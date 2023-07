Quién salió ayer de La casa de los famosos: el octavo eliminado

escuchar

Televisa anunció este 30 de julio a un eliminado más de su reality show La casa de los famosos México. Empezó una semana nueva y uno de los participantes del programa fue despedido, luego de que todos entraran a la cabina y nominaran a sus propios compañeros. Cuatro ingresaron al grupo de sentenciados, pero uno de ellos fue salvado por el líder. Los tres restantes esperaron en medio de una ceremonia los resultados de la votación del público.

Sergio Mayer, Mariana Barby Juárez, Jorge Losa y Poncho De Nigris fueron sentenciados el miércoles por la mayoría de los competidores. En el confesionario, las celebridades dijeron ante las cámaras los motivos por los cuales le daban sus puntos a cada persona. Luego, el líder de la semana, Emilio Osorio, decidió quitarle el riesgo de eliminación a Juárez. Por lo tanto, el resultado se definió entre los otros tres.

Jorge Losa es el octavo eliminado de La casa de los famosos México @lacasafamososmx/Instagram

Finalmente, fue Losa quien abandonó el reality, convirtiéndose en el octavo eliminado de la casa. Algunos televidentes reaccionaron de inmediato y algunos dijeron que era una salida justa, al considerar que Jorge siempre fue el “protegido” de la producción. Hay que recordar que en muchas ocasiones ganó el liderazgo de la semana y fue así como logró llegar hasta la recta final.

Tanto los fans como los mismos miembros del programa han destacado en varias ocasiones que Losa tiene una relación amorosa con una productora. Ese sería el motivo por el que lo “ayudaron” a ganar tantas pruebas. Sin embargo, solo se trata de suposiciones, dado que no hay nada confirmado y también hubo gente que estuvo de su lado. “Gracias por respetar los votos”; “Hasta se me salió una lagrimita de la felicidad”; “Fuera Jorge”; “En el mundo debería haber más personas como Jorge, que no se mete en problemas ni habla mal de los demás”.

El método de eliminación consiste en que los participantes entran a la cabina y nominan a alguno de sus contrincantes. Allí, frente a cámara, exponen las razones por las que desean que esa persona se vaya, con el objetivo de convencer a los televidentes. Recientemente, cambió la cantidad de puntos que tenía en total cada celebridad, antes eran tres para dárselos a quienes deseaban expulsar, pero ahora La jefa les dio seis. La única regla es que no pueden elegir a la misma persona, sino que deben asignárselos a tres famosos distintos. Luego, los que más votos acumulen son quienes se consideran los nominados oficiales. Ahí es cuando el público participa por salvar a su favorito.

¿Qué función tiene el líder en La casa de los famosos México?

El líder de la semana se elige a través de retos físicos o mentales o incluso en juegos de azar. Esa o esas personas “tendrán poder, beneficios y obligaciones por unos cuantos días, pero los suficientes para ser la envidia del resto de los habitantes”, de acuerdo con la página del reality show. Entre los premios que obtienen, destaca tener inmunidad por toda esa jornada. Es decir, no pueden ser nominados ni eliminados en la semana. Además, duermen en la suite principal junto a algún acompañante de su elección y deberán salvar a uno de los sentenciados antes de la gala de eliminación.

Emilio Osorio fue el líder de la semana en La casa de los famosos México @lacasafamososmx/Instagram

¿Cómo votar en La casa de los famosos México?

Una vez que se sabe el nombre de los sentenciados, los fans pueden comenzar a votar. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la página para emitir votos solo estará abierta desde la previa de las galas hasta horas después de la emisión, los miércoles, jueves, viernes y domingos. Eso significa que los fanáticos deben estar al tanto de los programas en vivo.

Los nominados de La casa de los famosos México @lacasafamososmx/Instagram

Lo único que deben hacer es entrar a la página web oficial de La casa de los famosos México, o bien escanear el código QR que aparece durante las transmisiones del reality. Al entrar al portal aparecerá una sección llamada “votaciones” y estarán las fotografías de los nominados. El votante debe hacer clic en el rostro de la persona que desea salvar y el competidor que menos votos acumule es el que se irá.

Por otro lado, hay algunos beneficios que obtienen ciertos televidentes. En general, todos pueden votar solo una vez, pero los suscriptores de Vix+ tendrán la oportunidad de emitir hasta diez votos. Solo necesitarán ingresar su usuario y contraseña en la página del programa.

