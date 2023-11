escuchar

Los signos del Zodíaco cuentan con cierta afinidad entre sí que los convierte más amigos de algunos y enemigos de otros. Sin embargo, existen algunos de estos que serán grandes compañeros, sin importar la compatibilidad astrológica.

Mientras que algunos expresan este apoyo a sus amigos, otros lo harán en el entorno familiar o con su pareja. Esto se debe a cuál es el núcleo social primordial de cada uno de los signos. Es probable que algunos del elemento Agua se conmuevan más con asuntos relacionados con su hogar, mientras que los de Fuego expresarán su incondicionalidad en la amistad. Los signos de Aire se destacan por su facilidad para moverse en el ámbito social. Por su parte, aquellos que representen la Tierra mantendrán una postura igualitaria con todos, incluso con sus colegas de trabajo.

A continuación, los cinco signos más compañeros del Zodíaco y un análisis de sus personalidades.

Sagitario

Las personas de Sagitarios son buenos compañeros en la mayoría de los ámbitos, más que nada con sus amigos Priscilla Du Preez / Unsplash

El signo del arquero encabeza la lista, puesto que es famoso por su espíritu positivo y su perseverancia. Son seres sociales que adoran hacer amigos a todo lugar que van, gracias a su personalidad extrovertida, amable y cálida. Son cariñosos y empáticos, y siempre se encuentran dispuestos a ayudar a quienes lo necesiten sin dudarlo. Si bien suelen mantener esta postura con todo el mundo, su compañerismo se expresa especialmente en el plano amistoso, ya que consideran que forma parte de su círculo más cercano.

Los sagitarianos creen en la hermandad y tratan a sus seres queridos como pares, por lo que siempre apoyarán a quienes aman en sus decisiones. Asimismo, adoran emprender proyectos con sus amigos, como puede ser planificar viajes o generar nuevos negocios. Saben ceder y confiar en el otro, así que no tendrán problema en trabajar con otros para conquistar sus metas. Son generosos y humildes a la hora de conformar un equipo y no suelen recibir todo el reconocimiento por sus triunfos.

Cáncer

Los nacidos bajo el signo del cangrejo se destacan por ser seres incondicionales y de un gran corazón. Son un tanto tradicionales y mantienen un espíritu maternal, dispuestos a proteger, ayudar y luchar por quienes aman. Siempre apoyarán a sus seres queridos en todas sus decisiones, especialmente a su familia y pareja, los pilares principales de su vida. Pueden dejar de lado sus deseos y necesidades con tal de asistir los de los demás.

A los cancerianos les gusta sentirse útiles y no pueden quedarse quietos, así que siempre estarán inclinados a brindar una mano a quien lo requiera. No saben priorizar sus propios anhelos, motivo por el cual les cuesta rechazar a los demás. Sin embargo, esto los convierte en personas leales, que siempre estarán presente para quien lo necesite. Si bien no suelen ser quienes tomen la iniciativa, siempre aceptarán cualquier plan o proyecto que les propongan.

Cáncer expresa su compañerismo con su familia y su pareja Shutterstock

Géminis

El signo de los gemelos posee una personalidad muy sociable, ya que adora rodearse de amigos y conocer gente nueva. Al estar regidos por Mercurio ―el planeta de la comunicación―, son excelentes a la hora de hablar y escuchar a los demás. Es allí donde se expresa una de sus mayores fortalezas. Pueden pasar horas dando consejos a sus seres queridos, especialmente a sus amistades.

Los geminianos conciben la vida en conjunto, por lo que pueden ser un tanto dependientes de los demás. Es por ello que comprenden la importancia de crear vínculos duraderos, de asistir a otros y estar para quien lo necesite. Puede que no encuentren todas las soluciones a los problemas de sus seres queridos, pero sabrán dar un apoyo emocional y aliviar la angustia de quien acuda a ellos.

Tauro

El compañerismo para las personas de Tauro se expresa principalmente en sus relaciones familiares y sentimentales. Esto se debe a que son sus dos prioridades, a quienes dedican gran parte de su tiempo y energía. Demuestran esta cualidad a través de actos de servicio, por lo que siempre están a disposición de quien los necesite. Cuando alguien tiene un problema serán los primeros en presentarse para brindar una mano.

Con sus parejas ocurre algo similar, ya que creen en las uniones para toda la vida. Son un tanto tradicionales, por lo que les gusta trabajar en conjunto con su par y hacer proyectos para su futuro. No son egoístas: comparten sus triunfos y celebran los de su persona especial. Su responsabilidad y talento para organizarse hará que puedan ayudar a su enamorado, brindándole una solución a cada uno de sus problemas.

Virgo

Las personas de Virgo se destacan por su compañerismo en el trabajo

Las personas de Virgo son de los mejores compañeros en el plano profesional. Esto se debe a que son responsables y saben trabajar en equipo. Son perfeccionistas y poco egoístas, motivo por el cual comparten sus técnicas y conocimientos con sus pares con el fin de ayudarlos a alcanzar el éxito. No les interesa recibir todo el reconocimiento por sus tareas, sino que prefieren que el grupo se consagre de manera colectiva.

Los virginianos tienen paciencia y su opinión es valorada por todos, ya que siempre encuentran una nueva perspectiva ante cualquier situación. Su vida profesional es muy importante y saben que solo podrán triunfar si lo hacen en equipo.

LA NACION