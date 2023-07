El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy, lunes 31 de julio

escuchar

Esperanza Gracia dio nuevos horóscopos para este lunes 31 de julio a través de sus redes sociales. La astróloga española reveló lo que le espera a cada signo del Zodíaco en todos los ámbitos de su vida. Con varias décadas como tarotista y experta en predicciones, advirtió que los planetas juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. Esto es lo que habrá para cada miembro de la rueda zodiacal.

ARIES

Te sentirás un poco inquieto y estresado por diferentes situaciones que ocurren a tu alrededor. Sin embargo, déjate ayudar y no intentes hacer todo tú. Hay mucha gente que está dispuesta a darte una mano.

TAURO

Te enfrentarás a algo que te preocupaba mucho de forma satisfactoria. Solucionarás cualquier cosa que se te ponga en frente sin ningún miedo. En cuanto a tus relaciones personales, sé flexible y entabla diálogo con quien se requiera.

GÉMINIS

Los astros te dicen que estés atento a cualquier sorpresa que se te presente este lunes. Puede ser que comiences a planear un viaje para olvidarte de los agobios. Haz cualquier cosa con la que sientas que disfrutas tu vida.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/YouTube

CÁNCER

Lo más importante el día de hoy es que le prestes atención a tu intuición porque estará muy certera. Toda la semana podrás guiarte de ella para ir por un mejor camino. Pídeles ayuda a tus seres queridos para cumplir un sueño que tienes desde hace mucho.

LEO

Venus retrógrado estará sobre tu signo, lo que significa que podría haber algunas tensiones en tus relaciones interpersonales. No obstante, es algo que debes dejar pasar desapercibido porque a mitad de la semana el panorama cambiará.

VIRGO

Tendrás más claridad en tus pensamientos, lo que te permitirá idear cosas más innovadoras y destacables. Los astros te dicen que sobresaldrás del resto fácilmente. También te irá muy bien en el amor.

LIBRA

Te sentirás presionado por cosas que no has resuelto totalmente, así que es el momento de poner manos a la obra. Por más complicado que te parezca el escenario, no dudes en hacerle frente, es la única manera en la que te librarás de ese estrés.

ESCORPIO

Se impone que seas más cuidadoso con el tipo de gente que tienes a tu alrededor. Hay varias personas que te envidian y eso te llena de muy mala energía. Quédate un poco más atento a eso y protégete de las traiciones.

SAGITARIO

La recomendación de los planetas para esta jornada es que vayas detrás de tus sueños por más difíciles que parezcan. Tendrás muchas ganas de comerte al mundo y si lo imaginas es porque puedes hacerlo realidad.

CAPRICORNIO

Cualquier cambio que haya a tu alrededor será totalmente positivo para ti, a pesar de que en un principio parezca que no. Lo que más sobresaldrá de tu personalidad este lunes es la gran perseverancia que tienes.

Los horóscopos de Esperanza Gracia para hoy Esperanza Gracia/YouTube

ACUARIO

Te sentirás capaz de hacerlo todo, nadie podrá pararte. También recibirás noticias de un asunto de tu interés, aunque podrían ser buenas o malas. Si emprendes un negocio o inicias en un nuevo trabajo, te irá muy bien.

PISCIS

Es un buen día para reflexionar sobre tu vida y valorar lo que eres. Que no te importe lo que otros dicen acerca de ti, tú debes saber bien lo que vales. Por otro lado, la energía de la Luna estará sobre tu signo y te dará buena suerte.

LA NACION