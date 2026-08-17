Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 17 al 21 de agosto

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Un pronunciado sentido de oportunidad guiará los pasos de la Rata. Etapa ideal para comunicar, estar en contacto con público, escribir y ampliar los horizontes en cada aspecto de tu vida. La suerte llegará principalmente a través de una gran predisposición a abrirte a los demás, mostrarte con firmeza y ponerte al frente de tus proyectos. Podrán surgir viajes o traslados a través de tus actividades. Los asuntos académicos y educativos avanzan con éxito y facilidad. En cuanto a la salud, deberás prestar atención a los cambios climáticos que podrían afectarte. Tendencia a los enamoramientos, flechazos y las relaciones apasionadas.

Tendencia: Asociaciones, trabajo en equipo.

Las claves de la semana para cada animal del horóscopo chino Pixabay

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En la vida del Búfalo se moviliza positivamente el área profesional. Podrás tener un rápido avance hacia las metas laborales y sociales. Alguna situación demorada tendrá posibilidades de destrabarse y salir adelante. Será oportuno cerrar cuestiones pendientes y poner en marcha nuevos planes. Podrás recibir dinero por un trabajo extra o un cobro demorado que traerá alivio y tranquilidad. Ideal para realizar reparaciones o cambios dentro del hogar. El práctico y dedicado Búfalo podrá sentir ganas de llevar una vida más sana y equilibrada. Buen momento para cambiar hábitos y ponerte en movimiento.

Tendencia: Evitar el autoboicot en asuntos amorosos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Etapa activa y novedosa para el Tigre. Se trata de un tiempo constructivo, estimulante y materializador. Brillante, original y creativo, el Tigre disfruta con lo inusual, lo novedoso y detesta la rutina, lo monótono y convencional. Habrá muchas posibilidades de desplegar tus múltiples intereses y disfrutar haciéndolo. Contarás con buenos pronósticos que influirán positivamente en el ámbito laboral. Si deseás trabajar en forma independiente, serás capaz de efectuar los cambios necesarios en muy buenas condiciones. Un fuerte deseo de libertad te llevará a realizar ciertos cambios en la pareja para poder crecer.

Tendencia: Buscar el equilibrio entre pasión y razón.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El Gato estará perfectamente colocado en primera línea y recibirá importantes beneficios en todo sentido. A nivel laboral podrá haber ascensos o mejoras que brinden tranquilidad y bienestar a los independientes felinos. Posibilidad de trascender las propias limitaciones, vencer resistencias y descubrir una oportunidad que en un principio te resultaba dudosa. El diálogo y buena sintonía te permitirán vivir las relaciones con mayor intensidad y confianza. La sugestiva energía que actuará sobre tu signo Gato, te permitirá analizar todo sabiamente y con la seguridad de no equivocarte.

Tendencia: La determinación de triunfar asegura el éxito y despeja todo obstáculo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Las actitudes maduras y positivas conducirán al Dragón a vivir un avance significativo. Tiempo de balance y recompensas para el Dragón. Un punto de inflexión en el que se manifestarán con fuerza, los efectos de aquellas causas que has grabado con anterioridad. Tendrás claridad para tomar resoluciones liberadoras. Algo puede cambiar profundamente y esto generará un nuevo descubrimiento personal. Conocerás personas interesantes marcando una etapa creativa, dinámica y poco rutinaria. En el amor, se pondrán en claro situaciones confusas. Un aire nuevo que te hará sentir más sereno y confiado.

Tendencia: Complicidad en la pareja con momentos de fuerte intimidad.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente generalmente evita los cambios bruscos que incomoden sus planes, sin embargo, en este tiempo se animará a provocar algunas renovaciones en su vida, con el infalible sentido práctico que la caracteriza. Su rigurosa disciplina y tesón ayudarán a afrontar cualquier obstáculo con serenidad y sabiduría. Podrás resolver viejas cuestiones familiares o domésticas y vivir importantes momentos rodeada de los tuyos. Gozarás en general de buena salud, aunque con algunos trastornos en la garganta, tu zona vulnerable. Podrás resolver temas de fondo en las relaciones y tendrás mayor predisposición a abrirte al amor.

