¿Cuáles son los signos del Zodíaco más tacaños?

Escuchar

La astrología tiene diferentes clasificaciones para distinguir a los signos del Zodíaco, de acuerdo a ciertos aspectos. La primera de estas es el elemento, que pueden ser agua, aire, fuego y tierra. El planeta regente es otra de las características que los definen, como también ocurre con su energía y polaridad.

Sin embargo, gracias a los estudios del cosmos, es posible agrupar a los signos según ciertas cualidades. Al hablar de los signos más tacaños, resultan que no siempre lo son por asuntos económicos. Algunos son egoístas con el tiempo que dedican a otros, las responsabilidades que comparten, su manera de involucrarse en situaciones difíciles o de entregar energía a los demás.

A continuación, los cinco signos del Zodíaco más tacaños y sus cualidades más importantes.

Virgo

Si una persona de Virgo presta dinero, seguramente haga firmar al otro un contrato donde quede bien explícito las condiciones del préstamo Sa

Las personas de Virgo son trabajadoras, responsables y organizadas. Consideran que para conseguir éxito en la vida deben esforzarse y dedicar mucho tiempo a perfeccionarse. Es así que valoran sus posesiones materiales y las consideran como conquistas significativas. Son administrativos con el dinero, les gusta invertir y tener objetivos para ahorrar. No les gusta la desprolijidad: necesitan que todo cuente con un orden y plan específico.

De esta manera, cuando alguien les pide dinero, los virginianos se sienten inmediatamente incómodos. No les gusta que les pidan cosas, ya que sienten que los comprometen. Cuando esta situación ocurre, analizan la urgencia y necesidad para comprender si se trata de un asunto que consideren relevante o que podría tener otra solución. Asimismo, si llegan a prestar dinero, lo mantendrán por escrito y establecerán plazos de devolución, si no no se sentirían tranquilos al respecto. Es por ello que muchos los ven como tacaños, ya que su respuesta inmediata nunca es afirmativa.

Sagitario

Se trata de uno de los signos más compañeros del Zodíaco, pero que le cuesta ser generoso en ciertos aspectos de su vida. Las personas de Sagitario son un tanto individualistas, porque van en búsqueda de aventuras y tratan de romper esquemas. Es por ello que suelen pasar tiempo a solas, lo que les ayuda a mejorar su relación consigo mismos. Si bien son muy sociables, siempre ponen sus deseos y necesidades primero. Es por ello que les cuesta salir de su punto de vista para comprender otros.

Si algo no les resulta importante, urgente o relevante, puede que no tomen la situación con seriedad. A los regidos por este signo de Fuego les cuesta actuar en momentos difíciles y aportar su ayuda de cualquier manera. Es así que muchos consideran que son un tanto tacaños con su tiempo, ya que prefieren cumplir sus hobbies y actividades por sobre otras cosas. Desean no perder energía en momentos que no les aportan beneficios.

Piscis

El signo de los peces es alegre y divertido, siempre se encuentra de buen humor. Por momentos, sus nacidos pueden ser un tanto infantiles, puesto que su mente creativa los lleva a vivir en su imaginación. Esto provoca que cuando ocurran problemas a su alrededor, no sean los primeros en reaccionar. Esta actitud se explica porque no perciben la realidad como otros o bien no desean involucrarse en situaciones negativas si no es necesario.

Esto hace que muchas personas los vean como tacaños, ya que no muestran su lado solidario con facilidad. Sin embargo, puede deberse a su introversión o la inseguridad que sienten cuando ocurren asuntos serios y limitan su accionar al no saber cómo actuar.

Aries

La competitividad de los arianos hace que no compartan cosas con los demás Shutterstock

Los nacidos bajo este signo de Fuego se caracterizan por su personalidad dominante. Les gusta liderar grupos, ser tomados en cuenta para cualquier decisión y que las personas les escuchen. Son competitivos por naturaleza y cuando pierden, mantienen su enfado por mucho tiempo. Es por ello que resultan un tanto tacaños a la hora de compartir cosas con los demás, especialmente si se trata de roles, responsabilidades y la dirección de asuntos.

Las personas de Aries no son avaras, ni mezquinas con sus posesiones materiales, siempre que pueden ayudar a alguien lo hacen. Sin embargo, son un tanto egoístas y siempre priorizan sus deseos y necesidades por sobre las del resto. Desean ser ellos mismos quienes tengan el control de la situación, dejando fuera las opiniones de otros.

Capricornio

Como buen signo de Tierra, los capricornianos cuidan de sus finanzas. Son perseverantes y dedicados con sus trabajos, debido a que consideran que es una de sus responsabilidades más importantes. Uno de los principales objetivos en sus vidas es alcanzar un buen empleo para mantener una determinada calidad de vida que les permita comprar una casa y viajar. Es por ello que son cuidadosos con los asuntos económicos y no derrochan su dinero.

Es así que cuando alguien les pide un préstamo o solicita que aporten para alguna causa, dudarán de su participación. Analizarán la situación para encontrar si existe alguna alternativa más productiva. De esta manera, muchos los ven como personas tacañas que no responden con facilidad y rapidez cuando se les pide. Sin embargo, los regidos por el signo de Capricornio pueden colaborar, pero antes demorarán un tiempo para reflexionar y decidirse.

LA NACION

Temas Astrología