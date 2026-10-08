Conocé tu horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin del 9 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Libra. Esta temporada pone el foco en la búsqueda de equilibrio en nuestras relaciones. Esto se potencia por la Luna nueva en este signo que da inicio a un ciclo de seis meses en la zona Libra de nuestra carta natal. Por otro lado, la oposición entre el Sol y Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries nos invita a revisar cuánto estamos dispuestos a ceder para llegar a un acuerdo. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros para este fin de semana

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Leo y mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la identidad con energía de determinación. Por otro lado, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para construir nuevas formas de encuentro y seducción.

Tip: pensá qué es negociable y qué no.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Escorpio, tu eje complementario, y estos días se une con Mercurio (planeta de la comunicación) en este signo. Es buen momento para retomar conversaciones vinculares que habían quedado pendientes. Por otro lado, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina.

Tip: incorporá hábitos que te ayuden a cuidar tu estética.

A cada persona le depara algo distinto, según los astros

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y estos días se une con Venus (planeta de las relaciones) en ese signo. Esta interacción puede ayudarte a profundizar en la intimidad, a tomarte en serio tus emociones. Por otro lado, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la identidad.

Tip: las ideas sobre vos también pueden cambiar.

Ascendente en Cáncer

Información importante: la Luna (regente del ascendente en Cáncer) adquiere carácter de nueva en Libra y da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada a la familia y el hogar. Es una buena oportunidad para transmitir qué necesitás para sentir mayor seguridad y para expresar tus emociones con mayor libertad.

Tip: la autosuficiencia no excluye que te cuiden.

Ascendente en Leo

Los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Júpiter (planeta de la expansión) por tu signo redoblan tu disponibilidad energética y realzan tu faceta más yoica y de líder. Es buen momento para encarar algún proyecto que requiera de gran compromiso. Por otro lado, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación.

Tip: no hace falta tener todo pensado para empezar a hacerlo.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y estos días se une con Venus (planeta de las relaciones) en ese signo. Esta interacción puede ayudarte a encontrar nuevas formas de procesar emociones, sin racionalizar ni sobreanalizar. Por otro lado, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos. Es una buena oportunidad para preguntarte dónde te imaginas en el futuro.

Tip: proyectar y controlar no son lo mismo.

El ascendente de este fin de semana Shutterstock

Ascendente en Libra

Tu temporada continúa y la Luna nueva en tu signo da inicio a un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. La energía acompaña para preguntarte qué aspectos tuyos te gustaría potenciar y desarrollar más. Por otro lado, la oposición entre el Sol en Libra y Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries, tu eje complementario, puede poner a prueba algunos acuerdos vinculares.

Tip: cuidá tu eje.

Ascendente en Escorpio

Mientras que Venus (planeta de las relaciones) continúa su marcha retrógrada por Escorpio, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Es momento de empezar a dejar atrás algo que ya cumplió su ciclo.

Tip: el inconsciente necesita silencio para ser escuchado.

Ascendente en Sagitario

La Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los grupos y los proyectos colectivos: ¿con quiénes querés compartir lo que estás construyendo?

Tip: pedir ayuda también es una forma de avanzar.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries y durante estos días conecta matemáticamente con el Sol en Libra. Esta configuración es interesante para ver cómo están tus capacidades de negociación y escucha. En sintonía, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada al trabajo y es una buena oportunidad para dosificar arbitrariedades.

Tip: los modos en que pedís las cosas importan.

Ascendente en Acuario

Es posible que todavía estés bajo el efecto de la oposición entre Plutón en Acuario con Marte en Leo, tu eje complementario. Esta configuración pone en juego luces y sombras en tu dinámica vincular: ¿hay competencia? ¿hay celos? Por su parte, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta asociada al extranjero y el sentido vital.

Tip: la expansión depende de vos.

Ascendente en Piscis

Mientras Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries, la Luna nueva en Libra da inicio a un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Es una buena oportunidad para plantar una semilla de cómo te gustaría profundizar en una relación.