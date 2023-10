escuchar

Las personas de Géminis son divertidas, sociables y joviales. Les gusta hacer bromas y pasarla bien junto a sus seres queridos. Sin embargo, por momentos les cuesta conectar con su lado profundo y serio, motivo que los mantiene distantes de ciertas personas.

Es probable que al signo de los gemelos les cueste congeniar con aquellos individuos que presenten un perfil más serio. Son conocidos como el signo de la doble cara, ya que pueden ser muy reflexivos como también despreocupados. En el ámbito social, les cuesta abrirse a los demás y mostrar su verdadero ser, por lo que siempre mantienen una postura distendida.

Es así, que muchos de ellos encontrarán problemas a la hora de conocer a personas que cuestionen esta forma de ser. A continuación, los signos del zodíaco con los que Géminis es menos compatible.

Los requisitos de Géminis en el amor

El signo de los gemelos necesita rodearse de personas activas, que disfruten de pasar tiempo fuera del hogar. Prefieren aquellos planes multitudinarios, donde se pueda bailar y divertirse sin límites. Cuando están en pareja, les interesa compartir estos gustos y mantener su agenda ocupada.

Si se encuentran con alguien que desee quedarse en sus casas u opten por planes más tranquilos, se sentirán incómodos. No tendrían problemas en salir a cenar o ir a visitar un museo, pero con el tiempo se sentirán aburridos y verán imposible mantener la calma, ya que este tipo de rutina no combinará con su espíritu jovial.

Amor conflictivo con Virgo y Escorpio

Puede que dos personas de Géminis y Virgo se sientan atraídas en un principio, ya que ambos poseen una mente reflexiva e inteligente. Sin embargo, el signo de los gemelos suele dejar a un lado esta faceta cuando se relaciona con otros, por lo que sacará a la luz su costado más divertido. Si bien esto no generará un problema, los nacidos bajo el signo del elemento Tierra sentirán una falta de seriedad y compromiso en el vínculo, la cual no tolerarán.

Cuando una persona de Géminis conoce a alguien de Escorpio, se siente fascinado por su sensualidad. Serán una dupla llena de pasión, la cual se encontrará dispuesta a experimentar cosas nuevas. Desafortunadamente, esta pareja no llegará muy lejos, ya que sus prioridades son distintas. Mientras que el escorpión deseará pasar la mayor parte del tiempo a solas, los gemelos preferirán compartir con sus amigos, motivo que generará planteos, celos y peleas.

Los valores en la amistad para Géminis

Si bien son versátiles, preferirán rodearse de personas que adoren salir de noche y realizar múltiples actividades. Pueden conectar con su costado más sensible, pero no se sentirán atraídos por aquellas personas que sean demasiado serias y deseen conversar temas en profundidad en todo momento.

Por momentos ubican a todas sus amistades en un mismo nivel, sin diferenciarlas o tener preferencias. Esto provoca que le den la misma importancia a un amigo de fiesta, que a alguien que conocen de toda la vida. Si bien no suelen generar conflictos, esta es una de las razones por las cuales reciben reclamos de algunos de sus amigos y motivo de pelea.

Las personas de Géminis son muy sociables y tienen facilidad para entablar amistades GETTY IMAGES

Desconfianza con Cáncer y Capricornio

Una amistad entre dos personas de Géminis y Cáncer no llegará muy lejos. Esto se debe a que mientras que uno es un ser racional e introspectivo, el otro es sensible y da mucha importancia a sus emociones. No conectarán, ya que el signo del cangrejo sentirá que no puede confiar en él, ya que considera que su vínculo no es lo suficientemente profundo como lo desea.

Con Capricornio sucederá algo similar, ya que no encontrarán puntos de interés en común. Les costará congeniar y no podrán mantener una conversación interesante para ninguno de los dos. El signo de la cabra posee un carácter tranquilo y serio, mientras que el de los gemelos es jovial y le gusta hacer bromas, por lo que no habrá química entre ellos.

Géminis y los compromisos laborales

El signo de los gemelos es responsable y dedicado con su trabajo, a pesar de que a veces no demuestre lo mismo. Se muestran tranquilos, por lo que a veces algunas personas podrían juzgarlos y considerar que deberían involucrarse más.

No les gusta que les den órdenes y prefieren llevar a cabo sus tareas con libertad. Detestan la presión y que los controlen constantemente, prefieren manejarse en entornos donde puedan explorar y elegir cómo hacer las cosas.

Los geminianos son responsables y dedicados en sus trabajos Shutterstock

Problemas de equipo con Tauro y Piscis

Las personas de Tauro se toman muy en serio su trabajo, ya que consideran que es uno de los pilares fundamentales en su vida. Al relacionarse con Géminis, sus comportamientos chocarán. Mientras que uno es controlador y perfeccionista, el otro será relajado sin dejar de cumplir sus funciones.

Con Piscis no tendrán grandes problemas de convivencia, pero serán una distracción para el otro. Ambos tienen un espíritu infantil e influenciable, que podría verse afectado por su compañía. Pasarán horas hablando y generando un vínculo amistoso, dejando de lado sus responsabilidades y poniendo en riesgo su trabajo.

LA NACION

