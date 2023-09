escuchar

La temporada de Leo comienza cada 23 de julio y concluye el 22 de agosto. Los nacidos en esta época se caracterizan por su buen sentido del humor y extroversión, siendo conocidos como el león del zodíaco. Se trata de individuos alegres y optimistas, que adoran rodearse de quienes celebren su talento y carisma.

Como buen signo del elemento Fuego, cuando algo no es de su agrado lo harán notar. Pueden involucrarse en peleas involuntariamente, gracias a su fuerte carácter e impulsividad. Es por ello que no lograrán tener buena química con cierto tipo de individuos.

Las personas de Leo son las nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto

A continuación, los signos del zodíaco con los que las personas de Leo son menos compatibles en el amor, amistad y trabajo.

La vida sentimental de Leo

El amor es una de las cosas más importantes en la vida del signo del león. Se alimentan de la pasión y compañía que les da una relación, necesitando sorpresa, romanticismo y seducción en su día a día. Cuando esto no ocurre, puede que se aburran con facilidad. Detestan sentirse limitados en sus vínculos, necesitan de alguien que les acompañe en sus metas y admire sus logros.

Quedarse en sus casas un fin de semana no es una opción, ya que tienen una energía inagotable que los hace buscar nuevas aventuras constantemente. Su espíritu libre hace que conozcan muchas personas, por lo que a veces se ven involucrados en situaciones de celos.

Sin química con Cáncer y Capricornio

Las personas de Cáncer son cariñosas y protectoras, al enamorarse visualizan su vida junto a sus parejas. Son un tanto tradicionales y prefieren quedarse en sus casas como plan de fin de semana, disfrutando de los pequeños placeres de la vida. Esto no le agradará al signo del elemento Fuego, ya que prefieren salir de fiestas y reunir a su interés amoroso con sus amigos.

Las personas de Leo gustan de la fiesta y los encuentros sociales para poblar su tiempo libre, por lo que podrían no congeniar con signos como Cáncer o Capricornio, que priorizan descansar en sus hogares Dave Lastovskiy / Unsplash

Algo similar ocurrirá con el signo de la cabra, famoso por su temperamento tranquilo y elegancia. Mientras que este posee una mentalidad madura y un tanto seria, el león resulta un tanto infantil. Si bien ambos son responsables, Capricornio no confiará en Leo al momento de cumplir ciertas tareas domésticas, planificar viajes y proyectar una vida de a dos.

Los valores de la amistad

Las personas de Leo necesitan sentir que su vida va en movimiento, por lo que les gusta rodearse de personas espontáneas y dinámicas. No dedican mucho tiempo a la introspección, priorizando por momentos lo superficial y las relaciones con otros. Les cuesta abrir su corazón y confiar sus secretos, inseguridades y preocupaciones. En una primera instancia, relacionarse con ellos será pura risas y diversión.

Sin embargo, cuando se cruzan con personas de bajo perfil y otros gustos, podrían chocar. No se sienten atraídos por aquellos que no compartan sus mismos intereses y se encuentren cerrados a probar cosas nuevas. Se sienten incómodos ante la seriedad y no saben cómo congeniar con aquellos que no regalen una sonrisa en un primer encuentro.

Enemistad con Virgo y Acuario

En una primera instancia, las personas de Leo y Virgo se llevarán bien. Ambos son cordiales y correctos, pero con el tiempo descubrirán que sus personalidades no combinan. Este signo del elemento Tierra es intelectual, responsable y calmo, a veces le cuesta dejar de lado sus obligaciones laborales y divertirse. Esto hará que el león lo perciba como seres aburridos y sin sentido del humor.

Las personas de Leo y Acuario tienen maneras diferentes de vivir la vida. Mientras uno es extrovertido, el otro desea actuar para beneficiar a los demás. El signo del aguador es reflexivo y dedica gran tiempo a desarrollarse como persona, en soledad. Esta es una cualidad poco compatible con el león, quien necesita estar acompañado en todo momento por sus seres queridos.

El trabajo para Leo

Les gusta tener la razón y hacer las cosas a su manera, por lo que les cuesta recibir críticas o aceptar otros puntos de vista a la hora de trabajar. Cuando alguien señala que se equivocaron o cuestionan sus métodos, podrían enojarse ferozmente, demostrando su carácter fuerte obtenido gracias a su elemento Fuego.

Las personas de Leo tienden a hacer las cosas a su manera, por lo cual les puede ser difícil lidiar con la crítica y suelen improvisar en vez de seguir los protocolos Shutterstock

Por momentos les gusta improvisar, saltándose ciertos pasos a la hora de llevar a cabo las tareas. Esto puede generar problemas con aquellos que sean fieles a los protocolos, ya que se verán en medio de una disputa eterna.

Problemas laborales con Tauro y Leo

Si una persona de este signo del elemento Fuego forma un equipo de trabajo con el signo del Toro, los problemas surgirán inmediatamente. Tauro es conocido por su dedicación y responsabilidad, siendo muy correcto a la hora de trabajar. Siguen cada instrucción como les ha sido impuesta, sin desobedecer órdenes. Por su parte, Leo es experto en improvisar, motivo que los hará enfurecer.

Cuando dos personas de Leo trabajan juntas, serán una distracción para el otro en todo momento. Podrán ser buenos amigos y congeniar a la perfección, pero esta dupla no servirá para la vida profesional. Les costará mucho finalizar proyectos y prestar atención en su rutina, ya que invertirán su tiempo en conversar y reírse sin parar.

LA NACION