Escuchar

En la astrología se habla de una retrogradación planetaria cuando un cuerpo del cosmos se encuentra en una posición determinada que genera una ilusión óptica. Esta da la impresión que un planeta parece moverse en dirección opuesta a la normal, desde el punto de vista de la Tierra. Esto puede durar varias semanas o incluso meses, y puede generar grandes impactos en el clima energético.

Neptuno es uno de los planetas que rigen el inconsciente de las personas. Es por ello que se lo asocia con los sueños, la imaginación, la ilusión, el mundo espiritual y la energía infantil. Cuando se encuentra retrógrado, genera la necesidad de conectar con el interior y vivir desde un punto de vista más profundo y no tan superficial. Sin embargo, puede causar confusiones, problemas de insomnio, falta de confianza y malos entendidos con otras personas. Es por ello que puede hacer sentir inseguridad y falta de valentía a los individuos.

Mientras Neptuno se encuentra retrógrado, es un buen momento para conectar con la espiritualidad Shutterstock

Dentro de los aspectos más positivos de este tránsito, ayuda a conectar con la espiritualidad. Es probable que muchos sientan interés por temáticas afines, y mismo acudan a otras personas o gurúes que los inspiren a conocer nuevas formas de pensamiento. Compartir con otros, leer, meditar y reflexionar sobre los sueños son algunas de las recomendaciones para esta temporada.

Neptuno Retrógrado 2024

Este acontecimiento comenzará el 2 de julio y concluirá el 7 de diciembre. Ocurrirá dentro de la constelación de Piscis, por lo que sus efectos podrían potenciarse porque está regido por este planeta. Es probable que durante estos meses, nuevas conclusiones y epifanías ocurren repentinamente. Es importante escuchar la voz interior y seguir el instinto, a pesar de que nuestra mente diga lo contrario.

A su vez, es un gran momento de eliminar hábitos que no resultan favorables o evitar situaciones o lugares que realmente no resuenan con uno. Neptuno retrógrado conecta el mundo de los deseos con la realidad, por lo que abre camino a eliminar todo aquello que no coincida con nuestros anhelos. Dejar ir vínculos, situaciones o tradiciones que no coinciden con nuestra esencia es fundamental en este período.

¿Cómo afectará Neptuno Retrógrado en lo espiritual a cada signo del zodíaco?

Neptuno retrógrado afectará de distintas formas a los signos

Aries : es probable que su impulsividad se potencie en sus reacciones, lo que puede producir un carácter un tanto irascible. Pasar tiempo a solas y realizar actividades que les apasionen les ayudará a desconectar con la realidad.

: es probable que su impulsividad se potencie en sus reacciones, lo que puede producir un carácter un tanto irascible. Pasar tiempo a solas y realizar actividades que les apasionen les ayudará a desconectar con la realidad. Tauro : se trata de personas fieles e incondicionales con sus seres queridos, pero podrían sentirse un tanto inseguros en cuanto a lo que reciben de los demás. Será el momento de manejar las expectativas y comunicarse con honestidad.

: se trata de personas fieles e incondicionales con sus seres queridos, pero podrían sentirse un tanto inseguros en cuanto a lo que reciben de los demás. Será el momento de manejar las expectativas y comunicarse con honestidad. Géminis : este signo puede ser un tanto indeciso y tiende a dejarse influir por los demás. Durante estos meses, el desafío se encontrará en confiar en su intuición y hacerle caso a su voz interior a la hora de tomar decisiones.

: este signo puede ser un tanto indeciso y tiende a dejarse influir por los demás. Durante estos meses, el desafío se encontrará en confiar en su intuición y hacerle caso a su voz interior a la hora de tomar decisiones. Cáncer : deben tener cuidado y evitar idealizar a los demás. Será necesario evaluar quiénes corresponden el amor, cuidado y cariño que dedican a diario para poder definir qué vínculos son sinceros.

: deben tener cuidado y evitar idealizar a los demás. Será necesario evaluar quiénes corresponden el amor, cuidado y cariño que dedican a diario para poder definir qué vínculos son sinceros. Leo : este signo de Fuego se encuentra siempre dispuesto a socializar con otros y brindar su ayuda. Sin embargo, es necesario que evalúen cuánto desean dar de sí mismos en esta época tan inestable emocionalmente.

este signo de Fuego se encuentra siempre dispuesto a socializar con otros y brindar su ayuda. Sin embargo, es necesario que evalúen cuánto desean dar de sí mismos en esta época tan inestable emocionalmente. Virgo : es momento de dejar atrás los errores o las situaciones del pasado que atormentan sus mentes. Es necesario dar vuelta la página para permitir que nuevas personas lleguen a sus vidas.

: es momento de dejar atrás los errores o las situaciones del pasado que atormentan sus mentes. Es necesario dar vuelta la página para permitir que nuevas personas lleguen a sus vidas. Libra : tendrán dificultades para decidirse, ya que crearán diferentes escenarios en su mente para evaluar cada situación. Deben tener cuidado en no dejarse llevar por comentarios negativos de terceros.

: tendrán dificultades para decidirse, ya que crearán diferentes escenarios en su mente para evaluar cada situación. Deben tener cuidado en no dejarse llevar por comentarios negativos de terceros. Escorpio : será una etapa de fantasía y deseo para este signo de Agua. Puede que sientan atracción por nuevas personas, pero deberán evitar caer en la tentación con aquellos que podrían resultar problemáticos.

: será una etapa de fantasía y deseo para este signo de Agua. Puede que sientan atracción por nuevas personas, pero deberán evitar caer en la tentación con aquellos que podrían resultar problemáticos. Sagitario : si bien se trata de un signo aventurero, la retrogradación de Neptuno los hará sentir inseguros con sus decisiones. Se aconseja esperar y no realizar grandes cambios, mudanzas o inversiones hasta que termine este período.

: si bien se trata de un signo aventurero, la retrogradación de Neptuno los hará sentir inseguros con sus decisiones. Se aconseja esperar y no realizar grandes cambios, mudanzas o inversiones hasta que termine este período. Capricornio : los nacidos bajo el signo de la cabra tendrán la oportunidad de conectar con su lado más espiritual. Es importante que descubran su costado sensible para así mejorar sus relaciones con los demás.

: los nacidos bajo el signo de la cabra tendrán la oportunidad de conectar con su lado más espiritual. Es importante que descubran su costado sensible para así mejorar sus relaciones con los demás. Acuario : se sentirán más impulsivos que nunca, lo que puede resultar favorable si saben cómo aprovechar esta energía. Pueden potenciar su mente creativa con nuevos proyectos. Sin embargo, necesitan establecer un plan de acción para poder concretar sus metas.

: se sentirán más impulsivos que nunca, lo que puede resultar favorable si saben cómo aprovechar esta energía. Pueden potenciar su mente creativa con nuevos proyectos. Sin embargo, necesitan establecer un plan de acción para poder concretar sus metas. Piscis : sin dudas será uno de los grandes afectados durante esta fase, ya que se trata de su planeta regente. Puede que les cueste concentrarse más de lo normal y les resulte difícil separar su imaginación de la realidad. Es importante que eviten hacer suposiciones que los pueden llevar a enfrentamientos innecesarios. Se aconseja llevar a cabo una actividad que los ayude a distraerse y no sobre pensar.

LA NACION