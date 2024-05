El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente: qué les depara a los signos del 24 al 26 de mayo

Escuchar

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente ha desvelado las predicciones astrológicas para el próximo fin de semana, del 24 al 26 de mayo. En ese sentido, la pitonisa aseguró en sus redes sociales que los planetas se alinearán para crear un clima favorable en estos días. Habrá oportunidades para todos los signos del zodíaco.

Aries

Este 24 de mayo, tendrás una energía excepcional a tu favor, ideal para poner en marcha tus planes, ya sean laborales o personales. Durante el fin de semana, tendrás trabajo adicional. El sábado asistirás a una fiesta; no olvides llevar algo de dinero para protegerte de envidias y malas energías, ya que tu signo es muy sensible a su entorno. En el amor, un ex buscará resolver rencores, pero es mejor cerrar ese capítulo y seguir adelante. Este verano (boreal) tomarás decisiones importantes para tu futuro.

Tauro

Este fin de semana, tendrás que tomar decisiones significativas en tu vida personal, especialmente en el ámbito amoroso; recuerda que las relaciones se construyen, no se destruyen. El 24 de mayo, se te presentará una oportunidad de crecimiento en el trabajo, no la compartas con nadie para que no se frustre. Reorganizarás tu hogar al desechar lo que no usas y al mover muebles para renovar el ambiente y atraer energías positivas. Además, te invitarán a un viaje a la naturaleza con amigos el domingo.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana Pixabay

Géminis

Eres uno de los signos más apreciados del zodíaco, siempre rodeado de buenos amigos y familiares. Estos días estarán llenos de grandes alegrías. El 24 de mayo, enciende una veladora roja para atraer energías cósmicas positivas. Eres fuerte en el ámbito espiritual, lo que te conecta con lo divino; pide con fe y verás cómo se cumplen tus deseos. Recibirás una invitación para un viaje familiar, una oportunidad para relajarte y disfrutar de su compañía. Este fin de semana, también tomarás decisiones importantes para tu vida.

Cáncer

Este fin de semana, estarás lleno de fuerza espiritual y sorpresas agradables. Si tienes pareja recibirás grandes sorpresas de tu ser amado. Si estás soltero encontrarás un amor verdadero, posiblemente de Aries o Piscis, con quienes tendrán gran compatibilidad. Este viernes las energías positivas estarán a tu favor, aprovéchalas para buscar un nuevo empleo. Este fin de semana también tendrás la oportunidad de viajar y disfrutar de unas vacaciones relajantes. Un familiar te invitará a ser padrino en un bautismo o boda. Ten cuidado con algunos falsos amigos, ya que podrían traicionarte.

Leo

Este viernes, recibirás una propuesta de negocios o una invitación para participar en un nuevo proyecto; no dudes en aceptarla, porque te traerá grandes satisfacciones. Tu pareja te invitará a un viaje a finales de mes, y a tu signo le encanta explorar y conocer gente nueva. Estos días estarán llenos de reuniones y fiestas; diviértete, pero recuerda moderar el consumo de alcohol y no conducir si bebes para evitar situaciones lamentables.

Virgo

El viernes es el día perfecto para resolver cualquier asunto legal o pendiente en juzgados, ya que todo saldrá a tu favor. Si estás buscando un empleo mejor pagado, este viernes también es un buen momento para comenzar tu búsqueda porque te llegarán buenas oportunidades. En cuanto a tu vida amorosa, si estás en pareja, podrían surgir problemas por celos e inseguridades. Si eres Virgo soltero, un nuevo amor, posiblemente de Capricornio o Cáncer, aparece en el horizonte.

Mhoni Vidente afirma que será un fin de semana de oportunidades laborales Captura de pantalla Youtube CanalOficial Mhonividente

Libra

Este fin de semana, será de ajustes en tu vida amorosa; es momento de poner fin a una relación que no te está beneficiando. Recuerda que eres uno de los signos más tolerantes del zodíaco, pero eso no implica que debas soportar lo que te hace daño. Enciende una vela roja el 24 de mayo para atraer energías positivas y abrir las puertas al éxito. Evita compras impulsivas y ahorra para el futuro. Recibirás dinero extra por la venta de una propiedad. El sábado disfrutarás de una comida divertida con amigos. El domingo te espera una fiesta con personas especiales. Lee cuidadosamente todo lo que firmes, especialmente contratos. No invites a cualquiera a tu casa, puede generar energías negativas.

Escorpio

Una poderosa fuerza espiritual te rodeará este viernes, lo que favorecerá tanto tu vida profesional como amorosa en la consecución de tus objetivos. Es momento de reinventarte en tu vida personal. Aunque te cuesta poner fin a una relación, lo mejor es reconstruir tu vida desde una base saludable. Este fin de semana, es perfecto para planear un negocio con un socio familiar. Te espera una fiesta este domingo donde te divertirás mucho, lleva toda la actitud positiva.

Sagitario

Las estrellas se alinean a tu favor, brindándote la energía perfecta para hacer realidad tus sueños. Si consideras mudarte o emprender un viaje al extranjero, este es el momento ideal. Tu espíritu aventurero te impulsa a explorar nuevos horizontes y conocer personas de diferentes culturas. Este sábado, te espera una fiesta llena de diversión; no te pierdas la oportunidad de bailar y celebrar. Si estás en una relación, estos serán días de gran unión familiar y momentos memorables. Disfruten de experiencias inolvidables y creen recuerdos para atesorar siempre. Si estás soltero, un encuentro especial con alguien de Aries o Leo marcará el inicio de una relación apasionada y muy compatible.

Capricornio

El amor podría llegar a tu vida en estos días de la mano de alguien del signo de fuego. Mantén tu corazón abierto y prepárate para la pasión. Este viernes, experimentarás cambios repentinos en tu trabajo; mantén una actitud positiva y busca soluciones. Si ya no te sientes a gusto, es momento de buscar nuevas oportunidades que te hagan sentir realizado; recuerda que tu talento y capacidad te permitirán alcanzar grandes cosas. Te espera una fiesta este sábado con tus amigos; disfruta de la compañía y la diversión. Renueva tu imagen y comienza a hacer ejercicio.

Mhoni Vidente ve a Libra como uno de los signos más tolerantes del Zodiaco El Cronista

Acuario

Este fin de semana, tendrás trabajo extra, pero también la oportunidad de resolver asuntos pendientes en casa. Disfrutarás de una salida con tus compañeros de escuela este sábado, revivirás viejos recuerdos y disfrutarás de la compañía. Este viernes será un día de buenas noticias; lo que creías perdido regresará a tu vida, te llenará de alegría y renovará tu esperanza. Tu constante lucha por progresar te llevará a vivir días de cambios positivos.

Piscis

Este fin de semana, marca el inicio de una etapa de gran prosperidad, con energías positivas a tu favor. Concéntrate en tus metas y visualiza tu crecimiento. Un amor que vive lejos te sorprenderá con una visita inesperada, lo que fortalecerá su conexión y te llenará de alegría. Te llega la propuesta de dar clases en una escuela, aprovechando tu don natural para la enseñanza. Esta podría ser una nueva fuente de ingresos y satisfacción.

LA NACION