Tendencia: Acopio de energía. Conectar con el cuerpo y sus necesidades.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Se activa positivamente la economía del Caballo. Las circunstancias serán beneficiosas para las finanzas y toda actividad redituable. Podrás disfrutar de muchas facilidades, lograr crecimiento económico, llevar a cabo nuevos emprendimientos y cosechar los frutos del trabajo realizado. Tomarás importantes decisiones tanto en el área profesional como en el personal. Un período de expansión y nuevas oportunidades que deberás aprovechar al máximo para evolucionar y dar un paso adelante. Estás transitando un tiempo de los más benéficos del año. El amor te sonreirá, buena sintonía en las parejas y las nuevas conquistas.

Tendencia: Claridad y buen discernimiento.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Etapa de afirmación y realizaciones concretas que favorecerán a la Cabra, momento de expansión tanto en el ámbito económico como personal. Darle forma a un proyecto será la mejor manera de ensanchar el horizonte y mejorar tu situación. Novedades en asuntos inmobiliarios, buen momento para mudarse, comprar o vender. Cuidado con las posturas rígidas, la flexibilidad y la tolerancia se pondrán a prueba en esta etapa. Saldrás bien parado si conservás el buen tino en las relaciones. Tu intuición te indicará el camino correcto para lograr sanar las heridas del corazón luego de algunos desencuentros.

Tendencia: Plantear las relaciones con mayor independencia y autonomía.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Avance y rendimiento productivo para la inquieto Mono. Un nuevo impulso te llevará a explorar áreas desconocidas y estarás más proclive a los cambios. En general es, para el Mono, un momento de estabilidad. Sin embargo, el mes de tu signo representa un tiempo de grandes transformaciones que exige cierta transformación interior. Podrás renovar tu vida de manera satisfactoria, contarás con convicción y fortaleza lo cual te asegura el éxito en los desafíos que debas afrontar. Resultará de gran provecho aclarar alguna situación que haya permanecido oculta en la pareja.

Tendencia: Cuidar el campo emocional para no enfermar el cuerpo.

Las tendencias de la semana para cada signo

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo se sentirá más seguro para poner en práctica novedosas ideas y proyectos. Tu economía tendrá un cambio notable, por lo que deberás actuar con confianza y utilizar tus recursos con estrategias bien precisas. Es tiempo de organizar pensamientos y acciones, sin perder de vista los objetivos que se quieras lograr. Posibilidad de cambiar tus creencias al encontrar nuevas filosofías más acordes a este momento de tu vida, el interés por asuntos espirituales te inclinará al estudio y la investigación. En la vida sentimental encontrarás equilibrio, alegría y buen humor.

Tendencia: Un logro de alguien cercano alegra la semana.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro iniciará una etapa de mayor bienestar y armonía. Etapa de consolidaciones materiales para el Perro. La profesión rendirá los beneficios pretendidos y será bueno para el intercambio comercial y avance económico. Deberás encauzar tus ambiciones por diversos caminos, en la diversificación encontrarás el éxito. Las parejas que hayan superado una crisis podrán salir fortalecidas con la oportunidad de vivir un reencuentro amoroso y feliz. La vida sentimental será óptima, excelente momento para planificar un viaje romántico. Para los más solitarios, habrá buena recepción a los romances, flechazos y enamoramientos.

Tendencia: Abundancia y generosidad para compartir.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Etapa de transformaciones para el Chancho. Esta semana te sentirás movilizado a expandir tus horizontes y explorar nuevos campos de acción. Te animarás a cambiar las cosas que te resultan molestas, así como dejar de lado situaciones o personas negativas. La influencia del momento te permitirá crecer sin detenerte dudas o indecisiones. La salud requerirá cuidados, es tiempo ideal para atender los requerimientos del organismo y realizar cambios hacia una vida más saludable. En lo social y laboral, lograrás éxito a través del carisma y originalidad propios de tu naturaleza; será un momento de gran actividad social y cultural.