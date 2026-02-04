LA NACION

Horóscopo chino 2026 para la Rata: cómo será el año del Caballo de Fuego

El primer signo de la rueda zodiacal oriental tendrá un año marcado por la recompensa y el avance hacia las metas profesionales y sociales; todas las claves para el período que arranca el 17 de febrero

El horóscopo chino 2026 para la Rata

El 17 de febrero comienza el año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino. Hasta el 5 de febrero de 2027 este portentoso animal regirá la vida de todas las personas señalando un período de intensa energía, transformación y búsqueda de libertad. Potenciado por el elemento Fuego; favorece los proyectos audaces, cambios drásticos, liderazgo y autenticidad, aunque requiere gestionar la impulsividad y la impaciencia para evitar conflictos.

Vivo y animado, apasionado y extrovertido, el Caballo es pura energía, pasión y conquista. Su espíritu alegre, amoroso e innovador nos permitirá desplegar magnetismo y creatividad, ensanchar los horizontes y encontrar el mejor camino hacia la propia evolución.

El año del Caballo llega para renovar nuestras ideas e intereses y augura una etapa productiva, de acción e incesante movimiento. Nos aportará la fuerza e inteligencia para progresar y avanzar hacia nuestras metas más elevadas.

El Caballo de Fuego es el más indomable de todos los equinos. El Caballo simboliza libertad, independencia y el movimiento, mientras el Fuego añade pasión y coraje.

El año 2026 será ideal para iniciar empresas, viajar, tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas. La energía excesiva puede derivar en conflictos, impaciencia y cambios drásticos si no se canaliza adecuadamente con empatía y templanza. Será imprescindible actuar con determinación pero con equilibrio, fomentando la autenticidad y la transformación personal. Se trata de un período excelente para iniciar proyectos por cuenta propia, estudiar, conocer y viajar. Los esfuerzos se verán recompensados este año si aprendemos a enfocar la energía a fin de no dispersarnos ni perdernos en los múltiples intereses que propone el libre y osado Caballo de Fuego.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Admirada y honrada por su sagacidad y habilidad, en Oriente la Rata es símbolo de suerte y prosperidad. Criatura encantadora capaz de cautivar a cualquiera, es conocedora y le gusta hacer alarde de su estilo. Curiosa, siempre está a la caza de nueva información, posee un gran sentido del humor y vive en continuo movimiento. A pesar de ser muy sociable, necesita pasar tiempo a solas, para pensar, meditar e inspirarse. Muy centrada en sí misma, le cuesta ver más allá, sin embargo suele ser muy protectora y generosa con quienes ama. Inteligente, inquieta e impaciente, siempre logra sus objetivos, sabe encontrar el camino más rápido y nada la detiene. Apasionada y difícil de domesticar, no le agrada que la quieran manejar, la mentira o la traición. Necesita mucho afecto para valorarse, ya que tiende a subestimarse.

Luego de una etapa de mucho trabajo y algunos altibajos, quienes han nacido en un año Rata, podrán comenzar a recibir la recompensa de sus pasados esfuerzos. Tendrán un rápido avance hacia las metas profesionales y sociales que se hayan propuesto durante el año anterior. Alguna situación demorada podrá ahora destrabarse y ver la luz, será propicio para cerrar cuestiones pendientes y poner en marcha nuevos planes. Posibilidad de generar nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, será fundamental organizarse y aprender a distribuir de manera equilibrada tiempo, dinero y energía, a fin de no descuidar ningún aspecto importante de su vida. La posibilidad de realizar viajes será una constante y el amor podría presentarse de improviso; habrá grandes pasiones, superarán temores y serán capaces de expresarse con suma libertad. El Caballo incrementará su ritmo veloz y como se trata del signo opuesto complementario, tomarán relevancia las relaciones y la Rata se sentirá exigida y desafiada.

Por Susy Forte
