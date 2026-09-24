Conocé tu horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 25 de septiembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) ingresó en Libra. Esta temporada es ideal para buscar el balance entre todas las cosas que hacemos, para encontrar el equilibrio en nuestros vínculos. A su vez, la Luna llena en Aries del sábado cierra un ciclo de seis meses en la zona Aries de nuestra carta y funciona como un recordatorio de la importancia de ser leales a lo que deseamos ser. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros para los próximos días (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Aries

Información energética importante: la temporada de Libra, tu eje complementario, empezó intensamente ya que este sábado es la Luna llena en tu signo, que cierra un ciclo emocional de seis meses. Es buen momento para mirar hacia atrás y ver cómo estabas con vos hace unos meses y cómo estás ahora.

Tip: no es una evaluación, se trata de ser coherente con lo que querés.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio, tu eje complementario, y lleva su energía apasionada a la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Por otro lado, el sábado es la Luna llena en Aries que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a los finales. Es buen momento para aceptar un fin de etapa.

Tip: no hace falta llegar al desgaste total.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa por Libra y estimula la zona de tu carta natal asociada a la identidad con energía de encantamiento y negociación. Por otro lado, el sábado es la Luna llena en Aries que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a los proyectos colectivos y el trabajo en equipo.

Tip: apostá por la cooperación.

A cada ascendente le depara algo distinto Freepik

Ascendente en Cáncer

Información energética importante: la Luna (tu regente) adquiere carácter de llena en Aries y cierra un proceso profesional que empezó hace seis meses. Es buen momento para ver el camino recorrido y saborear tus logros.

Tip: no naturalices lo que alcanzaste gracias a tu esfuerzo.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) ingresó en Libra y trae una propuesta de equilibrio y armonía. Por otra parte, el sábado es la Luna llena en Aries que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada al sentido vital. En ese sentido, es buen momento para preguntarte si hoy te sentís más cerca de tus anhelos. El recorrido de Júpiter en tu signo también hace su trabajo para que te reencuentres con el sentido.

Tip: lo importante es cómo lo sentís.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Libra y te propone conectar con la belleza del lenguaje, con el encantamiento de las palabras. Por otro lado, el sábado es la Luna llena en Aries que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la intimidad. Buen momento para revisar cómo están habitando el tiempo compartido en pareja.

Tip: no desatiendas tus vínculos.

Ascendente en Libra

Información energética importante: empezó tu temporada y, además, el sábado es la Luna llena en Aries, tu eje complementario, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para revisar pactos y recalibrar.

Tip: los acuerdos pueden actualizarse si las circunstancias cambian.

Qué dicen los astros para este fin de semana

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) en su tránsito por Acuario mantiene su conexión matemática con Venus (planeta de las relaciones) en tu signo. Puede ser que haya alguna tensión o reclamo externo que te haga notar un patrón compulsivo. Por otro lado, la Luna llena en Aries cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Es buen momento para optimizar tu tiempo.

Tip: escuchá de verdad lo que te están pidiendo.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo y mantiene muy activa la zona de tu carta natal asociada al sentido vital. De a poco, vas recuperando la alegría de vivir y la confianza en lo que hacés. Esto se potencia porque el sábado es la Luna llena en Aries que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la identidad. Es buen momento para trabajar la autoafirmación, para encontrarte con tu deseo y salir a la conquista.

Tip: no te quedés esperando a que pase lo que querés.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries en la base emocional de tu carta natal y este sábado se une con la Luna llena en Aries, que cierra un ciclo de seis meses en esa zona de tu carta. Es un gran momento para mirar para atrás y ver qué cambió en este tiempo en tu situación familiar y hogareña.

Tip: la madurez se construye asimilando el recorrido.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha retrógrada por Géminis y puede ser una buena ocasión para revisar cómo querés manejar el uso de redes y tecnología. Esto se potencia porque el sábado es la Luna llena en Aries que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta asociada a la comunicación.

Tip: ¿probaste pasar tiempo con tus amigos sin mirar el celular?

Horóscopo del fin de semana Enrique Meseguer en Pixabay

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries y este fin de semana se une con la Luna llena en Aries, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al valor y los recursos. Es una buena oportunidad para descifrar lo que Neptuno quiere decirte sobre tus deseos y, también, para trabajar cómo te relacionas con lo que querés.