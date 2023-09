escuchar

Al momento de relacionarse, las personas de Virgo (nacidas entre el 23 agosto y el 22 de septiembre) tienen las cosas en claro. Saben qué les gusta y qué no, por lo que suelen ser determinantes cuando no comparten principios con otros. Este signo se encuentra regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, por lo que son especialistas en decir lo que piensan sin miedo a las consecuencias.

La Virgen tiende a tener menor química con ciertos signos del Zodíaco, dependiendo de su elemento. Con los de Fuego y Aire, sentirán menor atracción gracias a que sus naturalezas son diferentes. Estos se identifican por un espíritu impulsivo y libre, aspectos que no combinan con su personalidad tranquila y estable.

Virgo sentirá menos atracción con los signos de Fuego y Aire iStock

Asimismo, al contar con Mercurio como planeta regente, preferirán vincularse con aquellos que puedan conversar horas y evitarán a aquellas personas que no dediquen tiempo a esta tarea, prefiriendo actividades de ocio. A continuación, los seis signos del zodíaco con los que las personas de Virgo son menos compatibles en el amor, amistad y trabajo.

Virgo y el compromiso

Para las personas de Virgo, el amor y las relaciones sentimentales son muy importantes. Sin embargo, prefieren no involucrarse con quienes no cuenten con sus mismos valores y principios. Suelen estar interesados en dinámicas un tanto serias, orientadas hacia el compromiso y con el objetivo de crear un hogar juntos. Quienes vivan el presente de manera desenfrenada, pasen mucho tiempo realizando actividades recreativas y se dejen llevar por sus impulsos, no tendrán un visto bueno de su parte.

Relación conflictiva con Géminis y Acuario

Las personas de Virgo sentirán una atracción inicial por Géminis, pero esta no llegará muy lejos, ya que ambos descubrirán aspectos en la personalidad del otro que los harán incompatibles. Mientras que el signo del elemento Tierra prefiere pasar el fin de semana descansando y en su hogar, los gemelos le insistirán por salir, divertirse y pasar tiempo junto a sus amigos. No compartirán gran parte de sus gustos para pasar el tiempo libre, motivo por el cual su vínculo durará poco.

Muchos podrían pensar que Virgo y Acuario son signos similares, sin embargo, presentan grandes diferencias. El primero es independiente y responsable, mientras que el otro se caracteriza por su espíritu libre y despreocupado. El signo de la Virgen no se sentirá cómodo ante la necesidad de individualidad de su pareja, causando peleas y reclamos que llevarían a una ruptura.

La amistad para Virgo

Si bien cuentan con un gran sentido del humor, las personas de Virgo pueden ser un tanto críticas de quienes acostumbren hacer bromas. No les llama la atención relacionarse con individuos que sean demasiado extrovertidos, ya que se identifican más con un perfil reservado. No abusan del ocio, puesto que suelen pensar demasiado en el trabajo y dedicar gran parte de su agenda en este. Un plan ideal con amigos se centrará en pasar tiempo de calidad y conversar sobre la vida, sus deseos, sentimientos y preocupaciones.

Enemistados con Leo y Sagitario

Las personas de este signo del elemento Fuego tienen una personalidad estelar, con la cual logran llamar la atención de todo el mundo. Si bien pueden tener un vínculo cordial, Virgo sentirá que no tiene nada para compartir con ellos. Por su parte, el León los percibirá como individuos un tanto aburridos y estructurados.

Las personas de Virgo no tienen demasiado en común con las de Leo

Con Sagitario sucederá algo similar, ya que cuentan con naturalezas distintas. Esto se debe a que uno es aventurero, el otro prefiere manejarse por medio de un plan que ha sido pensado minuciosamente. Si organizan un viaje, pronto discutirán porque uno deseará improvisar, mientras que el otro sentirá la necesidad de organizar todo.

La vida profesional de Virgo

La falta de compromiso en el trabajo, es una de las cosas que más enfadan a las personas de Virgo. No toleran a quienes no tomen en serio sus tareas, comprometiendo sus proyectos, tiempos y objetivos. Suelen ser muy críticos y directos, por lo que si sienten que alguien en su equipo no es responsable, lo dirán sin pensarlo, dando lugar a un posible conflicto. Si bien no les gusta discutir, se sentirán incómodos y estresados ante la presencia de quienes no compartan sus mismas preocupaciones.

Las personas de Virgo gustan comprometerse en su trabajo y les gusta ver lo mismo en sus pares Shutterstock - Shutterstock

Problemas en el trabajo con Libra y Piscis

En una primera instancia, cuando dos personas de Virgo y Libra se encuentren en un ambiente laboral, sentirán agrado. Sin embargo, con el tiempo podría haber ciertos problemas asociados al perfeccionismo del signo del elemento Tierra. Este sentirá que la balanza es demasiado tranquila y relajada con sus tareas, desconfiando de su desempeño y, en consecuencia, hará que se metan en donde no corresponde, presionándolos.

Con Piscis, podrían ser grandes amigos pero no necesariamente compañeros de trabajo. Esto se debe a que poseen personalidades distintas, las cuales chocarán dentro de una oficina. El signo de los peces es alegre y divertido, pasará gran tiempo brindando un excelente clima laboral lleno de bromas y risas. Esto podría desagradar a Virgo, quien prefiere mantener un perfil serio y profesional durante su jornada laboral.

