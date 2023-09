escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 15 al 17 de septiembre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y, además, planteó qué dictan los astros para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares. Serán momentos de reflexión para la mayoría y tendrán que resolver asuntos pendientes.

ARIES

Disfrutarás de varios días de calidad junto a tus seres queridos y eso te llenará de energía positiva para continuar la próxima semana. En cuanto al amor, entrarás en una fase de atracción con alguien que recién conociste.

TAURO

A partir del viernes sentirás una conexión inexplicable con tu interior y, en consecuencia, también mucha fuerza interna y confianza en tu intuición. Si crees que todavía te falta algo, pídeselo al Universo con fe y determinación.

GÉMINIS

Te esperan días de buena suerte y oportunidad de reinventarte en todo lo que no te agrade. En lo que mejor te irá es en el amor, disfrutarás de buenos momentos junto a tu ser amado, o bien, iniciarás un romance.

Mhoni Vidente revela los horóscopos para este fin de semana YouTube/CanalOficial Mhonividente

CÁNCER

Recibirás una invitación a un viaje, aprovéchala para que descanses y te desconectes de la rutina. No importa si es una salida de solo un día, todo te servirá para distraerte. Por otro lado, cuídate de los problemas de estómago porque estarán a la orden del día,

LEO

La abundancia cobrará fuerza en tu entorno, todo lo que antes deseabas empezará a llegar a tus manos. Te sentirás más afortunado que nunca y la realidad es que sí lo serás. Estás en un instante ideal para cerrar proyectos.

VIRGO

Un amor del pasado te buscará para pedirte una segunda oportunidad, pero la recomendación de los planetas es que des por concluido ese ciclo. Evita relaciones tóxicas, mucho más ahora que estás en una etapa tranquila.

LIBRA

Resolverás la venta de una propiedad familiar este fin de semana. A partir de ese momento sentirás un peso menos de encima y te atreverás a vivir cosas nuevas. En tu subconsciente se instalará la idea de que ya no tienes más limitaciones.

ESCORPIO

Te llegarán varias oportunidades laborales que no puedes desaprovechar. Desafortunadamente, no puedes tomarlas todas, así que tendrás que analizar cuál es mejor. Respecto al amor, no te dejes dominar por los celos.

SAGITARIO

Tendrás mucha suerte en los juegos de azar, especialmente con los números 06 y 25. En el ámbito laboral, deberás asistir a muchas reuniones para discutir el futuro de varios proyectos. Realizarás pagos de relevancia.

CAPRICORNIO

Hay muchas probabilidades de que hagas un viaje en compañía de tu familia y también vayas a algunas reuniones sociales. La única advertencia es que te cuides de los excesos porque no te harán nada bien en el cuerpo.

Mhoni Vidente dio predicciones para el fin de semana

ACUARIO

Te sentirás renovado y con más energía que nunca, por lo que tu actitud positiva contagiará a cualquiera que esté a tu lado. Gracias a esa nueva versión de ti se incrementarán tus posibilidades de alcanzar el éxito profesional y económico.

PISCIS

Es tiempo de que seas un poco más empático con tu pareja, el apoyo entre los dos debe ser mutuo. Si ya te expresó su preocupación o temor por algo, no dudes en ayudarle o siquiera acompañarle a afrontarlo. Eso es el amor.