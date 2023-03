Qué es la numerología y cómo descifra a cada persona

escuchar

Desde pequeños aprendemos a usar los números en un montón de situaciones: cuentas, teléfonos, cédulas de identidad... Sin embargo, hay una disciplina que va más allá y encuentra en los números una oportunidad para conocerse mejor a uno mismo: la numerología.

Según esta, los números son una manifestación ordenada de la naturaleza del ser humano y del Universo. A continuación, cómo funciona esta disciplina y qué dice de cada uno.

Significados

Patricia Sobrado comenzó a estudiar y enseñar numerología hace casi 30 años. “Cada palabra o nombre vibra conforme a un número y cada número tiene su significación interna”, explicó. Para conocer el número correspondiente a cada letra se utiliza un código que, al aplicarlo, “nos introduce en una relación directa con la inteligencia subyacente del Universo”.

Dicho código va del 1 al 9 y se asocia a cada letra en orden alfabético, y vuelve a empezar una vez que se termina la progresión. Por ejemplo: la A es igual a 1, la B es igual a 2, la C es igual a 3, de esta forma hasta la I que es igual a 9, y luego la J vuelve con el 1 y así continúa.

“El origen es pitagórico”, afirmó Elena Zunin, numeróloga que se introdujo en este mundo hace unos 15 años. “A Pitágoras lo conocemos como un matemático, pero primero fue un místico. Fue iniciado en todas las artes espirituales y aplicaba los números de esa forma”, señaló.

La carta numerológica se saca a partir del nombre completo de la persona y la fecha de su nacimiento

Para ella, “el Universo nos habla a través de vibraciones y de números”. Según dijo, cada número tiene una “parte calificativa” que expresa lo que venimos a aprender en este mundo. Mediante el código mencionado, es posible convertir palabras o nombres en números, y de ellos extraer significados que ayuden a la persona a entenderse a sí misma.

En línea con lo anterior, la numeróloga María Navarro, que está en esto hace más de 20 años, señaló que para la carta numerológica se toma en cuenta el nombre completo del consultante, tal cual está en la cédula de identidad. Cada letra se transforma en un número; y primero se suman las vocales y consonantes por separado.

“La suma de las vocales nos da el número del alma, que representa lo que verdaderamente somos, mientras que la suma de las consonantes representa la personalidad externa, lo que la gente ve de nosotros”, expuso María. Luego, al sumar las vocales con las consonantes, se obtiene el “número del destino”, que es “hacia dónde vamos”.

Otro aspecto fundamental en la carta numerológica es la fecha de nacimiento. “La suma de estos números nos da el sendero natal, que también indica hacia dónde vamos”, señaló.

En este sentido, Patricia mencionó que aquí podemos ver qué profesiones van mejor con cada personas: “Son tendencias, no quiere decir que porque sepas que tu energía tiende a algo relacionado a la ley vayas a estudiar abogacía, pero siempre vas a tener un sentido de justicia”.

A su vez, dijo que cada número tiene un aspecto constructivo, negativo y destructivo. Por ejemplo, la energía del 1 puede ser de liderazgo e independencia (constructivo), de egoísmo y obstinación (negativo) o de tiranía e intolerancia (destructivo). Lo importante es darnos cuenta de qué aspecto estamos manifestando.

Tendencias

La numerología tiene una relación cercana con la astrología

Además de la carta numerológica natal, se puede estudiar la carta anual, mensual o, incluso, diaria. “No es un sistema de adivinación, sino un análisis de las energías de los años por venir”, sostuvo Patricia. Y agregó: “Es como nadar a favor de la corriente, entendiendo en qué energías nos vamos a estar moviendo”.

Así lo explicó Zunin: “Cada número marca a nivel universal y personal una energía favorable para algunas cosas y desfavorable para otras”. De hecho, de esa manera lo aplica: “Sé cuando un mes o un día va a ser mejor para poner un curso, para ser escuchada, o para concretar compras o ventas”.

Para Sobrado, conocer las tendencias vibracionales de cada día puede funcionar si tenemos algún evento importante, como la firma de un contrato. Pero, de no ser así, no recomienda “enloquecerse con la energía diaria”.

Cuando Navarro empezó su camino con los números, se dio cuenta de que estos “van muy de la mano” con la astrología, una disciplina que le gustó desde siempre. Por ejemplo, cada número se vincula con un planeta y un signo: “El 1 con el Sol y el signo de Leo, el 2 con la Luna y el signo de Cáncer, el 3 con Júpiter y el signo de Sagitario, el 4 con Urano y el signo de Acuario, el 5 con Mercurio y los signos de Géminis y Virgo, el 6 con Venus y los signos de Tauro y Libra, el 7 con Neptuno y el signo de Piscis, el 8 con Saturno y el signo de Capricornio y el 9 con Marte y el signo de Aries”.

“A veces, las personas no conocen su vibración numerológica o su carta astrológica y se duermen en el número y los planetas. Así, no aprovechan esa vibración en la que se mueven para ser exitosos o para tener una mejor calidad de vida”, afirmó.

Más claves

A todo esto, ¿cómo es que lo que somos y lo que mostramos al mundo se expresa en nuestro nombre, si es algo que no elegimos? Elena Zunin lo ve de esta manera: “Para la numerología pitagórica, el nombre es un acuerdo previo entre nosotros y nuestros ancestros, o sea, no portamos ningún nombre que no hayamos elegido”.

Si bien hay gente que modifica su nombre cuando crece o que cambia de apellido al casarse, María subrayó que “la vibración de la persona sigue siendo la del nombre original”.

En cuanto a la fecha de nacimiento, Patricia Sobrado resaltó que siempre debe considerarse de manera completa. A modo de ejemplo, mencionó que hace poco se decía que fue la fecha capicúa del 22/2/22, pero no estamos en el año 22, sino en el 2022, que es diferente.

A pesar de que los números se reducen a un solo dígito, hay casos especiales conocidos como “números maestros” que son el 11, el 22 y el 33. Algunos también consideran el 44 y el 55, señaló Patricia. Estos expresan vibraciones “difíciles de sobrellevar”, pero cuando uno logra entender el mensaje y la energía que traen, puede alcanzar la maestría y usarlos a su favor.

Una cuestión bastante consultada es qué significa si en repetidas ocasiones uno se cruza con el mismo número. Para Patricia, la interpretación es “muy personal” porque, cada vez que eso suceda, la persona va a traer la energía relativa a lo que entiende que significa para él o ella.

Asimismo, Zunin sostuvo que lo anterior puede tratarse de un mensaje que nos dice que miremos hacia determinado aspecto de nuestra carta numerológica: “Si veo mucho el 33, por ejemplo, a través de la terminación de la chapa de los autos o en la hora, puede ser que el ser tenga una maestría que no está viendo y el Universo se lo está comunicando”.

Según María Navarro, la numerología es algo que toma cada vez más fuerza: “Inclusive con esto de la pandemia aún más, porque la gente estuvo muy necesitada de saber qué era lo que iba a pasar con sus vidas”.

El País (Uruguay)

Temas Astrología