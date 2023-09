escuchar

Cada uno de los signos del zodíaco se identifica con una energía en particular. Su planeta regente, su elemento o su símbolo, atribuyen cualidades que definen su manera de comportarse y relacionarse con otros. Si bien es necesario analizar la carta natal para conocer en profundidad cómo es una persona y cuáles son sus características astrológicas, es posible obtener una visión general si se analiza el Sol.

Al hablar de fidelidad, existen algunos signos zodiacales que tienden a respetar ciertos valores más que otros. Los que pertenecen al elemento Tierra, poseen ideales firmes y raramente cambian de opinión. Es así, que cuando se comprometen en un nuevo vínculo, son personas de palabra. No les gusta actuar de una manera que contradiga sus principios y detestan quienes no cumplen con sus promesas.

A continuación, los cinco signos del zodíaco más fieles y sus aspectos astrológicos más importantes.

Cáncer

El primer puesto de este ranking lo ocupa el signo del cangrejo. Esto se debe a que son personas que valoran la lealtad y una vez que se enamoran, sus miradas se dirigirán solo a sus parejas. Desean establecer una familia unida con muchos proyectos, por lo que una vez que se comprometen con alguien no desean arriesgar sus planes. Su naturaleza es monógama, ya que no confían en las personas con facilidad y no disfrutan de los vínculos efímeros.

Suelen sentirse atraídos por la personalidad de un individuo, sin importar su aspecto. Es por ello que antes de avanzar en su relación, necesitan conocer a su persona de interés en profundidad y así decidir si se encuentran en la misma página. Si bien al ser un signo del elemento Agua pueden ser muy pasionales, depositan todos sus deseos en sus parejas. El afecto físico les resulta importante, pero necesitan mucho más que ello. Rara vez sentirán atracción por terceros y de experimentarlo, prefieren conversarlo con su par o bien dejarlo pasar.

Los cancerianos valorna mucho la lealtad

Tauro

Los nacidos bajo el signo del Toro son personas de palabra, que creen firmemente en la importancia de respetar sus promesas. Es así, que una vez que se comprometen con otro individuo, nunca lo traicionarán. Si se encuentran en una relación sentimental y experimentan una atracción por alguien más, prefieren hablarlo con su pareja, tomar una decisión, terminar el vínculo o bien alejarse de la situación para evitar problemas.

Siempre piensan cada paso que dan, raramente son impulsivos, motivo por el cual no caen ante una tentación. Asimismo, valoran los vínculos profundos y formales, prefiriendo relacionarse con personas que consideren que mantendrán una unión a largo plazo, a involucrarse ante situaciones espontáneas, efímeras y superficiales. No saben mentir, por lo que no podrían cargar con la culpa de haber sido infiel a sus parejas.

Capricornio

Las personas de Capricornio se caracterizan por el respeto a las normas y los principios. Suelen ser individuos que cuidan de la imagen que dan a los demás, mostrándose siempre un tanto distantes, reservados y serios. No desean que sus conflictos de pareja se conviertan en motivo de conversación de otros, por lo que no toleran la traición. Consideran que la infidelidad es una forma de humillación, por lo que es imperdonable.

Es así, que en sus relaciones el compromiso y lealtad son valores fundamentales. No pueden manejarse bajo la mentira y ocultar secretos. Eligen cuidadosamente a su persona especial, evaluando si posee las cualidades necesarias para mantener sus promesas.

Los capricornianos consideran que la infidelidad es una forma de humillación

Virgo

La familia es una de las cosas más importantes para este signo del elemento Tierra. Es por ello que se comprometen en relaciones con personas con las cuales creen que podrían proyectar un futuro juntos. Desean tener un hogar donde relajarse y escapar de sus responsabilidades, y una vida tranquila llena de estabilidad y prosperidad.

De esta manera, saben que la infidelidad no es el camino indicado para cumplir este objetivo. Al tratarse de personas directas y transparentes, consideran que es desleal mantener secretos por fuera de su pareja. Nunca arriesgarían un vínculo especial por un impulso, deseo o atracción pasajera.

Sagitario

Si bien su espíritu aventurero puede confundir a los demás, las personas de Sagitario suelen ser muy empáticas con los sentimientos del otro. Se muestran como seres libres, que viven por fuera de las reglas. Sin embargo, al momento de estar en pareja, aceptan el compromiso entendiendo y respetando los principios y valores que este requiere. Es por ello, que si bien sienten curiosidad por lo desconocido, nunca optarán por traicionar a quienes aman.

En el caso de que sientan atracción por otros, decidirán separarse y explorar ese vínculo, si así lo desean. Prefieren ser sinceros, a manejarse a espaldas de su persona especial o faltarle el respeto. Si bien suelen ser personas que disfrutan mucho de la soltería, son compañeros y comprenden que al estar en pareja, el otro tiene derecho a recibir un trato honesto y responsable.

